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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3957395839593960> Додано: Чет 12 вер, 2019 22:16 Окружной административный суд Киева признал противоправным приказ Министерства культуры, которым отменено действие уставов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Киевской патриархии.



Прекрасно, теперь каждый православный может выбирать на любой вкус.

Киевский патриархат, Константинопольский патриархат, Московский патриархат.

Либертарианство в действии. freeze 4 Повідомлень: 12789 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3649 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2019 23:10 freeze написав: Окружной административный суд Киева признал противоправным приказ Министерства культуры, которым отменено действие уставов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Киевской патриархии.

Окружной административный суд Киева признал противоправным приказ Министерства культуры, которым отменено действие уставов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Киевской патриархии.



Позволю себе цитату своего же комментария по факту вручения томоса:



zРадио написав: А только меня смущает, что у нас БЫЛ патриархат, возглавляемый Киевским Патриархом (признанный государством и несколькими миллионами прихожан), который СТАЛ автокефалией, возглавляемой Киевским Митрополитом?



Я человек светский, поэтому вопросы "аутентичности" и каноничности хиротоний и евхаристий оставлю для воцерковленных, но с т.ч. административного устройства - это, простите, даунгрейд А только меня смущает, что у нас БЫЛ патриархат, возглавляемый Киевским Патриархом (признанный государством и несколькими миллионами прихожан), который СТАЛ автокефалией, возглавляемой Киевским Митрополитом?Я человек светский, поэтому вопросы "аутентичности" и каноничности хиротоний и евхаристий оставлю для воцерковленных, но с т.ч. административного устройства - это, простите, даунгрейд



Как тогда порохоботы - кто по разнарядке, кто по убеждениям - пытались меня песочить. А, оказалось, эти логичные и простые вопросы волновали не только светских наблюдателей, но и главных церковвых функционеров... Просто команда была - улыбаемся и машем! Вот и результат... Позволю себе цитату своего же комментария по факту вручения томоса:Как тогда порохоботы - кто по разнарядке, кто по убеждениям - пытались меня песочить. А, оказалось, эти логичные и простые вопросы волновали не только светских наблюдателей, но и главных церковвых функционеров... Просто команда была - улыбаемся и машем! Вот и результат... zРадио

Повідомлень: 3439 З нами з: 02.05.18 Подякував: 783 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2019 01:29 Ой+ написав: Starikan написав: freeze написав: Похоже всё надолго. Если еще и Порошенко посадят, то всё - рейтинг будет 90 процентов, и простят и увеличение налогов, увеличенные штрафы и тд. Похоже всё надолго. Если еще и Порошенко посадят, то всё - рейтинг будет 90 процентов, и простят ии тд.

Это непосредственно касается всего 5% населения.

Главное, что чинуш и барыг поприжмут (в том числе и главного, да еще и кровавого, отправившего наших малых деток на войну), а снятие недоторканости - это вообще козырный туз

Население живет сиюминутными эмоциями. Посадим свинарчуков (их, кстати, посадили?) и заживем, как в Швейцарии. Отсюда все эти 30-70-80%. Этокасается всего 5% населения.Главное, что чинуш и барыг поприжмут (в том числе и главного, да еще и кровавого, отправившего наших малых деток на войну), а снятие недоторканости - это вообще козырный тузНаселение живет сиюминутными эмоциями. Посадим свинарчуков (их, кстати, посадили?) и заживем, как в Швейцарии. Отсюда все эти 30-70-80%.



Підтримка зашкалює

Підтримка зашкалює

Против чего лично Вы возразили бы? Против чего лично Вы возразили бы? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14037 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4256 раз. Подякували: 3947 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2019 01:34 Starikan написав: ЛАД написав: P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете. Всякие ЛОМы цепляется ко всему, что можно и нельзя, даже к тем действиям, за кот. По превозносили бы до небес. Причем, часто даже не к реальным действиям, а к выдуманным самими ЛОМами домыслам.

У нас критиковали всех президентов, но такого через 3 месяца на должности не помню ни разу. P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете. Всякие ЛОМы цепляется ко всему, что можно и нельзя, даже к тем действиям, за кот. По превозносили бы до небес. Причем, часто даже не к реальным действиям, а к выдуманным самими ЛОМами домыслам.У нас критиковали всех президентов, но такого через 3 месяца на должности не помню ни разу.

Похоже, вы тут стали главным адептом и апологетом великого Зе Похоже, вы тут стали главным адептом и апологетом великого Зе

Похоже, да.

Правда пальма первенства всё равно у Долярчика.



Но что Вы можете сказать о самом отмеченном мной факте? Или считаете, что я не прав? Похоже, да.Правда пальма первенства всё равно уНо что Вы можете сказать о самом отмеченном мной факте? Или считаете, что я не прав? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14037 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4256 раз. Подякували: 3947 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2019 01:38 Tegularius написав: ЛАД написав: Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу. Вы не забыли, что при полной реализации Минска донбасская "автономия" получит чуть ли не право вето по всем (в т.ч. и внешнеполит.) вопросам? И тогда, думаю, путь совсем даже не в Европу.

Не скажете, откуда взялась эта "страшилка" о том, что ОРДЛО будут иметь какое-то право вето?

Кто-то такое может и предлагал, но в Минских соглашениях такого и близко нет. Там есть право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, право на трансграничное сотрудничество с РФ, создание отрядов народной милиции по решению местных советов. Вступление в то же НАТО будет голосоваться на общенациональном референдуме, без всяких вето для каких-то регионов. Голоса жителей ОРДЛО правда могут существенно повлиять на окончательный результат, но то такое. Не скажете, откуда взялась эта "страшилка" о том, что ОРДЛО будут иметь какое-то право вето?Кто-то такое может и предлагал, но в Минских соглашениях такого и близко нет. Там есть право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, право на трансграничное сотрудничество с РФ, создание отрядов народной милиции по решению местных советов. Вступление в то же НАТО будет голосоваться на общенациональном референдуме, без всяких вето для каких-то регионов. Голоса жителей ОРДЛО правда могут существенно повлиять на окончательный результат, но то такое.

