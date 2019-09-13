Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:58

Kudrjavuy,



Сама по себе приватизация не ведет к деиндустриализации. Ведущие промышленные страны мира имеют очень незначительную долю госучастия в бизнесе.



Да и непосредственно Мотор Сичь - частная компания. Другое дело, что государство (еще и чужое!!!) не имеет никакого права вмешиваться в законную коммерческую деятельность бизнеса. А продажа акций китайцам - это такое же внутреннее дело компании по привлечению финансирования, как и продажа акций американцам, или продажа бондов европейцам, или привлечение кредита у турок...



Самая главная беда Украины - не приватизация, а т.н. "выбор вектора", в процессе которого псевдо-элиты ради личной выгоды продают интересы Украины и россиянам, и европейцам и всех остальным, кто готов приютить и гарантировать неприкосновенность им самим и их краденным капиталам. А те, конечно же, советуют нашим дуракам уничтожать некогда сильную украинскую промышленность, защищая от конкуренции свою.



Поэтому и имеем ющенок с американскими женами, яныков с ростовскими пристанищами и порошенок с панамскими трастами...