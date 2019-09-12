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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3958395939603961 Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:25 ol_zy написав: mephala написав: ol_zy написав: Если у вас были проблемы из-за того что вы заканчивали укр.школу, то это совсем не означает, что такая проблем была массово, так что на расписывайтесь за других. Если у вас были проблемы из-за того что вы заканчивали укр.школу, то это совсем не означает, что такая проблем была массово, так что на расписывайтесь за других.

проблеми були як раз не в мене бо мої батьки заздалегідь про це подбали. так що ви тут якраз пальцем в небо попали.

а от ви не розписуйтеся за інших коли не були в шкурі дітей які закінчили школу на українській мові. як то кажуть гарно розсусолювати про те що вам не загрожувало. проблеми були як раз не в мене бо мої батьки заздалегідь про це подбали. так що ви тут якраз пальцем в небо попали.а от ви не розписуйтеся за інших коли не були в шкурі дітей які закінчили школу на українській мові. як то кажуть гарно розсусолювати про те що вам не загрожувало.

еще раз повторю - половина группы закончили укр. школы и проблем у них не было - со многими я до сих пор дружу.

вы утверждали что не было ВНЗ на укр языке в УССР, я вам привел пример, что были и преподавание на укр. языке велось с 1940 года и если у меня после рус. школы не было там проблем, то и проблем в рускоязычных ВНЗ у закончивших укр. школы тоже не было и я о таких не слышал. Если у вас есть факты об обратном, то приводите - лучше всего на личном примере. еще раз повторю - половина группы закончили укр. школы и проблем у них не было - со многими я до сих пор дружу.вы утверждали что не было ВНЗ на укр языке в УССР, я вам привел пример, что были и преподавание на укр. языке велось с 1940 года и если у меня после рус. школы не было там проблем, то и проблем в рускоязычных ВНЗ у закончивших укр. школы тоже не было и я о таких не слышал. Если у вас есть факты об обратном, то приводите - лучше всего на личном примере.

буду тепер знати що аж ОДИН ВНЗ був на українській мові в усср.

а те що ви думаєте що не було проблем у тих хто закінчив українські школи - то хто ж вам признається. в часи ссср було не модно не володіти російською.

а сьогодні ваші знайомі й не згадають вже як воно було якщо не звертали уваги на це питання.

хочете власний мій досвід? отримуйте. мені батьки найняли репетиторів перед вступом до ВНЗ. і перші місяці поки ми займалися час від часу траплялось що я не розумів що він каже. звісно потім таким як ви здається що у тих хто навчається в українських школах немає проблем. але чому учень української школи в Україні повинен пристосовуватися? буду тепер знати що аж ОДИН ВНЗ був на українській мові в усср.а те що ви думаєте що не було проблем у тих хто закінчив українські школи - то хто ж вам признається. в часи ссср було не модно не володіти російською.а сьогодні ваші знайомі й не згадають вже як воно було якщо не звертали уваги на це питання.хочете власний мій досвід? отримуйте. мені батьки найняли репетиторів перед вступом до ВНЗ. і перші місяці поки ми займалися час від часу траплялось що я не розумів що він каже. звісно потім таким як ви здається що у тих хто навчається в українських школах немає проблем. але чому учень української школи в Україні повинен пристосовуватися? Востаннє редагувалось mephala в П'ят 13 вер, 2019 11:46, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 5457 З нами з: 07.04.14 Подякував: 76 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:30 Kudrjavuy

І що - ті , що втекли - стали більш щасливими ?

Судячи по знайомим - не стали . Просто живуть по-іншому . Puente Повідомлень: 1818 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:38 ol_zy написав: еще раз повторю - половина группы закончили укр. школы и проблем у них не было - со многими я до сих пор дружу.

