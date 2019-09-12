Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В четверг, 12 сентября, в ходе визита президента страны Родриго Дутерте в город Баланга глава государства выступил с пламенной речью, в которой предложил стрелять коррупционерам в ноги, чтобы избежать впоследствии тюремного заключения. "Если вы оплачиваете налог, сбор или получаете справку, а чиновники при этом просят взятку — ударьте их. Если же у вас есть оружие, то можете стрелять по ним, однако не убивайте, потому что в ходе разбирательств вы можете не получить помилования", – отметил Дутерте.
По его словам, единственной мерой в отношении любого, кто выстрелит в чиновника, нарушающего закон, будут "всего лишь серьезные телесные наказания", но не тюремное заключение. Президент отметил, что коррупция стала повсеместной проблемой в Филиппинах. "Это червь, сидящий внутри почти каждого в правительстве", – заявил он. Дутерте призвал граждан отстаивать свои права и сообщать о каждом случае коррупции. Президент заявил, что если инцидент дойдет до его сведения, он вызовет этого чиновника и позволит обратившемуся гражданину ударить нарушителя по лицу.
"Антироссийские санкции можно сравнить с налогами, которые платит международное сообщество за собственную стабильность и безопасность. В цивилизованном мире платить налоги — это нормально, в том числе для обеспечения порядка. Санкции — это фактически те же жесткие налоги, необходимые для мирового порядка. Если угодно, это налог ради мира. Пока не будет достигнуто мира - санкции должны быть сохранены".
Сейчас Дутерте стал более либеральным. Будучи мэром еще он организовал отряд добровольцев, которые по ночам отстреливали наркодилеров, говорят пару сотен минимум отстреляли. Еще будучи мэром, он как-то ехал в машине по улице и увидел как один иностранец выкинул окурок мимо урны, Дутерте не поленился, вышел из машины, и заставил иностранца скушать свой окурок и заодно несколько других окурков, валявшихся рядом. Он очень строгий.
Баблонавт написав:Пошла информация, что в МИБе - банке Порошенко - идёт обыск. Очень низко пули свистят!
Цитата: "До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку" (Київ, Цитадельна 3) у п'ятницю, 13 завітали правоохоронці. Вони здійснюють там обшуки. Основним власником банку є п'ятий президент України Петро Порошенко. Також 13 вересня Порошенко прийшов на допит до ДБР."
"Антироссийские санкции можно сравнить с налогами, которые платит международное сообщество за собственную стабильность и безопасность. В цивилизованном мире платить налоги — это нормально, в том числе для обеспечения порядка. Санкции — это фактически те же жесткие налоги, необходимые для мирового порядка. Если угодно, это налог ради мира. Пока не будет достигнуто мира - санкции должны быть сохранены".
а что боевого? обычный бред, который мы слышим уже давно...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен