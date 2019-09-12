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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3956395739583959
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 22:16

Окружной административный суд Киева признал противоправным приказ Министерства культуры, которым отменено действие уставов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Киевской патриархии.

Прекрасно, теперь каждый православный может выбирать на любой вкус.
Киевский патриархат, Константинопольский патриархат, Московский патриархат.
Либертарианство в действии.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 23:10

  freeze написав:Окружной административный суд Киева признал противоправным приказ Министерства культуры, которым отменено действие уставов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Киевской патриархии.


Позволю себе цитату своего же комментария по факту вручения томоса:

  zРадио написав:А только меня смущает, что у нас БЫЛ патриархат, возглавляемый Киевским Патриархом (признанный государством и несколькими миллионами прихожан), который СТАЛ автокефалией, возглавляемой Киевским Митрополитом?

Я человек светский, поэтому вопросы "аутентичности" и каноничности хиротоний и евхаристий оставлю для воцерковленных, но с т.ч. административного устройства - это, простите, даунгрейд


Как тогда порохоботы - кто по разнарядке, кто по убеждениям - пытались меня песочить. А, оказалось, эти логичные и простые вопросы волновали не только светских наблюдателей, но и главных церковвых функционеров... Просто команда была - улыбаемся и машем! Вот и результат...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 01:29

  Ой+ написав:
  Starikan написав:
  freeze написав:Похоже всё надолго. Если еще и Порошенко посадят, то всё - рейтинг будет 90 процентов, и простят и увеличение налогов, увеличенные штрафы и тд.

Это непосредственно касается всего 5% населения.
Главное, что чинуш и барыг поприжмут (в том числе и главного, да еще и кровавого, отправившего наших малых деток на войну), а снятие недоторканости - это вообще козырный туз 8)
Население живет сиюминутными эмоциями. Посадим свинарчуков (их, кстати, посадили?) и заживем, как в Швейцарии. Отсюда все эти 30-70-80%.


Підтримка зашкалює
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Против чего лично Вы возразили бы?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 01:34

  Starikan написав:
  ЛАД написав: P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете. Всякие ЛОМы цепляется ко всему, что можно и нельзя, даже к тем действиям, за кот. По превозносили бы до небес. Причем, часто даже не к реальным действиям, а к выдуманным самими ЛОМами домыслам.
У нас критиковали всех президентов, но такого через 3 месяца на должности не помню ни разу.

Похоже, вы тут стали главным адептом и апологетом великого Зе :mrgreen:

Похоже, да. :)
Правда пальма первенства всё равно у Долярчика. :)

Но что Вы можете сказать о самом отмеченном мной факте? Или считаете, что я не прав?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 01:38

  Tegularius написав:
  ЛАД написав:Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу.

Не скажете, откуда взялась эта "страшилка" о том, что ОРДЛО будут иметь какое-то право вето?
Кто-то такое может и предлагал, но в Минских соглашениях такого и близко нет. Там есть право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, право на трансграничное сотрудничество с РФ, создание отрядов народной милиции по решению местных советов. Вступление в то же НАТО будет голосоваться на общенациональном референдуме, без всяких вето для каких-то регионов. Голоса жителей ОРДЛО правда могут существенно повлиять на окончательный результат, но то такое.

Возможно, Вы правы. Надо будет пересмотреть Минские соглашения. Столько фейков, причём, часто повторяемых, что мог и перепутать. :(

P.s. Посмотрел. Действительно, Вы правы. Такого требования и близко нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:34

  Tegularius написав:
  Kudrjavuy написав:Все заводы в Украине в стадии остановки - работают за счёт имбецилов, что ещё верят в "светлое будущее" - а оно уже на Лазурном Берегу :mrgreen:

После смены власти международные инвесторы кинулись скупать гривневые ОВГЗ, последствия чего видим на окнах обменных пунктов.
Считаете этих инвесторов имбецилами?


Считаю имбицилами тех кто позволяет вешать на государство долги под 16-18%, с постоянным их нарастанием, создавая при этом долговую пирамиду.
Теперь уже точно не вернусь
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