Возможно, Вы правы. Надо будет пересмотреть Минские соглашения. Столько фейков, причём, часто повторяемых, что мог и перепутать.



P.s. Посмотрел. Действительно, Вы правы. Такого требования и близко нет. Возможно, Вы правы. Надо будет пересмотреть Минские соглашения. Столько фейков, причём, часто повторяемых, что мог и перепутать.P.s. Посмотрел. Действительно, Вы правы. Такого требования и близко нет. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14037 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4256 раз. Подякували: 3947 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:34 Tegularius написав: Kudrjavuy написав: Все заводы в Украине в стадии остановки - работают за счёт имбецилов, что ещё верят в "светлое будущее" - а оно уже на Лазурном Берегу Все заводы в Украине в стадии остановки - работают за счёт имбецилов, что ещё верят в "светлое будущее" - а оно уже на Лазурном Берегу

После смены власти международные инвесторы кинулись скупать гривневые ОВГЗ, последствия чего видим на окнах обменных пунктов.

Считаете этих инвесторов имбецилами? После смены власти международные инвесторы кинулись скупать гривневые ОВГЗ, последствия чего видим на окнах обменных пунктов.Считаете этих инвесторов имбецилами?



Считаю имбицилами тех кто позволяет вешать на государство долги под 16-18%, с постоянным их нарастанием, создавая при этом долговую пирамиду. Считаю имбицилами тех кто позволяет вешать на государство долги под 16-18%, с постоянным их нарастанием, создавая при этом долговую пирамиду. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2768 З нами з: 26.03.16 Подякував: 136 раз. Подякували: 858 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:24 ЛАД написав: Starikan написав: ЛАД написав: P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете. Всякие ЛОМы цепляется ко всему, что можно и нельзя, даже к тем действиям, за кот. По превозносили бы до небес. Причем, часто даже не к реальным действиям, а к выдуманным самими ЛОМами домыслам.

У нас критиковали всех президентов, но такого через 3 месяца на должности не помню ни разу. P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете. Всякие ЛОМы цепляется ко всему, что можно и нельзя, даже к тем действиям, за кот. По превозносили бы до небес. Причем, часто даже не к реальным действиям, а к выдуманным самими ЛОМами домыслам.У нас критиковали всех президентов, но такого через 3 месяца на должности не помню ни разу. Похоже, вы тут стали главным адептом и апологетом великого Зе Похоже, вы тут стали главным адептом и апологетом великого Зе Похоже, да.

Правда пальма первенства всё равно у Долярчика.

Но что Вы можете сказать о самом отмеченном мной факте? Или считаете, что я не прав? Похоже, да.Правда пальма первенства всё равно уНо что Вы можете сказать о самом отмеченном мной факте? Или считаете, что я не прав?

Я считаю, что итоги выборов - катастрофа для Украины. Точка (с). Я считаю, что итоги выборов - катастрофа для Украины. Точка (с). Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16185 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:04 Shram написав: Tegularius написав: Kudrjavuy написав: Все заводы в Украине в стадии остановки - работают за счёт имбецилов, что ещё верят в "светлое будущее" - а оно уже на Лазурном Берегу Все заводы в Украине в стадии остановки - работают за счёт имбецилов, что ещё верят в "светлое будущее" - а оно уже на Лазурном Берегу

После смены власти международные инвесторы кинулись скупать гривневые ОВГЗ, последствия чего видим на окнах обменных пунктов.

Считаете этих инвесторов имбецилами? После смены власти международные инвесторы кинулись скупать гривневые ОВГЗ, последствия чего видим на окнах обменных пунктов.Считаете этих инвесторов имбецилами?



Считаю имбицилами тех кто позволяет вешать на государство долги под 16-18%, с постоянным их нарастанием, создавая при этом долговую пирамиду. Считаю имбицилами тех кто позволяет вешать на государство долги под 16-18%, с постоянным их нарастанием, создавая при этом долговую пирамиду.

К сожалению, под меньшую доходность обязательства покупать не желают, а долги погашать и и выплачивать проценты нужно каждую неделю. НЕТ ДРУГОГО ВЫХОДА. К сожалению, под меньшую доходность обязательства покупать не желают, а долги погашать и и выплачивать проценты нужно каждую неделю. НЕТ ДРУГОГО ВЫХОДА. Волгарь Повідомлень: 7109 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 737 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:04 Schmit

Повідомлень: 553 З нами з: 08.09.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:10 Starikan написав: ......

Я считаю, что итоги выборов - катастрофа для Украины. Точка (с). ......Я считаю, что итоги выборов - катастрофа для Украины. Точка (с).

Удивительно!

Катастрофой не были пасечник, "крепкий хозяйственник" с уголовным прошлым, шоколадный король.

А Зе - катастрофа!

Мы пережили уже 5 президентов. Гениев среди них не оказалось, но и особой катастрофой никто из них тоже не являлся.

При нашем опыте можно/нужно спокойнее относиться к очередным результатам. Удивительно!Катастрофой не были пасечник, "крепкий хозяйственник" с уголовным прошлым, шоколадный король.А Зе - катастрофа!Мы пережили уже 5 президентов. Гениев среди них не оказалось, но и особой катастрофой никто из них тоже не являлся.При нашем опыте можно/нужно спокойнее относиться к очередным результатам. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14037 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4256 раз. Подякували: 3947 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3957395839593960> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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