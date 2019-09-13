Политолог о будущем Украины: «Либо гибель олигархов, либо государства»В Украине наблюдается перегрев общества, но он регулируется благодаря тому, что украинцы, которым плохо в своей стране, всегда могут уехать в соседние Польшу, Россию и другие государства. Такое заявление прозвучало от скандально известного политолога Ростислава Ищенко,сообщает replyua.net.По его словам, в нынешних условиях покончить с олигархами невозможно, и экономическая и политическая система Украины могут просуществовать долго, пока страна не превратится в натуральное хозяйство. «Единственная проблема, это олигархат. Ему для нормального функционирования необходим постоянный источник дележа. Сначала это был ресурс, накопленный советской властью, потом кредитный, а также ресурс газового транзита», - считает политолог. По его словам, в настоящее время ресурсы уже исчерпаны.Кредиты, которые получает Украина, или проедаются, или идут на выплату предыдущих долгов. Невозможность совместить устойчивость государства с интересами олигархов в итоге приведет к тому, что-Вопрос заключается лишь в том, что из этого случится раньше.