Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Вообще удивительная способность здешних "патриотов" обгадить все, что было в СССР пользуясь его инфраструктурой и пр. наследием
Думаю, эти достойнейшие люди никуда до середины 2000-х не ездили и ничего, кроме СССР и Украины, не видели. Поехав же, пришли в восторг от современной иностранной инфраструктуры на фоне убитой за годы независимости советской. Сравнили, так сказать, молодую любовницу в кружевных труселях со взрослой женой с бигуди на голове...
shapo написав:Вообще удивительная способность здешних "патриотов" обгадить все, что было в СССР пользуясь его инфраструктурой и пр. наследием
Думаю, эти достойнейшие люди никуда до середины 2000-х не ездили и ничего, кроме СССР и Украины, не видели. Поехав же, пришли в восторг от современной иностранной инфраструктуры на фоне убитой за годы независимости советской. Сравнили, так сказать, молодую любовницу в кружевных труселях со взрослой женой с бигуди на голове...
+++ за такое красочное и при этом весьма точное описание ситуации. Добавлю. Эти, так называемые ПОтриоты, к тому же с большим остервенением критикуют любые действия, направленные на то, чтобы заставить их платить налоги. В вышеприведенном примере это будет выглядеть так: Запав на кружевные труселя любовницы, они продолжают год за годом искать для своей благоверной дырявые труханы на развалах секондхенда, морща нос, но с завидным упорством продолжая копаться в горах обносков.
Kudrjavuy написав: Хотя самым циничным было "сбор пожертвований на ВС" с 14го, когда пенсы отдавали "гробовые", понимая, что в страну пришла Война, но Война оказалась только для них... .
Это же не помешало пенсам выбрать уклониста, все это время рубившего баблецо и прятавшего его в офшорках.
Моё мнение известно: Не "выбрали", а проголосовали "против". - А это уже хорошо, что стали(начинают) хоть что-то понимать:
Политолог о будущем Украины: «Либо гибель олигархов, либо государства» https://vesti-ua.net/novosti/politika/1 ... rstva.html В Украине наблюдается перегрев общества, но он регулируется благодаря тому, что украинцы, которым плохо в своей стране, всегда могут уехать в соседние Польшу, Россию и другие государства. Такое заявление прозвучало от скандально известного политолога Ростислава Ищенко,сообщает replyua.net.
По его словам, в нынешних условиях покончить с олигархами невозможно, и экономическая и политическая система Украины могут просуществовать долго, пока страна не превратится в натуральное хозяйство. «Единственная проблема, это олигархат. Ему для нормального функционирования необходим постоянный источник дележа. Сначала это был ресурс, накопленный советской властью, потом кредитный, а также ресурс газового транзита», - считает политолог. По его словам, в настоящее время ресурсы уже исчерпаны.
Кредиты, которые получает Украина, или проедаются, или идут на выплату предыдущих долгов. Невозможность совместить устойчивость государства с интересами олигархов в итоге приведет к тому, что-либо погибнут олигархи, либо само государство. Вопрос заключается лишь в том, что из этого случится раньше.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.