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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:11
shapo написав: Sommer написав:
И что, зрадио всерьез считает, что в 3-м украинском служили одни украинцы?
А Болгарии тогда досталось, да. Репрессии, изнасилования... все как обычно у СССР.
Не успел написать, что изнасилования советскими солдатами в Болгарии вранье как пост уже стерли
Расскажи знатному коминтерновцу Димитрову, что он врет:
Писмо от Георги Димитров до Й. В. Сталин и В. М. Молотов
Москва, 22 септември 1944 г.
военнослужащи в пияно състояние нахлуват през нощта в частни домове в градовете и селата, грабят, а в някои случаи изнасилват жени и убиват мъже. В село Див Дядово, Шуменски районе убит заедно с други и член на Комунистическата партия.
"БКП, Коминтернът и македонският въпрос", Главно управление на архивите при Министерски съвет, София, 1999, стр. 1118
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:17
shapo написав: Sommer написав:
И что, зрадио всерьез считает, что в 3-м украинском служили одни украинцы?
А Болгарии тогда досталось, да. Репрессии, изнасилования... все как обычно у СССР.
Не успел написать, что изнасилования советскими солдатами в Болгарии вранье как пост уже стерли
Антисоветские комментарии пощадили, антинацистские - нет. Вятрович одобряет
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:26
Sommer написав:
Расскажи знатному коминтерновцу Димитрову, что он врет:
Писмо от Георги Димитров до Й. В. Сталин и В. М. Молотов
Москва, 22 септември 1944 г.
военнослужащи в пияно състояние нахлуват през нощта в частни домове в градовете и селата, грабят, а в някои случаи изнасилват жени и убиват мъже. В село Див Дядово, Шуменски районе убит заедно с други и член на Комунистическата партия.
"БКП, Коминтернът и македонският въпрос", Главно управление на архивите при Министерски съвет, София, 1999, стр. 1118
Сейчас в Украине просто волна преступлений, связанных с педофилией, тоже советские солдаты виноваты или местные особенности?
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