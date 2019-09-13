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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3960396139623963
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:58

Kudrjavuy,

Сама по себе приватизация не ведет к деиндустриализации. Ведущие промышленные страны мира имеют очень незначительную долю госучастия в бизнесе.

Да и непосредственно Мотор Сичь - частная компания. Другое дело, что государство (еще и чужое!!!) не имеет никакого права вмешиваться в законную коммерческую деятельность бизнеса. А продажа акций китайцам - это такое же внутреннее дело компании по привлечению финансирования, как и продажа акций американцам, или продажа бондов европейцам, или привлечение кредита у турок...

Самая главная беда Украины - не приватизация, а т.н. "выбор вектора", в процессе которого псевдо-элиты ради личной выгоды продают интересы Украины и россиянам, и европейцам и всех остальным, кто готов приютить и гарантировать неприкосновенность им самим и их краденным капиталам. А те, конечно же, советуют нашим дуракам уничтожать некогда сильную украинскую промышленность, защищая от конкуренции свою.

Поэтому и имеем ющенок с американскими женами, яныков с ростовскими пристанищами и порошенок с панамскими трастами...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:17

  Starikan написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:Як московіти визволяли Болгарію в 1944 році. Від болгар)))
Раджу почитати всім русофілам.
https://petrimazepa.com/okkupaciya_ili_ ... h_vystavok
Болгарию освобождал 3-й Украинский фронт!!! Украинский!!! Frant - дешевый провокатор, манкурт и украинофоб!!!
Тепер ясно чого карликопута в Польщк не запросили
Польщу визволяли Українські і Білоруські фронти... а російських там не було
Правда-радист?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:22

  Sommer написав:
А Болгарии тогда досталось, да. Репрессии, изнасилования... все как обычно у СССР.

В очередной раз этот понос оставлен, а ответы стерли
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:03

  budivelnik написав:Тепер ясно чого карликопута в Польщк не запросили
Польщу визволяли Українські і Білоруські фронти... а російських там не було
Правда-радист?


Неприглашение карликопута меня не сильно парит, но вообще причины решения, очевидно, не исторические, а политические.

Ты бы меньше страдал путиным, а больше - качеством подготовки к подобным дискуссиям :mrgreen: Польшу освобождали не только Украинские и Белорусские фронты, но еще 1-й Прибалтийский
zРадио
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  #<1 ... 3960396139623963
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