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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3958395939603961
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:30

Kudrjavuy
І що - ті , що втекли - стали більш щасливими ?
Судячи по знайомим - не стали . Просто живуть по-іншому .
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:38

  ol_zy написав:еще раз повторю - половина группы закончили укр. школы и проблем у них не было - со многими я до сих пор дружу.
вы утверждали что не было ВНЗ на укр языке в УССР, я вам привел пример, что были и преподавание на укр. языке велось с 1940 года и если у меня после рус. школы не было там проблем, то и проблем в рускоязычных ВНЗ у закончивших укр. школы тоже не было и я о таких не слышал. Если у вас есть факты об обратном, то приводите - лучше всего на личном примере.

Ну про що ви сперечаєтеся ? Нюанси були ... Київський університет ім. Шевченка . Мови викладання різних предметів - різні - фізика - російською , математика ( не уточнюю - це і матаналіз , і лінійна алгебра і так далі ) - українською , історія КПРС - українською , спеціальні предмети - російською . Сільгоспакадемія - там практично 100 % українською було все . Харчовий - вперемішку теж ...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:44

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  ЛАД написав:................
Против чего лично Вы возразили бы?


В конкретній нинішній ситуації іде повне нівелювання законодавчої та і судової влади, а також четвертої (ЗМІ) на користь виконавчої, яка виконує-служить консенсусу олігархів. Противаги і баланси руйнуються, наслідки побачимо.

Меняете тему. :)
Я Вам задал конкретный вопрос по табличке, кот. Вы привели.
Вы мне пишете совсем о другом.


Конкретні пункти таблиці якраз про гарячу підтримку народу, якої я не поділяю, множення парламенту на нуль.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:04

Пошла информация, что в МИБе - банке Порошенко - идёт обыск.
Очень низко пули свистят! :lol:

Цитата: "До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку" (Київ, Цитадельна 3) у п'ятницю, 13 завітали правоохоронці. Вони здійснюють там обшуки. Основним власником банку є п'ятий президент України Петро Порошенко. Також 13 вересня Порошенко прийшов на допит до ДБР."

https://24tv.ua/siloviki_priyshli_z_obs ... i_n1204883
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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