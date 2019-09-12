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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:25
ol_zy написав: mephala написав: ol_zy написав:
Если у вас были проблемы из-за того что вы заканчивали укр.школу, то это совсем не означает, что такая проблем была массово, так что на расписывайтесь за других.
проблеми були як раз не в мене бо мої батьки заздалегідь про це подбали. так що ви тут якраз пальцем в небо попали.
а от ви не розписуйтеся за інших коли не були в шкурі дітей які закінчили школу на українській мові. як то кажуть гарно розсусолювати про те що вам не загрожувало.
еще раз повторю - половина группы закончили укр. школы и проблем у них не было - со многими я до сих пор дружу.
вы утверждали что не было ВНЗ на укр языке в УССР, я вам привел пример, что были и преподавание на укр. языке велось с 1940 года и если у меня после рус. школы не было там проблем, то и проблем в рускоязычных ВНЗ у закончивших укр. школы тоже не было и я о таких не слышал. Если у вас есть факты об обратном, то приводите - лучше всего на личном примере.
буду тепер знати що аж ОДИН ВНЗ був на українській мові в усср.
а те що ви думаєте що не було проблем у тих хто закінчив українські школи - то хто ж вам признається. в часи ссср було не модно не володіти російською.
а сьогодні ваші знайомі й не згадають вже як воно було якщо не звертали уваги на це питання.
хочете власний мій досвід? отримуйте. мені батьки найняли репетиторів перед вступом до ВНЗ. і перші місяці поки ми займалися час від часу траплялось що я не розумів що він каже. звісно потім таким як ви здається що у тих хто навчається в українських школах немає проблем. але чому учень української школи в Україні повинен пристосовуватися?
Востаннє редагувалось mephala
в П'ят 13 вер, 2019 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:30
Kudrjavuy
І що - ті , що втекли - стали більш щасливими ?
Судячи по знайомим - не стали . Просто живуть по-іншому .
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:38
ol_zy написав:
еще раз повторю - половина группы закончили укр. школы и проблем у них не было - со многими я до сих пор дружу.
вы утверждали что не было ВНЗ на укр языке в УССР, я вам привел пример, что были и преподавание на укр. языке велось с 1940 года и если у меня после рус. школы не было там проблем, то и проблем в рускоязычных ВНЗ у закончивших укр. школы тоже не было и я о таких не слышал. Если у вас есть факты об обратном, то приводите - лучше всего на личном примере.
Ну про що ви сперечаєтеся ? Нюанси були ... Київський університет ім. Шевченка . Мови викладання різних предметів - різні - фізика - російською , математика ( не уточнюю - це і матаналіз , і лінійна алгебра і так далі ) - українською , історія КПРС - українською , спеціальні предмети - російською . Сільгоспакадемія - там практично 100 % українською було все . Харчовий - вперемішку теж ...
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:44
ЛАД написав: Ой+ написав: ЛАД написав:
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Против чего лично Вы возразили бы?
В конкретній нинішній ситуації іде повне нівелювання законодавчої та і судової влади, а також четвертої (ЗМІ) на користь виконавчої, яка виконує-служить консенсусу олігархів. Противаги і баланси руйнуються, наслідки побачимо.
Меняете тему.
Я Вам задал конкретный вопрос по табличке, кот. Вы привели.
Вы мне пишете совсем о другом.
Конкретні пункти таблиці якраз про гарячу підтримку народу, якої я не поділяю, множення парламенту на нуль.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:47
Волгарь написав: Shram написав:
Считаю имбицилами тех кто позволяет вешать на государство долги под 16-18%, с постоянным их нарастанием, создавая при этом долговую пирамиду.
К сожалению, под меньшую доходность обязательства покупать не желают, а долги погашать и и выплачивать проценты нужно каждую неделю. НЕТ ДРУГОГО ВЫХОДА.
Дефолт нужно было объявлять в 2014-15 годах.
А не вестись на байки "наших заокеанских друзей".
Да и теперь нужна более жесткая финансовая позиция по отношению к интересам Украины, а не грести всё подряд под любые проценты.
Теперь уже точно не вернусь
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