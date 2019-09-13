Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ethereum написав:Кудрявий у Вас же це нормальний закон? Про доноси. Цитую: "-Ленин нас когда-то учил, что каждый член партии должен быть агентом ЧК, то есть смотреть и доносить… Если мы от чего страдаем, то это не от доносительства, а от недоносительства." Сергей Гусев член президиума Центральной контрольной комиссии 1926."
Невже не стидно виборцям 75% за такий закон як В СРСР?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Yuri_61 написав:Я про проект закона про налоговую амниситию: Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк? Что за хрень Зе придумал?
це придумала банда, як в черговий раз потрусити пересіченого
Даже Вор мелкой руки имеет в собственности "заграничную фирму". О счетах и офшорах уже не упоминаем. Недвигу оформленную на "зарубежного инвестора". И "тему", за которую готов отдать жисть, доказывая, что "так положено на Западе", или "это есть мировая практика",...(на выбор)
Хотя самым циничным было "сбор пожертвований на ВС" с 14го, когда пенсы отдавали "гробовые", понимая, что в страну пришла Война, но Война оказалась только для них... .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
shapo написав:Вообще удивительная способность здешних "патриотов" обгадить все, что было в СССР пользуясь его инфраструктурой и пр. наследием
Думаю, эти достойнейшие люди никуда до середины 2000-х не ездили и ничего, кроме СССР и Украины, не видели. Поехав же, пришли в восторг от современной иностранной инфраструктуры на фоне убитой за годы независимости советской. Сравнили, так сказать, молодую любовницу в кружевных труселях со взрослой женой с бигуди на голове...
shapo написав:Вообще удивительная способность здешних "патриотов" обгадить все, что было в СССР пользуясь его инфраструктурой и пр. наследием
Думаю, эти достойнейшие люди никуда до середины 2000-х не ездили и ничего, кроме СССР и Украины, не видели. Поехав же, пришли в восторг от современной иностранной инфраструктуры на фоне убитой за годы независимости советской. Сравнили, так сказать, молодую любовницу в кружевных труселях со взрослой женой с бигуди на голове...
+++ за такое красочное и при этом весьма точное описание ситуации. Добавлю. Эти, так называемые ПОтриоты, к тому же с большим остервенением критикуют любые действия, направленные на то, чтобы заставить их платить налоги. В вышеприведенном примере это будет выглядеть так: Запав на кружевные труселя любовницы, они продолжают год за годом искать для своей благоверной дырявые труханы на развалах секондхенда, морща нос, но с завидным упорством продолжая копаться в горах обносков.