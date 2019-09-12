RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3959396039613962>
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:30

Kudrjavuy
І що - ті , що втекли - стали більш щасливими ?
Судячи по знайомим - не стали . Просто живуть по-іншому .
Puente
 
Повідомлень: 1819
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:38

  ol_zy написав:еще раз повторю - половина группы закончили укр. школы и проблем у них не было - со многими я до сих пор дружу.
вы утверждали что не было ВНЗ на укр языке в УССР, я вам привел пример, что были и преподавание на укр. языке велось с 1940 года и если у меня после рус. школы не было там проблем, то и проблем в рускоязычных ВНЗ у закончивших укр. школы тоже не было и я о таких не слышал. Если у вас есть факты об обратном, то приводите - лучше всего на личном примере.

Ну про що ви сперечаєтеся ? Нюанси були ... Київський університет ім. Шевченка . Мови викладання різних предметів - різні - фізика - російською , математика ( не уточнюю - це і матаналіз , і лінійна алгебра і так далі ) - українською , історія КПРС - українською , спеціальні предмети - російською . Сільгоспакадемія - там практично 100 % українською було все . Харчовий - вперемішку теж ...
Puente
 
Повідомлень: 1819
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:44

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  ЛАД написав:................
Против чего лично Вы возразили бы?


В конкретній нинішній ситуації іде повне нівелювання законодавчої та і судової влади, а також четвертої (ЗМІ) на користь виконавчої, яка виконує-служить консенсусу олігархів. Противаги і баланси руйнуються, наслідки побачимо.

Меняете тему. :)
Я Вам задал конкретный вопрос по табличке, кот. Вы привели.
Вы мне пишете совсем о другом.


Конкретні пункти таблиці якраз про гарячу підтримку народу, якої я не поділяю, множення парламенту на нуль.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2770
З нами з: 19.04.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:04

Пошла информация, что в МИБе - банке Порошенко - идёт обыск.
Очень низко пули свистят! :lol:

Цитата: "До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку" (Київ, Цитадельна 3) у п'ятницю, 13 завітали правоохоронці. Вони здійснюють там обшуки. Основним власником банку є п'ятий президент України Петро Порошенко. Також 13 вересня Порошенко прийшов на допит до ДБР."

https://24tv.ua/siloviki_priyshli_z_obs ... i_n1204883
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 459
З нами з: 13.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:32

На питання журналіста hromadske про те, чи зможуть лідери України, Німеччини, Франції та Росії домовитися цього разу, він [Кучма] зазначив: «Оптимізму немає ні в якому разі. Головне — витримати один проти трьох. Бо ті пропозиції, які будуть лунати, на мій погляд, — вони ні в якому разі сьогодні Україні не потрібні. Я маю на увазі Донбас».

За словами Кучми, «червоні лінії» для України, за які не можна заходити на перемовинах — ніякої федерації і конфедерації.

Також Кучма наголосив, що Україна не повинна вносити зміни до Конституції у контексті Мінських домовленостей.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16187
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1526 раз.
Подякували: 2499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:44

  ЛАД написав: P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете. Всякие ЛОМы цепляется ко всему, что можно и нельзя, даже к тем действиям, за кот. По превозносили бы до небес. Причем, часто даже не к реальным действиям, а к выдуманным самими ЛОМами домыслам.
У нас критиковали всех президентов, но такого через 3 месяца на должности не помню ни разу.

Дополню свой предыдущий ответ: за Зе в первом туре голосовало 5 млн жителей Украины (дальше пошло протестное голосование, особенно, видимо, достала предыдущая Рада).
Не будем учитывать детей и стариков. Как вы думаете, из оставшихся 15 млн не найдется достаточно разочарованных сетевых критиканов?
"Всякие ЛОмы" - а тон у вас по-прежнему менторский. Похоже, что вы были изначально не заводским инженером, а учителем средней школы :mrgreen: Кстати, это отчасти и вызывает ответную реакцию тех, которых вы "не читаете".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16187
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1526 раз.
Подякували: 2499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:05

Як московіти визволяли Болгарію в 1944 році. Від болгар)))

Раджу почитати всім русофілам.

https://petrimazepa.com/okkupaciya_ili_ ... h_vystavok
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20412
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:08

  ЛАД написав:
  Starikan написав:......
Я считаю, что итоги выборов - катастрофа для Украины. Точка (с).

Удивительно!
Катастрофой не были пасечник, "крепкий хозяйственник" с уголовным прошлым, шоколадный король.
А Зе - катастрофа!
Мы пережили уже 5 президентов. Гениев среди них не оказалось, но и особой катастрофой никто из них тоже не являлся.
При нашем опыте можно/нужно спокойнее относиться к очередным результатам.



Янукович не був катастрофою, точно?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20412
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:26

  Frant написав:Як московіти визволяли Болгарію в 1944 році. Від болгар)))

Раджу почитати всім русофілам.

https://petrimazepa.com/okkupaciya_ili_ ... h_vystavok

http://www.laban.rs/lib/wolyn/fotos

http://www.laban.rs/lib/wolyn/index.html
Аlександр
 
Повідомлень: 3298
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:55

Re: Політичні дискусії

Украина предлагает местные выборы в ОРДЛО одновременно с остальной территорией.
Об этом заявил на форуме Пристайко.
Я так понимаю именно это плюс развод войск от линии разграничения будет обсуждаться на встрече нормандской четверки.
Интересно - местные выборы ровно через год - как технически это будет происходить, если договорятся.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 13 вер, 2019 15:57, всього редагувалось 1 раз.
freeze
4
 
Повідомлень: 12791
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3649 раз.
Подякували: 5329 раз.
 
Профіль
19
2
4
  #<1 ... 3959396039613962>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.