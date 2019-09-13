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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3960396139623963
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:58

Kudrjavuy,

Сама по себе приватизация не ведет к деиндустриализации. Ведущие промышленные страны мира имеют очень незначительную долю госучастия в бизнесе.

Да и непосредственно Мотор Сичь - частная компания. Другое дело, что государство (еще и чужое!!!) не имеет никакого права вмешиваться в законную коммерческую деятельность бизнеса. А продажа акций китайцам - это такое же внутреннее дело компании по привлечению финансирования, как и продажа акций американцам, или продажа бондов европейцам, или привлечение кредита у турок...

Самая главная беда Украины - не приватизация, а т.н. "выбор вектора", в процессе которого псевдо-элиты ради личной выгоды продают интересы Украины и россиянам, и европейцам и всех остальным, кто готов приютить и гарантировать неприкосновенность им самим и их краденным капиталам. А те, конечно же, советуют нашим дуракам уничтожать некогда сильную украинскую промышленность, защищая от конкуренции свою.

Поэтому и имеем ющенок с американскими женами, яныков с ростовскими пристанищами и порошенок с панамскими трастами...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:17

  Starikan написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:Як московіти визволяли Болгарію в 1944 році. Від болгар)))
Раджу почитати всім русофілам.
https://petrimazepa.com/okkupaciya_ili_ ... h_vystavok
Болгарию освобождал 3-й Украинский фронт!!! Украинский!!! Frant - дешевый провокатор, манкурт и украинофоб!!!
Тепер ясно чого карликопута в Польщк не запросили
Польщу визволяли Українські і Білоруські фронти... а російських там не було
Правда-радист?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:22

  Sommer написав:
А Болгарии тогда досталось, да. Репрессии, изнасилования... все как обычно у СССР.

В очередной раз этот понос оставлен, а ответы стерли
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:03

  budivelnik написав:Тепер ясно чого карликопута в Польщк не запросили
Польщу визволяли Українські і Білоруські фронти... а російських там не було
Правда-радист?


Неприглашение карликопута меня не сильно парит, но вообще причины решения, очевидно, не исторические, а политические.

Ты бы меньше страдал путиным, а больше - качеством подготовки к подобным дискуссиям :mrgreen: Польшу освобождали не только Украинские и Белорусские фронты, но еще 1-й Прибалтийский
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:55

Re: Політичні дискусії

antey1969 написав:
  sal написав:Колея новая.
Но без производств или других источников дохода будущего у страны нет.

Как так?
ЗЕ же только сегодня во всеуслышание объявил: Будем строить новый город на берегу Черного моря! (как-то вдруг вспомнилась сама собой ликарня майбутнього :D )
Нью Васюки ))).

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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:12

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Тепер ясно чого карликопута в Польщу не запросили
Польщу визволяли Українські і Білоруські фронти... а російських там не було
Правда-радист?
Неприглашение карликопута меня не сильно парит, но вообще причины решения, очевидно, не исторические, а политические.
Ты бы меньше страдал путиным, а больше - качеством подготовки к подобным дискуссиям :mrgreen: Польшу освобождали не только Украинские и Белорусские фронты, но еще 1-й Прибалтийский
Ну добре, я ж просто підтверджую твою логіку
Якщо фронт Український-значить в ньому тільки українці
Якщо фронти Українські+Білоруські+Прибалтійський-значить москалі Польщу не визволяли ,а визволяли-українці+білоруси +прибалти...

Тепер ти розумієш чому працювати по методичкам і бездумно-це перетворювати нік в ідіота.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:36

  budivelnik написав:Ну добре, я ж просто підтверджую твою логіку
Якщо фронт Український-значить в ньому тільки українці


Я не говорил "только", я говорил "преимущественно". Если бы модераторы не удаляли комментарии, разбивающие пропаганду Соммера, ты бы это увидел.

  budivelnik написав:Тепер ти розумієш чому працювати по методичкам і бездумно-це перетворювати нік в ідіота.


Вот и не превращай себя в идиота, беспричинно развешивая ярлыки
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 00:17

  Ой+ написав:................
Конкретні пункти таблиці якраз про гарячу підтримку народу, якої я не поділяю, множення парламенту на нуль.

Там нет такого пункта. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 00:41

  Starikan написав:
  ЛАД написав: P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете. Всякие ЛОМы цепляется ко всему, что можно и нельзя, даже к тем действиям, за кот. По превозносили бы до небес. Причем, часто даже не к реальным действиям, а к выдуманным самими ЛОМами домыслам.
У нас критиковали всех президентов, но такого через 3 месяца на должности не помню ни разу.

Дополню свой предыдущий ответ: за Зе в первом туре голосовало 5 млн жителей Украины (дальше пошло протестное голосование, особенно, видимо, достала предыдущая Рада).
Не будем учитывать детей и стариков. Как вы думаете, из оставшихся 15 млн не найдется достаточно разочарованных сетевых критиканов?
"Всякие ЛОмы" - а тон у вас по-прежнему менторский. Похоже, что вы были изначально не заводским инженером, а учителем средней школы :mrgreen: Кстати, это отчасти и вызывает ответную реакцию тех, которых вы "не читаете".

1. Пусть даже "протестное голосование", тем не менее проголосовали за Зе. Так что Ваш расчёт несколько притянут за уши.
2. Я как-то написал на форуме свою краткую биографию (не помню уж в связи с чем, видимо, достали). Там всё было правда - ни учителем, ни преподавателем никогда не был.
3. Если Вы способны слова "Всякие ЛОмы" считать "менторским тоном" ...
Простите, но Вы о 73% проголосовавших за Зе высказывались заметно резче.
У меня нет большого почтения к единицам раскрученных блогеров. Многие из них, на мой взгляд, обычные продажные ... проститутки.
Вы, по-видимому, с уважением относитесь к мнению тех, с кот. я не разговариваю. Не читаю я только двоих. Ваше право.
Но Ваши упрёки в "менторском тоне" слегка надоели. В чём Вы его видите, простите, не понимаю. У Вас его, по-моему, больше.

P.s. Может, Вы и мнение Frant"а сильно цените?
Который даже не способен понять элементарный текст - см. viewtopic.php?p=4746476#p4746476 с дурацким вопросом.
За его "ответную реакцию" я тоже должен переживать? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 01:36

Starikan
Ещё пару слов.
Пропустил сегодня дискуссию по ссылке Frant"а о Болгарии и "умному" замечанию Sommer"а на эту тему.
Так понимаю, что много постов-возражений удалили.
Но неужели Вы как учёный не видите, что статья ни о чём? Никаких фактов и аргументов, чистый антисоветизм (или антирусизм?).
Но почему-то ни одного, ни другого в Вашей подписи нет. Вы цените их мнения?
Что-то мне кажется, что у Вас идеологическое сито работает гораздо сильнее, чем у меня. :)

Просто интересно, Вы тоже считаете Бандеру и Шухевича героями Украины и согласны с мнением, что Украина в Союзе являлась колонией России?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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