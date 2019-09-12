В четверг, 12 сентября, в ходе визита президента страны Родриго Дутерте в город Баланга глава государства выступил с пламенной речью, в которой предложил стрелять коррупционерам в ноги, чтобы избежать впоследствии тюремного заключения.

"Если вы оплачиваете налог, сбор или получаете справку, а чиновники при этом просят взятку — ударьте их. Если же у вас есть оружие, то можете стрелять по ним, однако не убивайте, потому что в ходе разбирательств вы можете не получить помилования", – отметил Дутерте.



По его словам, единственной мерой в отношении любого, кто выстрелит в чиновника, нарушающего закон, будут "всего лишь серьезные телесные наказания", но не тюремное заключение. Президент отметил, что коррупция стала повсеместной проблемой в Филиппинах. "Это червь, сидящий внутри почти каждого в правительстве", – заявил он.

Дутерте призвал граждан отстаивать свои права и сообщать о каждом случае коррупции. Президент заявил, что если инцидент дойдет до его сведения, он вызовет этого чиновника и позволит обратившемуся гражданину ударить нарушителя по лицу.