вы утверждали что не было ВНЗ на укр языке в УССР, я вам привел пример, что были и преподавание на укр. языке велось с 1940 года и если у меня после рус. школы не было там проблем, то и проблем в рускоязычных ВНЗ у закончивших укр. школы тоже не было и я о таких не слышал. Если у вас есть факты об обратном, то приводите - лучше всего на личном примере. еще раз повторю - половина группы закончили укр. школы и проблем у них не было - со многими я до сих пор дружу.вы утверждали что не было ВНЗ на укр языке в УССР, я вам привел пример, что были и преподавание на укр. языке велось с 1940 года и если у меня после рус. школы не было там проблем, то и проблем в рускоязычных ВНЗ у закончивших укр. школы тоже не было и я о таких не слышал. Если у вас есть факты об обратном, то приводите - лучше всего на личном примере.

Ну про що ви сперечаєтеся ? Нюанси були ... Київський університет ім. Шевченка . Мови викладання різних предметів - різні - фізика - російською , математика ( не уточнюю - це і матаналіз , і лінійна алгебра і так далі ) - українською , історія КПРС - українською , спеціальні предмети - російською . Сільгоспакадемія - там практично 100 % українською було все . Харчовий - вперемішку теж ... Ну про що ви сперечаєтеся ? Нюанси були ... Київський університет ім. Шевченка . Мови викладання різних предметів - різні - фізика - російською , математика ( не уточнюю - це і матаналіз , і лінійна алгебра і так далі ) - українською , історія КПРС - українською , спеціальні предмети - російською . Сільгоспакадемія - там практично 100 % українською було все . Харчовий - вперемішку теж ... Puente Повідомлень: 1818 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:44 ЛАД написав: Ой+ написав: ЛАД написав: ................

Против чего лично Вы возразили бы? ................Против чего лично Вы возразили бы?



В конкретній нинішній ситуації іде повне нівелювання законодавчої та і судової влади, а також четвертої (ЗМІ) на користь виконавчої, яка виконує-служить консенсусу олігархів. Противаги і баланси руйнуються, наслідки побачимо. В конкретній нинішній ситуації іде повне нівелювання законодавчої та і судової влади, а також четвертої (ЗМІ) на користь виконавчої, яка виконує-служить консенсусу олігархів. Противаги і баланси руйнуються, наслідки побачимо.

Меняете тему.

Я Вам задал конкретный вопрос по табличке, кот. Вы привели.

Вы мне пишете совсем о другом. Меняете тему.Я Вам задал конкретный вопрос по табличке, кот. Вы привели.Вы мне пишете совсем о другом.



Конкретні пункти таблиці якраз про гарячу підтримку народу, якої я не поділяю, множення парламенту на нуль. Конкретні пункти таблиці якраз про гарячу підтримку народу, якої я не поділяю, множення парламенту на нуль. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2770 З нами з: 19.04.12 Подякував: 33 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:47 Волгарь написав: Shram написав:

Считаю имбицилами тех кто позволяет вешать на государство долги под 16-18%, с постоянным их нарастанием, создавая при этом долговую пирамиду. Считаю имбицилами тех кто позволяет вешать на государство долги под 16-18%, с постоянным их нарастанием, создавая при этом долговую пирамиду.

К сожалению, под меньшую доходность обязательства покупать не желают, а долги погашать и и выплачивать проценты нужно каждую неделю. НЕТ ДРУГОГО ВЫХОДА. К сожалению, под меньшую доходность обязательства покупать не желают, а долги погашать и и выплачивать проценты нужно каждую неделю. НЕТ ДРУГОГО ВЫХОДА.



Дефолт нужно было объявлять в 2014-15 годах.

А не вестись на байки "наших заокеанских друзей".

Да и теперь нужна более жесткая финансовая позиция по отношению к интересам Украины, а не грести всё подряд под любые проценты. Дефолт нужно было объявлять в 2014-15 годах.А не вестись на байки "наших заокеанских друзей".Да и теперь нужна более жесткая финансовая позиция по отношению к интересам Украины, а не грести всё подряд под любые проценты. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2770 З нами з: 26.03.16 Подякував: 136 раз. Подякували: 859 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3958395939603961 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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