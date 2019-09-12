Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Окружной административный суд Киева признал противоправным приказ Министерства культуры, которым отменено действие уставов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Киевской патриархии.
Позволю себе цитату своего же комментария по факту вручения томоса:
zРадио написав:А только меня смущает, что у нас БЫЛ патриархат, возглавляемый Киевским Патриархом (признанный государством и несколькими миллионами прихожан), который СТАЛ автокефалией, возглавляемой Киевским Митрополитом?
Я человек светский, поэтому вопросы "аутентичности" и каноничности хиротоний и евхаристий оставлю для воцерковленных, но с т.ч. административного устройства - это, простите, даунгрейд
Как тогда порохоботы - кто по разнарядке, кто по убеждениям - пытались меня песочить. А, оказалось, эти логичные и простые вопросы волновали не только светских наблюдателей, но и главных церковвых функционеров... Просто команда была - улыбаемся и машем! Вот и результат...
freeze написав:Похоже всё надолго. Если еще и Порошенко посадят, то всё - рейтинг будет 90 процентов, и простят и увеличение налогов, увеличенные штрафы и тд.
Это непосредственно касается всего 5% населения. Главное, что чинуш и барыг поприжмут (в том числе и главного, да еще и кровавого, отправившего наших малых деток на войну), а снятие недоторканости - это вообще козырный туз Население живет сиюминутными эмоциями. Посадим свинарчуков (их, кстати, посадили?) и заживем, как в Швейцарии. Отсюда все эти 30-70-80%.
Підтримка зашкалює
Против чего лично Вы возразили бы?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав: P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете. Всякие ЛОМы цепляется ко всему, что можно и нельзя, даже к тем действиям, за кот. По превозносили бы до небес. Причем, часто даже не к реальным действиям, а к выдуманным самими ЛОМами домыслам. У нас критиковали всех президентов, но такого через 3 месяца на должности не помню ни разу.
Похоже, вы тут стали главным адептом и апологетом великого Зе
Похоже, да. Правда пальма первенства всё равно у Долярчика.
Но что Вы можете сказать о самом отмеченном мной факте? Или считаете, что я не прав?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу.
Не скажете, откуда взялась эта "страшилка" о том, что ОРДЛО будут иметь какое-то право вето? Кто-то такое может и предлагал, но в Минских соглашениях такого и близко нет. Там есть право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, право на трансграничное сотрудничество с РФ, создание отрядов народной милиции по решению местных советов. Вступление в то же НАТО будет голосоваться на общенациональном референдуме, без всяких вето для каких-то регионов. Голоса жителей ОРДЛО правда могут существенно повлиять на окончательный результат, но то такое.
Возможно, Вы правы. Надо будет пересмотреть Минские соглашения. Столько фейков, причём, часто повторяемых, что мог и перепутать.
P.s. Посмотрел. Действительно, Вы правы. Такого требования и близко нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав: P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете. Всякие ЛОМы цепляется ко всему, что можно и нельзя, даже к тем действиям, за кот. По превозносили бы до небес. Причем, часто даже не к реальным действиям, а к выдуманным самими ЛОМами домыслам. У нас критиковали всех президентов, но такого через 3 месяца на должности не помню ни разу.
Похоже, вы тут стали главным адептом и апологетом великого Зе
Похоже, да. Правда пальма первенства всё равно у Долярчика. Но что Вы можете сказать о самом отмеченном мной факте? Или считаете, что я не прав?
Я считаю, что итоги выборов - катастрофа для Украины. Точка (с).
Starikan написав:...... Я считаю, что итоги выборов - катастрофа для Украины. Точка (с).
Удивительно! Катастрофой не были пасечник, "крепкий хозяйственник" с уголовным прошлым, шоколадный король. А Зе - катастрофа! Мы пережили уже 5 президентов. Гениев среди них не оказалось, но и особой катастрофой никто из них тоже не являлся. При нашем опыте можно/нужно спокойнее относиться к очередным результатам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.