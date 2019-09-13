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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3961396239633964
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 05:23

  vadim9482 написав:
antey1969 написав:ЗЕ же только сегодня во всеуслышание объявил: Будем строить новый город на берегу Черного моря! (как-то вдруг вспомнилась сама собой ликарня майбутнього :D )
Нью Васюки ))).


Колись Ющ озвучував плани побудувати Лас Вегас в Криму
Кримський прем’єр хоче зробити з Криму Лас-Вегас https://www.radiosvoboda.org/a/932941.html

Янук хотів олімпіади і на це вже пиляли кошти, як і Зе тепер хоче. Де нові ідеї? А то все старі схема розпилу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 06:10

банкет на позичені


100 днів Зе: плани по позикам перевиконано
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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