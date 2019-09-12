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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3958395939603961>
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:35

sal
Считаете, перечисленные были лучше? :)
Кроме того, государство несколько устойчивее авто на дороге. Хотя, конечно, всякое бывает.
Но мне кажется, старая колея вела к катастрофе быстрее и надёжнее. И из неё надо хотя бы попробовать выскочить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:47

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:sal
Считаете, перечисленные были лучше? :)
Кроме того, государство несколько устойчивее авто на дороге. Хотя, конечно, всякое бывает.
Но мне кажется, старая колея вела к катастрофе быстрее и надёжнее. И из неё надо хотя бы попробовать выскочить.
Пока новая колея работает над отдать денег известному персонажу. Да побольше...



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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:56

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  Starikan написав:Это непосредственно касается всего 5% населения.
Главное, что чинуш и барыг поприжмут (в том числе и главного, да еще и кровавого, отправившего наших малых деток на войну), а снятие недоторканости - это вообще козырный туз 8)
Население живет сиюминутными эмоциями. Посадим свинарчуков (их, кстати, посадили?) и заживем, как в Швейцарии. Отсюда все эти 30-70-80%.


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Против чего лично Вы возразили бы?


В конкретній нинішній ситуації іде повне нівелювання законодавчої та і судової влади, а також четвертої (ЗМІ) на користь виконавчої, яка виконує-служить консенсусу олігархів. Противаги і баланси руйнуються, наслідки побачимо.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:06

  sal написав:Колея новая.
Но без производств или других источников дохода будущего у страны нет.

Ну, с этим спорить не буду.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:09

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:................
Против чего лично Вы возразили бы?


В конкретній нинішній ситуації іде повне нівелювання законодавчої та і судової влади, а також четвертої (ЗМІ) на користь виконавчої, яка виконує-служить консенсусу олігархів. Противаги і баланси руйнуються, наслідки побачимо.

Меняете тему. :)
Я Вам задал конкретный вопрос по табличке, кот. Вы привели.
Вы мне пишете совсем о другом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:12

  sal написав:Колея новая.
Но без производств или других источников дохода будущего у страны нет.

Как так?
ЗЕ же только сегодня во всеуслышание объявил: Будем строить новый город на берегу Черного моря! (как-то вдруг вспомнилась сама собой ликарня майбутнього :D )
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:13

  Shram написав:
  Tegularius написав:
  Kudrjavuy написав:Все заводы в Украине в стадии остановки - работают за счёт имбецилов, что ещё верят в "светлое будущее" - а оно уже на Лазурном Берегу :mrgreen:

После смены власти международные инвесторы кинулись скупать гривневые ОВГЗ, последствия чего видим на окнах обменных пунктов.
Считаете этих инвесторов имбецилами?


Считаю имбицилами тех кто позволяет вешать на государство долги под 16-18%, с постоянным их нарастанием, создавая при этом долговую пирамиду.

Да,.....
Не далеки Вы батеньки....

А к чему тогда в срочном порядке объявлено о "продаже сельскохозяйственных земель в 19 году"?????????????????????????????????????????????
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:16

  sal написав:Колея новая.
Но без производств или других источников дохода будущего у страны нет.

Та ладно ... Он колись постійно був на слуху Гондурас ( не ту країну назвали ) - пам"ятаєте ? І по економічним параметрам він десь там і є ... Але - по Міжнародному індексу щастя ( не по Світовому рейтингу щастя ) - він входить в першу десятку найщасливіших країн ! То вам шашечки - чи їхати ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:18

  antey1969 написав:
  sal написав:Колея новая.
Но без производств или других источников дохода будущего у страны нет.

Как так?
ЗЕ же только сегодня во всеуслышание объявил: Будем строить новый город на берегу Черного моря! (как-то вдруг вспомнилась сама собой ликарня майбутнього :D )

А "Морской старт", "Европейская Венесуэла", "Укреплённая граница", З/П от тонны $?, для тех, кто ничего не делает, .....????
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:19

  Puente написав:
  sal написав:Колея новая.
Но без производств или других источников дохода будущего у страны нет.

Та ладно ... Он колись постійно був на слуху Гондурас ( не ту країну назвали ) - пам"ятаєте ? І по економічним параметрам він десь там і є ... Але - по Міжнародному індексу щастя ( не по Світовому рейтингу щастя ) - він входить в першу десятку найщасливіших країн ! То вам шашечки - чи їхати ?

Вы ещё о Монако, или той-же Швейцарии напомните.
А в жизне уже бросают города и бегут...
https://slavdelo.dn.ua/2016/05/25/nazva ... besplatno/
- Бегут туда, где нет нечисти.....
Ну, а из Гондураса пешими колоннами на Штаты...-?
У нас, по тихому...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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