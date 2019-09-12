RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3960396139623963>
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:57

  Frant написав:Як московіти визволяли Болгарію в 1944 році. Від болгар)))

Раджу почитати всім русофілам.

https://petrimazepa.com/okkupaciya_ili_ ... h_vystavok


Болгарию освобождал 3-й Украинский фронт!!! Украинский!!! Frant - дешевый провокатор, манкурт и украинофоб!!!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3442
З нами з: 02.05.18
Подякував: 783 раз.
Подякували: 1867 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:02


Результаты выборов - таки катастрофа.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 13 вер, 2019 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 554
З нами з: 08.09.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:05

  zРадио написав:
  Frant написав:Як московіти визволяли Болгарію в 1944 році. Від болгар)))

Раджу почитати всім русофілам.

https://petrimazepa.com/okkupaciya_ili_ ... h_vystavok


Болгарию освобождал 3-й Украинский фронт!!! Украинский!!!


И что, зрадио всерьез считает, что в 3-м украинском служили одни украинцы?

А Болгарии тогда досталось, да. Репрессии, изнасилования... все как обычно у СССР.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 4805
З нами з: 07.04.17
Подякував: 427 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:19

  zРадио написав:
  Frant написав:Як московіти визволяли Болгарію в 1944 році. Від болгар)))
Раджу почитати всім русофілам.
https://petrimazepa.com/okkupaciya_ili_ ... h_vystavok
Болгарию освобождал 3-й Украинский фронт!!! Украинский!!! Frant - дешевый провокатор, манкурт и украинофоб!!!

Ответ не принят. Фронт имел название "3-й Украинский" не по национальному признаку, а по его локации.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16190
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1526 раз.
Подякували: 2499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:47

Филиппины:
В четверг, 12 сентября, в ходе визита президента страны Родриго Дутерте в город Баланга глава государства выступил с пламенной речью, в которой предложил стрелять коррупционерам в ноги, чтобы избежать впоследствии тюремного заключения.
"Если вы оплачиваете налог, сбор или получаете справку, а чиновники при этом просят взятку — ударьте их. Если же у вас есть оружие, то можете стрелять по ним, однако не убивайте, потому что в ходе разбирательств вы можете не получить помилования", – отметил Дутерте.

По его словам, единственной мерой в отношении любого, кто выстрелит в чиновника, нарушающего закон, будут "всего лишь серьезные телесные наказания", но не тюремное заключение. Президент отметил, что коррупция стала повсеместной проблемой в Филиппинах. "Это червь, сидящий внутри почти каждого в правительстве", – заявил он.
Дутерте призвал граждан отстаивать свои права и сообщать о каждом случае коррупции. Президент заявил, что если инцидент дойдет до его сведения, он вызовет этого чиновника и позволит обратившемуся гражданину ударить нарушителя по лицу.

Аплодисменты! Рейтинг 105% !
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16190
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1526 раз.
Подякували: 2499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:48

Выступление Зеленского на YES-2019: на что обратить внимание
https://vesti.ua/politika/350381-zelens ... iju-kryma-

Боевое выступление, однако.
"Антироссийские санкции можно сравнить с налогами, которые платит международное сообщество за собственную стабильность и безопасность. В цивилизованном мире платить налоги — это нормально, в том числе для обеспечения порядка. Санкции — это фактически те же жесткие налоги, необходимые для мирового порядка. Если угодно, это налог ради мира. Пока не будет достигнуто мира - санкции должны быть сохранены".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16190
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1526 раз.
Подякували: 2499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:57

  Starikan написав:Аплодисменты! Рейтинг 105% !


Сейчас Дутерте стал более либеральным.
Будучи мэром еще он организовал отряд добровольцев, которые по ночам отстреливали наркодилеров, говорят пару сотен минимум отстреляли.
Еще будучи мэром, он как-то ехал в машине по улице и увидел как один иностранец выкинул окурок мимо урны, Дутерте не поленился, вышел из машины, и заставил иностранца скушать свой окурок и заодно несколько других окурков, валявшихся рядом.
Он очень строгий.
freeze
4
 
Повідомлень: 12796
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3649 раз.
Подякували: 5329 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:03

  Schmit написав:
Результаты выборов - таки катастрофа.


А как же суды в Лондоне?
Или заявы какого-то левого журналюги весомее?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1916
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:05

  Sommer написав:И что, зрадио всерьез считает, что в 3-м украинском служили одни украинцы?
А Болгарии тогда досталось, да. Репрессии, изнасилования... все как обычно у СССР.


Не успел написать, что изнасилования советскими солдатами в Болгарии вранье как пост уже стерли
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1916
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:10

  Starikan написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:Як московіти визволяли Болгарію в 1944 році. Від болгар)))
Раджу почитати всім русофілам.
https://petrimazepa.com/okkupaciya_ili_ ... h_vystavok
Болгарию освобождал 3-й Украинский фронт!!! Украинский!!! Frant - дешевый провокатор, манкурт и украинофоб!!!

Ответ не принят. Фронт имел название "3-й Украинский" не по национальному признаку, а по его локации.


Ничуть не удивлен, что ревизионист истории не принял ответ. 3-Укр - это переименованный ЮЗФ, организованный на базе Киевского военного округа, покрывающего территорию современной Северной, Восточной и Центральной Украины.

Всеобщая мобилизация с началом ВОВ проводилась (разумеется) по территориальному принципу. На начало войны общая численность войск - 2,8 млн. Уже через год - 11 млн. И кто же это служил в украинских фронтах, если не украинцы?

Помни, что распуская мифы, ты обесцениваешь подвиг украинцев, освободивших от нацизма не только свою землю, но еще Молдавию, Болгарию, Югославию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию и Германию!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3442
З нами з: 02.05.18
Подякував: 783 раз.
Подякували: 1867 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 3960396139623963>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.