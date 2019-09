Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:55

antey1969 написав: sal написав: Колея новая.

Но без производств или других источников дохода будущего у страны нет. Колея новая.Но без производств или других источников дохода будущего у страны нет.

Как так?

ЗЕ же только сегодня во всеуслышание объявил: Будем строить новый город на берегу Черного моря! (как-то вдруг вспомнилась сама собой ликарня майбутнього ) Как так?ЗЕ же только сегодня во всеуслышание объявил: Будем строить новый город на берегу Черного моря! (как-то вдруг вспомнилась сама собой ликарня майбутнього

Нью Васюки ))).Sent from my SM-J730FM using Tapatalk