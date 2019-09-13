Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Тепер ясно чого карликопута в Польщу не запросили Польщу визволяли Українські і Білоруські фронти... а російських там не було Правда-радист?
Неприглашение карликопута меня не сильно парит, но вообще причины решения, очевидно, не исторические, а политические. Ты бы меньше страдал путиным, а больше - качеством подготовки к подобным дискуссиям Польшу освобождали не только Украинские и Белорусские фронты, но еще 1-й Прибалтийский
Ну добре, я ж просто підтверджую твою логіку Якщо фронт Український-значить в ньому тільки українці Якщо фронти Українські+Білоруські+Прибалтійський-значить москалі Польщу не визволяли ,а визволяли-українці+білоруси +прибалти...
Тепер ти розумієш чому працювати по методичкам і бездумно-це перетворювати нік в ідіота.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ЛАД написав: P.s. Кстати, обратите внимание какой поток пропаганды против Зе идёт в интернете. Всякие ЛОМы цепляется ко всему, что можно и нельзя, даже к тем действиям, за кот. По превозносили бы до небес. Причем, часто даже не к реальным действиям, а к выдуманным самими ЛОМами домыслам. У нас критиковали всех президентов, но такого через 3 месяца на должности не помню ни разу.
Дополню свой предыдущий ответ: за Зе в первом туре голосовало 5 млн жителей Украины (дальше пошло протестное голосование, особенно, видимо, достала предыдущая Рада). Не будем учитывать детей и стариков. Как вы думаете, из оставшихся 15 млн не найдется достаточно разочарованных сетевых критиканов? "Всякие ЛОмы" - а тон у вас по-прежнему менторский. Похоже, что вы были изначально не заводским инженером, а учителем средней школы Кстати, это отчасти и вызывает ответную реакцию тех, которых вы "не читаете".
1. Пусть даже "протестное голосование", тем не менее проголосовали за Зе. Так что Ваш расчёт несколько притянут за уши. 2. Я как-то написал на форуме свою краткую биографию (не помню уж в связи с чем, видимо, достали). Там всё было правда - ни учителем, ни преподавателем никогда не был. 3. Если Вы способны слова "Всякие ЛОмы" считать "менторским тоном" ... Простите, но Вы о 73% проголосовавших за Зе высказывались заметно резче. У меня нет большого почтения к единицам раскрученных блогеров. Многие из них, на мой взгляд, обычные продажные ... проститутки. Вы, по-видимому, с уважением относитесь к мнению тех, с кот. я не разговариваю. Не читаю я только двоих. Ваше право. Но Ваши упрёки в "менторском тоне" слегка надоели. В чём Вы его видите, простите, не понимаю. У Вас его, по-моему, больше.
P.s. Может, Вы и мнение Frant"а сильно цените? Который даже не способен понять элементарный текст - см. viewtopic.php?p=4746476#p4746476 с дурацким вопросом. За его "ответную реакцию" я тоже должен переживать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Starikan Ещё пару слов. Пропустил сегодня дискуссию по ссылке Frant"а о Болгарии и "умному" замечанию Sommer"а на эту тему. Так понимаю, что много постов-возражений удалили. Но неужели Вы как учёный не видите, что статья ни о чём? Никаких фактов и аргументов, чистый антисоветизм (или антирусизм?). Но почему-то ни одного, ни другого в Вашей подписи нет. Вы цените их мнения? Что-то мне кажется, что у Вас идеологическое сито работает гораздо сильнее, чем у меня.
Просто интересно, Вы тоже считаете Бандеру и Шухевича героями Украины и согласны с мнением, что Украина в Союзе являлась колонией России?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма висловив стурбованість тим, що лідери Франції та Німеччини будуть підштовхувати Україну до неприйнятних поступок Росії, зазначають Патріоти України.
"У мене немає великої надії. Зеленському буде дуже важко - він буде один проти трьох осіб", - заявив другий президент України в інтерв'ю Asociated Press.
Кучма заявив агентству Associated Press, що він стурбований тим, що Франція і Німеччина, які виступають посередниками в переговорах, будуть підштовхувати президента України Володимира Зеленського до компромісів, таких як затвердження плану з проведення місцевих виборів в районах, які контролюють російські збройні формування, без будь-якого нагляду з боку українського уряду.
Він пояснив, що Україна прихильна до мирних угод, які вона підписала в Мінську в 2015 році, але наполягає на тому, щоб Росія відкликала бойовиків і повернула українським військам контроль над кордоном, перш ніж проводити там вибори.
"Безпека на першому місці. Вам потрібно вивести війська, вивести важке озброєння, повернути нам кордон, і тоді ми проведемо вільні вибори", - підкреслив він.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі називають це "домашньою роботою" Києва.
12 вересня Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки". Формула передбачає одночасне ухвалення Верховною Радою поправок до Конституції, за якими Донбас отримає особливий статус, і проведення там вільних виборів, після чого Росія виведе свої війська й техніку з території ОРДЛО.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Кудрявий у Вас же це нормальний закон? Про доноси. Цитую: "-Ленин нас когда-то учил, что каждый член партии должен быть агентом ЧК, то есть смотреть и доносить… Если мы от чего страдаем, то это не от доносительства, а от недоносительства." Сергей Гусев член президиума Центральной контрольной комиссии 1926."
Невже не стидно виборцям 75% за такий закон як В СРСР?