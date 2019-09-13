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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3962396339643965
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:12

  Ethereum написав:Кудрявий у Вас же це нормальний закон? Про доноси.
Цитую:
"-Ленин нас когда-то учил, что каждый член партии должен быть агентом ЧК, то есть смотреть и доносить… Если мы от чего страдаем, то это не от доносительства, а от недоносительства."
Сергей Гусев член президиума Центральной контрольной комиссии 1926."

Невже не стидно виборцям 75% за такий закон як В СРСР?

ВОР по долгам не привык платить, а этот "новый Закон"
- Ни что большее, как создание новой кормушки, за счёт олухов верящих в правосудие.
В жизни это: https://sud.ua/ru/news/publication/1439 ... h-resheniy
Или конкретизировано:
https://zib.com.ua/ru/135409-kak_v_ukra ... ekspe.html


По долгам платит только слабый!
Вор - никогда!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:17

  flyman написав:
  Yuri_61 написав:Я про проект закона про налоговую амниситию:
Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк?
Что за хрень Зе придумал?

це придумала банда, як в черговий раз потрусити пересіченого

Даже Вор мелкой руки имеет в собственности "заграничную фирму".
О счетах и офшорах уже не упоминаем.
Недвигу оформленную на "зарубежного инвестора".
И "тему", за которую готов отдать жисть, доказывая, что "так положено на Западе", или "это есть мировая практика",...(на выбор)

Хотя самым циничным было "сбор пожертвований на ВС" с 14го, когда пенсы отдавали "гробовые", понимая, что в страну пришла Война, но Война оказалась только для них... .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:31

  shapo написав:Вообще удивительная способность здешних "патриотов" обгадить все, что было в СССР пользуясь его инфраструктурой и пр. наследием


Думаю, эти достойнейшие люди никуда до середины 2000-х не ездили и ничего, кроме СССР и Украины, не видели. Поехав же, пришли в восторг от современной иностранной инфраструктуры на фоне убитой за годы независимости советской. Сравнили, так сказать, молодую любовницу в кружевных труселях со взрослой женой с бигуди на голове...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:47

  zРадио написав:
  shapo написав:Вообще удивительная способность здешних "патриотов" обгадить все, что было в СССР пользуясь его инфраструктурой и пр. наследием


Думаю, эти достойнейшие люди никуда до середины 2000-х не ездили и ничего, кроме СССР и Украины, не видели. Поехав же, пришли в восторг от современной иностранной инфраструктуры на фоне убитой за годы независимости советской. Сравнили, так сказать, молодую любовницу в кружевных труселях со взрослой женой с бигуди на голове...

+++ за такое красочное и при этом весьма точное описание ситуации.
Добавлю. Эти, так называемые ПОтриоты, к тому же с большим остервенением критикуют любые действия, направленные на то, чтобы заставить их платить налоги.
В вышеприведенном примере это будет выглядеть так:
Запав на кружевные труселя любовницы, они продолжают год за годом искать для своей благоверной дырявые труханы на развалах секондхенда, морща нос, но с завидным упорством продолжая копаться в горах обносков.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:54

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Еще нет никакого закона, а порохоботы извелись.
Да идите уже все на майдан, пообщайтесь вживую, заодно пересчитайте друг друга

Когда будет закон, пить Боржоми будет поздно.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 12:43

  antey1969 написав:Добавлю. Эти, так называемые ПОтриоты, к тому же с большим остервенением критикуют любые действия, направленные на то, чтобы заставить их платить налоги.

Вы платите налоги в полном объеме ? Без налоговых оптимизаций ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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