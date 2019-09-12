Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В четверг, 12 сентября, в ходе визита президента страны Родриго Дутерте в город Баланга глава государства выступил с пламенной речью, в которой предложил стрелять коррупционерам в ноги, чтобы избежать впоследствии тюремного заключения. "Если вы оплачиваете налог, сбор или получаете справку, а чиновники при этом просят взятку — ударьте их. Если же у вас есть оружие, то можете стрелять по ним, однако не убивайте, потому что в ходе разбирательств вы можете не получить помилования", – отметил Дутерте.
По его словам, единственной мерой в отношении любого, кто выстрелит в чиновника, нарушающего закон, будут "всего лишь серьезные телесные наказания", но не тюремное заключение. Президент отметил, что коррупция стала повсеместной проблемой в Филиппинах. "Это червь, сидящий внутри почти каждого в правительстве", – заявил он. Дутерте призвал граждан отстаивать свои права и сообщать о каждом случае коррупции. Президент заявил, что если инцидент дойдет до его сведения, он вызовет этого чиновника и позволит обратившемуся гражданину ударить нарушителя по лицу.
"Антироссийские санкции можно сравнить с налогами, которые платит международное сообщество за собственную стабильность и безопасность. В цивилизованном мире платить налоги — это нормально, в том числе для обеспечения порядка. Санкции — это фактически те же жесткие налоги, необходимые для мирового порядка. Если угодно, это налог ради мира. Пока не будет достигнуто мира - санкции должны быть сохранены".
Сейчас Дутерте стал более либеральным. Будучи мэром еще он организовал отряд добровольцев, которые по ночам отстреливали наркодилеров, говорят пару сотен минимум отстреляли. Еще будучи мэром, он как-то ехал в машине по улице и увидел как один иностранец выкинул окурок мимо урны, Дутерте не поленился, вышел из машины, и заставил иностранца скушать свой окурок и заодно несколько других окурков, валявшихся рядом. Он очень строгий.
Болгарию освобождал 3-й Украинский фронт!!! Украинский!!! Frant - дешевый провокатор, манкурт и украинофоб!!!
Ответ не принят. Фронт имел название "3-й Украинский" не по национальному признаку, а по его локации.
Ничуть не удивлен, что ревизионист истории не принял ответ. 3-Укр - это переименованный ЮЗФ, организованный на базе Киевского военного округа, покрывающего территорию современной Северной, Восточной и Центральной Украины.
Всеобщая мобилизация с началом ВОВ проводилась (разумеется) по территориальному принципу. На начало войны общая численность войск - 2,8 млн. Уже через год - 11 млн. И кто же это служил в украинских фронтах, если не украинцы?
Помни, что распуская мифы, ты обесцениваешь подвиг украинцев, освободивших от нацизма не только свою землю, но еще Молдавию, Болгарию, Югославию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию и Германию!