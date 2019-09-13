Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я про проект закона про налоговую амниситию: Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк? Что за хрень Зе придумал?
Представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма висловив стурбованість тим, що лідери Франції та Німеччини будуть підштовхувати Україну до неприйнятних поступок Росії, зазначають Патріоти України.
"У мене немає великої надії. Зеленському буде дуже важко - він буде один проти трьох осіб", - заявив другий президент України в інтерв'ю Asociated Press.
Кучма заявив агентству Associated Press, що він стурбований тим, що Франція і Німеччина, які виступають посередниками в переговорах, будуть підштовхувати президента України Володимира Зеленського до компромісів, таких як затвердження плану з проведення місцевих виборів в районах, які контролюють російські збройні формування, без будь-якого нагляду з боку українського уряду.
Він пояснив, що Україна прихильна до мирних угод, які вона підписала в Мінську в 2015 році, але наполягає на тому, щоб Росія відкликала бойовиків і повернула українським військам контроль над кордоном, перш ніж проводити там вибори.
"Безпека на першому місці. Вам потрібно вивести війська, вивести важке озброєння, повернути нам кордон, і тоді ми проведемо вільні вибори", - підкреслив він.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі називають це "домашньою роботою" Києва.
12 вересня Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки". Формула передбачає одночасне ухвалення Верховною Радою поправок до Конституції, за якими Донбас отримає особливий статус, і проведення там вільних виборів, після чого Росія виведе свої війська й техніку з території ОРДЛО.
можна погодитися на це якщо "Росія виведе свої війська й техніку з території ОРДЛО і Крима, і виплатить контрибуцію за нанесену шкоду (оціночно 100млрд. USD)"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Yuri_61 написав:Я про проект закона про налоговую амниситию: Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк? Что за хрень Зе придумал?
це придумала банда, як в черговий раз потрусити пересіченого
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
ЛАД написав:Starikan Ещё пару слов. Пропустил сегодня дискуссию по ссылке Frant"а о Болгарии и "умному" замечанию Sommer"а на эту тему. Так понимаю, что много постов-возражений удалили. Но неужели Вы как учёный не видите, что статья ни о чём? Никаких фактов и аргументов, чистый антисоветизм (или антирусизм?).
Удалили все посты с упорством достойным лучшего применения. Вообще удивительная способность здешних "патриотов" обгадить все, что было в СССР пользуясь его инфраструктурой и пр. наследием. А про решающую роль СССР во ВМВ говорят самые западные и самые антироссийские страны
Yuri_61 написав:Я про проект закона про налоговую амниситию: Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк? Что за хрень Зе придумал?
це придумала банда, як в черговий раз потрусити пересіченого
лично на НОВЫЙ майдан поеду,е дам издеваться надо мной. Так По не издевался надо мной.
По по сранвнию с Зе это ангел Ведь это только придумать! Доказывать надо, что ты не верблюд! Это нарушение презумции невинности! Не я должен доказывать и ложить в банк свои деньги свыше 300 тыс грн, ведь я их честно заработал на протяжении своей долгой жизни! И предпиятие налоги уже заплатило из моей зарплаты! Какие ещё нужны доказательства?! Какие декларации, если я не госслужащий или чиновник?