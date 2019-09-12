Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
sal Считаете, перечисленные были лучше? Кроме того, государство несколько устойчивее авто на дороге. Хотя, конечно, всякое бывает. Но мне кажется, старая колея вела к катастрофе быстрее и надёжнее. И из неё надо хотя бы попробовать выскочить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:sal Считаете, перечисленные были лучше? Кроме того, государство несколько устойчивее авто на дороге. Хотя, конечно, всякое бывает. Но мне кажется, старая колея вела к катастрофе быстрее и надёжнее. И из неё надо хотя бы попробовать выскочить.
Пока новая колея работает над отдать денег известному персонажу. Да побольше...
Starikan написав:Это непосредственно касается всего 5% населения. Главное, что чинуш и барыг поприжмут (в том числе и главного, да еще и кровавого, отправившего наших малых деток на войну), а снятие недоторканости - это вообще козырный туз Население живет сиюминутными эмоциями. Посадим свинарчуков (их, кстати, посадили?) и заживем, как в Швейцарии. Отсюда все эти 30-70-80%.
Підтримка зашкалює
Против чего лично Вы возразили бы?
В конкретній нинішній ситуації іде повне нівелювання законодавчої та і судової влади, а також четвертої (ЗМІ) на користь виконавчої, яка виконує-служить консенсусу олігархів. Противаги і баланси руйнуються, наслідки побачимо.
ЛАД написав:................ Против чего лично Вы возразили бы?
В конкретній нинішній ситуації іде повне нівелювання законодавчої та і судової влади, а також четвертої (ЗМІ) на користь виконавчої, яка виконує-служить консенсусу олігархів. Противаги і баланси руйнуються, наслідки побачимо.
Меняете тему. Я Вам задал конкретный вопрос по табличке, кот. Вы привели. Вы мне пишете совсем о другом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Kudrjavuy написав:Все заводы в Украине в стадии остановки - работают за счёт имбецилов, что ещё верят в "светлое будущее" - а оно уже на Лазурном Берегу
После смены власти международные инвесторы кинулись скупать гривневые ОВГЗ, последствия чего видим на окнах обменных пунктов. Считаете этих инвесторов имбецилами?
Считаю имбицилами тех кто позволяет вешать на государство долги под 16-18%, с постоянным их нарастанием, создавая при этом долговую пирамиду.
Да,..... Не далеки Вы батеньки....
А к чему тогда в срочном порядке объявлено о "продаже сельскохозяйственных земель в 19 году"?????????????????????????????????????????????
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
sal написав:Колея новая. Но без производств или других источников дохода будущего у страны нет.
Та ладно ... Он колись постійно був на слуху Гондурас ( не ту країну назвали ) - пам"ятаєте ? І по економічним параметрам він десь там і є ... Але - по Міжнародному індексу щастя ( не по Світовому рейтингу щастя ) - він входить в першу десятку найщасливіших країн ! То вам шашечки - чи їхати ?
sal написав:Колея новая. Но без производств или других источников дохода будущего у страны нет.
Как так? ЗЕ же только сегодня во всеуслышание объявил: Будем строить новый город на берегу Черного моря! (как-то вдруг вспомнилась сама собой ликарня майбутнього )
А "Морской старт", "Европейская Венесуэла", "Укреплённая граница", З/П от тонны $?, для тех, кто ничего не делает, .....????
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ol_zy написав:Если у вас были проблемы из-за того что вы заканчивали укр.школу, то это совсем не означает, что такая проблем была массово, так что на расписывайтесь за других.
проблеми були як раз не в мене бо мої батьки заздалегідь про це подбали. так що ви тут якраз пальцем в небо попали. а от ви не розписуйтеся за інших коли не були в шкурі дітей які закінчили школу на українській мові. як то кажуть гарно розсусолювати про те що вам не загрожувало.
еще раз повторю - половина группы закончили укр. школы и проблем у них не было - со многими я до сих пор дружу. вы утверждали что не было ВНЗ на укр языке в УССР, я вам привел пример, что были и преподавание на укр. языке велось с 1940 года и если у меня после рус. школы не было там проблем, то и проблем в рускоязычных ВНЗ у закончивших укр. школы тоже не было и я о таких не слышал. Если у вас есть факты об обратном, то приводите - лучше всего на личном примере.
буду тепер знати що аж ОДИН ВНЗ був на українській мові в усср. а те що ви думаєте що не було проблем у тих хто закінчив українські школи - то хто ж вам признається. в часи ссср було не модно не володіти російською. а сьогодні ваші знайомі й не згадають вже як воно було якщо не звертали уваги на це питання. хочете власний мій досвід? отримуйте. мені батьки найняли репетиторів перед вступом до ВНЗ. і перші місяці поки ми займалися час від часу траплялось що я не розумів що він каже. звісно потім таким як ви здається що у тих хто навчається в українських школах немає проблем. але чому учень української школи в Україні повинен пристосовуватися?
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 13 вер, 2019 11:46, всього редагувалось 1 раз.