Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: Суб 14 вер, 2019 10:51
ЛАД написав: Но неужели Вы как учёный не видите, что статья ни о чём?



Громко сказано, ИМХО. Ученый вряд ли бы допускал личный опыт в анализ системных проблем - причем регулярно. А уж сколько было типичных "ошибок выжившего" в аргументации, я даже не вспомню...

Додано: Суб 14 вер, 2019 10:53
Я про проект закона про налоговую амниситию:

Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк?

Що за хрень Зе придумал?
Додано: Суб 14 вер, 2019 10:55
Kudrjavuy написав: О внешней "политике":



субота, 14 вересень 2019, 8:26

https://patrioty.org.ua/politic/do-taky ... 95261.html



Представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма висловив стурбованість тим, що лідери Франції та Німеччини будуть підштовхувати Україну до неприйнятних поступок Росії, зазначають Патріоти України.



"У мене немає великої надії. Зеленському буде дуже важко - він буде один проти трьох осіб", - заявив другий президент України в інтерв'ю Asociated Press.



Кучма заявив агентству Associated Press, що він стурбований тим, що Франція і Німеччина, які виступають посередниками в переговорах, будуть підштовхувати президента України Володимира Зеленського до компромісів, таких як затвердження плану з проведення місцевих виборів в районах, які контролюють російські збройні формування, без будь-якого нагляду з боку українського уряду.



Він пояснив, що Україна прихильна до мирних угод, які вона підписала в Мінську в 2015 році, але наполягає на тому, щоб Росія відкликала бойовиків і повернула українським військам контроль над кордоном, перш ніж проводити там вибори.



"Давайте дотримуватися Мінських домовленостей", - сказав Кучма.



"Безпека на першому місці. Вам потрібно вивести війська, вивести важке озброєння, повернути нам кордон, і тоді ми проведемо вільні вибори", - підкреслив він.



Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі називають це "домашньою роботою" Києва.



До таких друзів спиною краще не повертатись: Кучма попередив Зеленського про небезпеку
субота, 14 вересень 2019, 8:26
Представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма висловив стурбованість тим, що лідери Франції та Німеччини будуть підштовхувати Україну до неприйнятних поступок Росії, зазначають Патріоти України.
"У мене немає великої надії. Зеленському буде дуже важко - він буде один проти трьох осіб", - заявив другий президент України в інтерв'ю Asociated Press.
Кучма заявив агентству Associated Press, що він стурбований тим, що Франція і Німеччина, які виступають посередниками в переговорах, будуть підштовхувати президента України Володимира Зеленського до компромісів, таких як затвердження плану з проведення місцевих виборів в районах, які контролюють російські збройні формування, без будь-якого нагляду з боку українського уряду.
Він пояснив, що Україна прихильна до мирних угод, які вона підписала в Мінську в 2015 році, але наполягає на тому, щоб Росія відкликала бойовиків і повернула українським військам контроль над кордоном, перш ніж проводити там вибори.
"Давайте дотримуватися Мінських домовленостей", - сказав Кучма.
"Безпека на першому місці. Вам потрібно вивести війська, вивести важке озброєння, повернути нам кордон, і тоді ми проведемо вільні вибори", - підкреслив він.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі називають це "домашньою роботою" Києва.
12 вересня Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки". Формула передбачає одночасне ухвалення Верховною Радою поправок до Конституції, за якими Донбас отримає особливий статус, і проведення там вільних виборів, після чого Росія виведе свої війська й техніку з території ОРДЛО.

можна погодитися на це якщо

можна погодитися на це якщо
"Росія виведе свої війська й техніку з території ОРДЛО і Крима, і виплатить контрибуцію за нанесену шкоду (оціночно 100млрд. USD)"

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Додано: Суб 14 вер, 2019 10:57
Yuri_61 написав: Я про проект закона про налоговую амниситию:

Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк?

Что за хрень Зе придумал? Я про проект закона про налоговую амниситию:Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк?Что за хрень Зе придумал?

це придумала банда, як в черговий раз потрусити пересіченого

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16188 З нами з: 09.03.14 Подякував: 951 раз. Подякували: 956 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 11:00 ЛАД написав: Starikan

Ещё пару слов.

Пропустил сегодня дискуссию по ссылке Frant"а о Болгарии и "умному" замечанию Sommer"а на эту тему.

Так понимаю, что много постов-возражений удалили.

Но неужели Вы как учёный не видите, что статья ни о чём? Никаких фактов и аргументов, чистый антисоветизм (или антирусизм?).

Ещё пару слов.Пропустил сегодня дискуссию по ссылке"а о Болгарии и "умному" замечанию"а на эту тему.Так понимаю, что много постов-возражений удалили.Но неужели Вы как учёный не видите, что статья ни о чём? Никаких фактов и аргументов, чистый антисоветизм (или антирусизм?).

Удалили все посты против оставив пост соммера с упорством достойным лучшего применения.

Удалили все посты против оставив пост соммера с упорством достойным лучшего применения.
Вообще удивительная способность здешних "патриотов" обгадить все, что было в СССР пользуясь его инфраструктурой и пр. наследием. А про решающую роль СССР во ВМВ говорят самые западные и самые антироссийские страны

Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк?

Что за хрень Зе придумал? Я про проект закона про налоговую амниситию:Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк?Что за хрень Зе придумал?

це придумала банда, як в черговий раз потрусити пересіченого це придумала банда, як в черговий раз потрусити пересіченого



лично на НОВЫЙ майдан поеду,е дам издеваться надо мной.

Так По не издевался надо мной.



По по сранвнию с Зе это ангел

Ведь это только придумать!

Доказывать надо, что ты не верблюд!

