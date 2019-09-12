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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:57
Болгарию освобождал 3-й Украинский фронт!!! Украинский!!! Frant
- дешевый провокатор, манкурт и украинофоб!!!
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zРадио
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:02
Результаты выборов - таки катастрофа.
Востаннє редагувалось Schmit
в П'ят 13 вер, 2019 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:05
zРадио написав:
Болгарию освобождал 3-й Украинский фронт!!! Украинский!!!
И что, зрадио всерьез считает, что в 3-м украинском служили одни украинцы?
А Болгарии тогда досталось, да. Репрессии, изнасилования... все как обычно у СССР.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:19
Sommer написав: zРадио написав:
Болгарию освобождал 3-й Украинский фронт!!! Украинский!!!
И что, зрадио всерьез считает, что в 3-м украинском служили одни украинцы?
А Болгарии тогда досталось, да. Репрессии, изнасилования... все как обычно у СССР.
Мои прадеды никого не насиловали. Твои - не знаю. Но ты на всякий случай извинись перед болгарами, румынами, венграми и немцами
Можешь даже денежными чеками - в помощь предкам пострадавших от советских солдат нацистов
Что касается 3-го Украинского фронта - костяк его действительно украинский. Сформирован он был на базе Юго-Западного фронта, чисто территориально призывавшего на службу преимущественно украинцев. Командующие тоже были украинцами - уроженец Черниговщины Кирпонос и уроженцы Одесчины Тимошенко и Малиновский.
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zРадио
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