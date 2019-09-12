sal
Считаете, перечисленные были лучше?
Кроме того, государство несколько устойчивее авто на дороге. Хотя, конечно, всякое бывает.
Но мне кажется, старая колея вела к катастрофе быстрее и надёжнее. И из неё надо хотя бы попробовать выскочить.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:35
sal
Считаете, перечисленные были лучше?
Кроме того, государство несколько устойчивее авто на дороге. Хотя, конечно, всякое бывает.
Но мне кажется, старая колея вела к катастрофе быстрее и надёжнее. И из неё надо хотя бы попробовать выскочить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:47
Re: Політичні дискусії
Пока новая колея работает над отдать денег известному персонажу. Да побольше...
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:56
В конкретній нинішній ситуації іде повне нівелювання законодавчої та і судової влади, а також четвертої (ЗМІ) на користь виконавчої, яка виконує-служить консенсусу олігархів. Противаги і баланси руйнуються, наслідки побачимо.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:06
Ну, с этим спорить не буду.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:09
Меняете тему.
Я Вам задал конкретный вопрос по табличке, кот. Вы привели.
Вы мне пишете совсем о другом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:12
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:13
Да,.....
Не далеки Вы батеньки....
А к чему тогда в срочном порядке объявлено о "продаже сельскохозяйственных земель в 19 году"?????????????????????????????????????????????
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:16
Та ладно ... Он колись постійно був на слуху Гондурас ( не ту країну назвали ) - пам"ятаєте ? І по економічним параметрам він десь там і є ... Але - по Міжнародному індексу щастя ( не по Світовому рейтингу щастя ) - він входить в першу десятку найщасливіших країн ! То вам шашечки - чи їхати ?
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:18
А "Морской старт", "Европейская Венесуэла", "Укреплённая граница", З/П от тонны $?, для тех, кто ничего не делает, .....????
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:19
Вы ещё о Монако, или той-же Швейцарии напомните.
А в жизне уже бросают города и бегут...
- Бегут туда, где нет нечисти.....
Ну, а из Гондураса пешими колоннами на Штаты...-?
У нас, по тихому...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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