Это нарушение презумции невинности!

Не я должен доказывать и ложить в банк свои деньги свыше 300 тыс грн, ведь я их честно заработал на протяжении своей долгой жизни! И предпиятие налоги уже заплатило из моей зарплаты!

Какие ещё нужны доказательства?!

лично на НОВЫЙ майдан поеду,е дам издеваться надо мной.
Так По не издевался надо мной.
По по сранвнию с Зе это ангел
Ведь это только придумать!
Доказывать надо, что ты не верблюд!
Это нарушение презумции невинности!
Не я должен доказывать и ложить в банк свои деньги свыше 300 тыс грн, ведь я их честно заработал на протяжении своей долгой жизни! И предпиятие налоги уже заплатило из моей зарплаты!
Какие ещё нужны доказательства?!
Какие декларации, если я не госслужащий или чиновник?



Новый министр экономики Милованов читал лекции у себя в школе экономики с таким посылом. Я думал, откуда он эту тему содрал, теперь понимаю - еще от комиссаров.

лично на НОВЫЙ майдан поеду,е дам издеваться надо мной.

Так По не издевался надо мной.



По по сранвнию с Зе это ангел

Ведь это только придумать!

Доказывать надо, что ты не верблюд!

лично на НОВЫЙ майдан поеду,е дам издеваться надо мной.Так По не издевался надо мной.По по сранвнию с Зе это ангелВедь это только придумать!Доказывать надо, что ты не верблюд!



Еще нет никакого закона, а порохоботы извелись.

Да идите уже все на майдан, пообщайтесь вживую, заодно пересчитайте друг друга Еще нет никакого закона, а порохоботы извелись.Да идите уже все на майдан, пообщайтесь вживую, заодно пересчитайте друг друга Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1923 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 11:07 freeze написав: Я думал, откуда он эту тему содрал, теперь понимаю - еще от комиссаров. Я думал, откуда он эту тему содрал, теперь понимаю - еще от комиссаров.

Доносы на нарушение законов в тех странах куда якобы стремится Украина это проявление патриотизма гражданина



субота, 14 вересень 2019, 8:26

https://patrioty.org.ua/politic/do-taky ... 95261.html



Представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма висловив стурбованість тим, що лідери Франції та Німеччини будуть підштовхувати Україну до неприйнятних поступок Росії, зазначають Патріоти України.



"У мене немає великої надії. Зеленському буде дуже важко - він буде один проти трьох осіб", - заявив другий президент України в інтерв'ю Asociated Press.



Кучма заявив агентству Associated Press, що він стурбований тим, що Франція і Німеччина, які виступають посередниками в переговорах, будуть підштовхувати президента України Володимира Зеленського до компромісів, таких як затвердження плану з проведення місцевих виборів в районах, які контролюють російські збройні формування, без будь-якого нагляду з боку українського уряду.



Він пояснив, що Україна прихильна до мирних угод, які вона підписала в Мінську в 2015 році, але наполягає на тому, щоб Росія відкликала бойовиків і повернула українським військам контроль над кордоном, перш ніж проводити там вибори.



"Давайте дотримуватися Мінських домовленостей", - сказав Кучма.



"Безпека на першому місці. Вам потрібно вивести війська, вивести важке озброєння, повернути нам кордон, і тоді ми проведемо вільні вибори", - підкреслив він.



Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі називають це "домашньою роботою" Києва.



12 вересня Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки". Формула передбачає одночасне ухвалення Верховною Радою поправок до Конституції, за якими Донбас отримає особливий статус, і проведення там вільних виборів, після чого Росія виведе свої війська й техніку з території ОРДЛО. До таких друзів спиною краще не повертатись: Кучма попередив Зеленського про небезпекусубота, 14 вересень 2019, 8:26Представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма висловив стурбованість тим, що лідери Франції та Німеччини будуть підштовхувати Україну до неприйнятних поступок Росії, зазначають Патріоти України."У мене немає великої надії. Зеленському буде дуже важко - він буде один проти трьох осіб", - заявив другий президент України в інтерв'ю Asociated Press.Кучма заявив агентству Associated Press, що він стурбований тим, що Франція і Німеччина, які виступають посередниками в переговорах, будуть підштовхувати президента України Володимира Зеленського до компромісів, таких як затвердження плану з проведення місцевих виборів в районах, які контролюють російські збройні формування, без будь-якого нагляду з боку українського уряду.Він пояснив, що Україна прихильна до мирних угод, які вона підписала в Мінську в 2015 році, але наполягає на тому, щоб Росія відкликала бойовиків і повернула українським військам контроль над кордоном, перш ніж проводити там вибори."Давайте дотримуватися Мінських домовленостей", - сказав Кучма."Безпека на першому місці. Вам потрібно вивести війська, вивести важке озброєння, повернути нам кордон, і тоді ми проведемо вільні вибори", - підкреслив він.Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі називають це "домашньою роботою" Києва.12 вересня Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки". Формула передбачає одночасне ухвалення Верховною Радою поправок до Конституції, за якими Донбас отримає особливий статус, і проведення там вільних виборів, після чого Росія виведе свої війська й техніку з території ОРДЛО. О внешней "политике":

можна погодитися на це якщо

"Росія виведе свої війська й техніку з території ОРДЛО і Крима, і виплатить контрибуцію за нанесену шкоду (оціночно 100млрд. USD)" можна погодитися на це якщо"Росія виведе свої війська й техніку з території ОРДЛО і Крима, і виплатить контрибуцію за нанесену шкоду (оціночно 100млрд. USD)"

Вероятно Вы не там читали "новость".

Или не с той стороны. Вероятно Вы не там читали "новость".Или не с той стороны. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

