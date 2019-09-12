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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3959396039613962
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:57

  Frant написав:Як московіти визволяли Болгарію в 1944 році. Від болгар)))

Раджу почитати всім русофілам.

https://petrimazepa.com/okkupaciya_ili_ ... h_vystavok


Болгарию освобождал 3-й Украинский фронт!!! Украинский!!! Frant - дешевый провокатор, манкурт и украинофоб!!!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:02


Результаты выборов - таки катастрофа.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 13 вер, 2019 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:05

  zРадио написав:
  Frant написав:Як московіти визволяли Болгарію в 1944 році. Від болгар)))

Раджу почитати всім русофілам.

https://petrimazepa.com/okkupaciya_ili_ ... h_vystavok


Болгарию освобождал 3-й Украинский фронт!!! Украинский!!!


И что, зрадио всерьез считает, что в 3-м украинском служили одни украинцы?

А Болгарии тогда досталось, да. Репрессии, изнасилования... все как обычно у СССР.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:19

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:Як московіти визволяли Болгарію в 1944 році. Від болгар)))

Раджу почитати всім русофілам.

https://petrimazepa.com/okkupaciya_ili_ ... h_vystavok


Болгарию освобождал 3-й Украинский фронт!!! Украинский!!!


И что, зрадио всерьез считает, что в 3-м украинском служили одни украинцы?

А Болгарии тогда досталось, да. Репрессии, изнасилования... все как обычно у СССР.


Мои прадеды никого не насиловали. Твои - не знаю. Но ты на всякий случай извинись перед болгарами, румынами, венграми и немцами :mrgreen: Можешь даже денежными чеками - в помощь предкам пострадавших от советских солдат нацистов :mrgreen:

Что касается 3-го Украинского фронта - костяк его действительно украинский. Сформирован он был на базе Юго-Западного фронта, чисто территориально призывавшего на службу преимущественно украинцев. Командующие тоже были украинцами - уроженец Черниговщины Кирпонос и уроженцы Одесчины Тимошенко и Малиновский.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:49

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Мои прадеды никого не насиловали.


Ух ты, как у тебя сразу шапка загорелась.

Успокойся, ты ж не на допросе. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:01

  Sommer написав:
  zРадио написав:Мои прадеды никого не насиловали.


Ух ты, как у тебя сразу шапка загорелась.

Успокойся, ты ж не на допросе. :mrgreen:


Не переводи стрелки. Перед болгарами - пособниками гитлера и подписантами Антикоминтерновского пакта - извиняться будешь? Или чего там извиняться - ты бы и сам подписал?..
zРадио
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  #<1 ... 3959396039613962
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