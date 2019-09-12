Kudrjavuy
І що - ті , що втекли - стали більш щасливими ?
Судячи по знайомим - не стали . Просто живуть по-іншому .
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:30
Kudrjavuy
І що - ті , що втекли - стали більш щасливими ?
Судячи по знайомим - не стали . Просто живуть по-іншому .
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:38
Ну про що ви сперечаєтеся ? Нюанси були ... Київський університет ім. Шевченка . Мови викладання різних предметів - різні - фізика - російською , математика ( не уточнюю - це і матаналіз , і лінійна алгебра і так далі ) - українською , історія КПРС - українською , спеціальні предмети - російською . Сільгоспакадемія - там практично 100 % українською було все . Харчовий - вперемішку теж ...
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:44
Конкретні пункти таблиці якраз про гарячу підтримку народу, якої я не поділяю, множення парламенту на нуль.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:04
Пошла информация, что в МИБе - банке Порошенко - идёт обыск.
Очень низко пули свистят!
Цитата: "До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку" (Київ, Цитадельна 3) у п'ятницю, 13 завітали правоохоронці. Вони здійснюють там обшуки. Основним власником банку є п'ятий президент України Петро Порошенко. Також 13 вересня Порошенко прийшов на допит до ДБР."
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:32
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:44
Дополню свой предыдущий ответ: за Зе в первом туре голосовало 5 млн жителей Украины (дальше пошло протестное голосование, особенно, видимо, достала предыдущая Рада).
Не будем учитывать детей и стариков. Как вы думаете, из оставшихся 15 млн не найдется достаточно разочарованных сетевых критиканов?
"Всякие ЛОмы" - а тон у вас по-прежнему менторский. Похоже, что вы были изначально не заводским инженером, а учителем средней школы Кстати, это отчасти и вызывает ответную реакцию тех, которых вы "не читаете".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:05
Як московіти визволяли Болгарію в 1944 році. Від болгар)))
Раджу почитати всім русофілам.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:08
Янукович не був катастрофою, точно?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:26
Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:55
Re: Політичні дискусії
Украина предлагает местные выборы в ОРДЛО одновременно с остальной территорией.
Об этом заявил на форуме Пристайко.
Я так понимаю именно это плюс развод войск от линии разграничения будет обсуждаться на встрече нормандской четверки.
Интересно - местные выборы ровно через год - как технически это будет происходить, если договорятся.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 13 вер, 2019 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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