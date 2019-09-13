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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:58
Kudrjavuy,
Сама по себе приватизация не ведет к деиндустриализации. Ведущие промышленные страны мира имеют очень незначительную долю госучастия в бизнесе.
Да и непосредственно Мотор Сичь - частная компания. Другое дело, что государство (еще и чужое!!!) не имеет никакого права вмешиваться в законную коммерческую деятельность бизнеса. А продажа акций китайцам - это такое же внутреннее дело компании по привлечению финансирования, как и продажа акций американцам, или продажа бондов европейцам, или привлечение кредита у турок...
Самая главная беда Украины - не приватизация, а т.н. "выбор вектора", в процессе которого псевдо-элиты ради личной выгоды продают интересы Украины и россиянам, и европейцам и всех остальным, кто готов приютить и гарантировать неприкосновенность им самим и их краденным капиталам. А те, конечно же, советуют нашим дуракам уничтожать некогда сильную украинскую промышленность, защищая от конкуренции свою.
Поэтому и имеем ющенок с американскими женами, яныков с ростовскими пристанищами и порошенок с панамскими трастами...
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zРадио
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:17
Starikan написав: zРадио написав:
Болгарию освобождал 3-й Украинский фронт!!! Украинский!!! Frant
- дешевый провокатор, манкурт и украинофоб!!!
Тепер ясно чого карликопута в Польщк не запросили
Польщу визволяли Українські і Білоруські фронти... а російських там не було
Правда-радист?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:22
Sommer написав:
А Болгарии тогда досталось, да. Репрессии, изнасилования... все как обычно у СССР.
В очередной раз этот понос оставлен, а ответы стерли
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:03
budivelnik написав:
Тепер ясно чого карликопута в Польщк не запросили
Польщу визволяли Українські і Білоруські фронти... а російських там не було
Правда-радист?
Неприглашение карликопута меня не сильно парит, но вообще причины решения, очевидно, не исторические, а политические.
Ты бы меньше страдал путиным, а больше - качеством подготовки к подобным дискуссиям
Польшу освобождали не только Украинские и Белорусские фронты, но еще 1-й Прибалтийский
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zРадио
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:55
antey1969 написав: sal написав:
Колея новая.
Но без производств или других источников дохода будущего у страны нет.
Как так?
ЗЕ же только сегодня во всеуслышание объявил: Будем строить новый город на берегу Черного моря! (как-то вдруг вспомнилась сама собой ликарня майбутнього
)
Нью Васюки ))).
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vadim9482
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:12
zРадио написав: budivelnik написав:
Тепер ясно чого карликопута в Польщу не запросили
Польщу визволяли Українські і Білоруські фронти... а російських там не було
Правда-радист?
Неприглашение карликопута меня не сильно парит, но вообще причины решения, очевидно, не исторические, а политические.
Ты бы меньше страдал путиным, а больше - качеством подготовки к подобным дискуссиям
Польшу освобождали не только Украинские и Белорусские фронты, но еще 1-й Прибалтийский
Ну добре, я ж просто підтверджую твою логіку
Якщо фронт Український-значить в ньому тільки українці
Якщо фронти Українські+Білоруські+Прибалтійський-значить москалі Польщу не визволяли ,а визволяли-українці+білоруси +прибалти...
Тепер ти розумієш чому працювати по методичкам і бездумно-це перетворювати нік в ідіота.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:36
budivelnik написав:
Ну добре, я ж просто підтверджую твою логіку
Якщо фронт Український-значить в ньому тільки українці
Я не говорил "только", я говорил "преимущественно". Если бы модераторы не удаляли комментарии, разбивающие пропаганду Соммера, ты бы это увидел.
budivelnik написав:
Тепер ти розумієш чому працювати по методичкам і бездумно-це перетворювати нік в ідіота.
Вот и не превращай себя в идиота, беспричинно развешивая ярлыки
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zРадио
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