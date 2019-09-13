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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3963396439653966>
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:31

  shapo написав:Вообще удивительная способность здешних "патриотов" обгадить все, что было в СССР пользуясь его инфраструктурой и пр. наследием


Думаю, эти достойнейшие люди никуда до середины 2000-х не ездили и ничего, кроме СССР и Украины, не видели. Поехав же, пришли в восторг от современной иностранной инфраструктуры на фоне убитой за годы независимости советской. Сравнили, так сказать, молодую любовницу в кружевных труселях со взрослой женой с бигуди на голове...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:47

  zРадио написав:
  shapo написав:Вообще удивительная способность здешних "патриотов" обгадить все, что было в СССР пользуясь его инфраструктурой и пр. наследием


Думаю, эти достойнейшие люди никуда до середины 2000-х не ездили и ничего, кроме СССР и Украины, не видели. Поехав же, пришли в восторг от современной иностранной инфраструктуры на фоне убитой за годы независимости советской. Сравнили, так сказать, молодую любовницу в кружевных труселях со взрослой женой с бигуди на голове...

+++ за такое красочное и при этом весьма точное описание ситуации.
Добавлю. Эти, так называемые ПОтриоты, к тому же с большим остервенением критикуют любые действия, направленные на то, чтобы заставить их платить налоги.
В вышеприведенном примере это будет выглядеть так:
Запав на кружевные труселя любовницы, они продолжают год за годом искать для своей благоверной дырявые труханы на развалах секондхенда, морща нос, но с завидным упорством продолжая копаться в горах обносков.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:54

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Еще нет никакого закона, а порохоботы извелись.
Да идите уже все на майдан, пообщайтесь вживую, заодно пересчитайте друг друга

Когда будет закон, пить Боржоми будет поздно.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 12:43

  antey1969 написав:Добавлю. Эти, так называемые ПОтриоты, к тому же с большим остервенением критикуют любые действия, направленные на то, чтобы заставить их платить налоги.

Вы платите налоги в полном объеме ? Без налоговых оптимизаций ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 13:36

  Schmit написав:
  shapo написав:Еще нет никакого закона, а порохоботы извелись.
Да идите уже все на майдан, пообщайтесь вживую, заодно пересчитайте друг друга

Когда будет закон, пить Боржоми будет поздно.

Вот когда будет, тогда и напишите, а на майдан идите уже сейчас т. к. от нереализованных желаний развиваются неврозы
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 13:43

  Kudrjavuy написав:
Хотя самым циничным было "сбор пожертвований на ВС" с 14го, когда пенсы отдавали "гробовые", понимая, что в страну пришла Война, но Война оказалась только для них... .


Это же не помешало пенсам выбрать уклониста, все это время рубившего баблецо и прятавшего его в офшорках.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:12

  vano80 написав:
  Kudrjavuy написав:
Хотя самым циничным было "сбор пожертвований на ВС" с 14го, когда пенсы отдавали "гробовые", понимая, что в страну пришла Война, но Война оказалась только для них... .


Это же не помешало пенсам выбрать уклониста, все это время рубившего баблецо и прятавшего его в офшорках.

Моё мнение известно: Не "выбрали", а проголосовали "против".
- А это уже хорошо, что стали(начинают) хоть что-то понимать:
Политолог о будущем Украины: «Либо гибель олигархов, либо государства»
https://vesti-ua.net/novosti/politika/1 ... rstva.html
В Украине наблюдается перегрев общества, но он регулируется благодаря тому, что украинцы, которым плохо в своей стране, всегда могут уехать в соседние Польшу, Россию и другие государства. Такое заявление прозвучало от скандально известного политолога Ростислава Ищенко,сообщает replyua.net.

По его словам, в нынешних условиях покончить с олигархами невозможно, и экономическая и политическая система Украины могут просуществовать долго, пока страна не превратится в натуральное хозяйство. «Единственная проблема, это олигархат. Ему для нормального функционирования необходим постоянный источник дележа. Сначала это был ресурс, накопленный советской властью, потом кредитный, а также ресурс газового транзита», - считает политолог. По его словам, в настоящее время ресурсы уже исчерпаны.

Кредиты, которые получает Украина, или проедаются, или идут на выплату предыдущих долгов. Невозможность совместить устойчивость государства с интересами олигархов в итоге приведет к тому, что-либо погибнут олигархи, либо само государство. Вопрос заключается лишь в том, что из этого случится раньше.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:16

  vano80 написав:Это же не помешало пенсам выбрать уклониста, все это время рубившего баблецо и прятавшего его в офшорках.


А Порошенко вместе с сыном и многочисленными приближенными к его власти, конечно, повоевал на всех фронтах и об офшорках ни сном, ни духом.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:55

  Kudrjavuy написав:
  vano80 написав:
  Kudrjavuy написав:
Хотя самым циничным было "сбор пожертвований на ВС" с 14го, когда пенсы отдавали "гробовые", понимая, что в страну пришла Война, но Война оказалась только для них... .


Это же не помешало пенсам выбрать уклониста, все это время рубившего баблецо и прятавшего его в офшорках.

Моё мнение известно: Не "выбрали", а проголосовали "против".
- А это уже хорошо, что стали(начинают) хоть что-то понимать:
Политолог о будущем Украины: «Либо гибель олигархов, либо государства»
https://vesti-ua.net/novosti/politika/1 ... rstva.html
В Украине наблюдается перегрев общества, но он регулируется благодаря тому, что украинцы, которым плохо в своей стране, всегда могут уехать в соседние Польшу, Россию и другие государства. Такое заявление прозвучало от скандально известного политолога Ростислава Ищенко,сообщает replyua.net.

По его словам, в нынешних условиях покончить с олигархами невозможно, и экономическая и политическая система Украины могут просуществовать долго, пока страна не превратится в натуральное хозяйство. «Единственная проблема, это олигархат. Ему для нормального функционирования необходим постоянный источник дележа. Сначала это был ресурс, накопленный советской властью, потом кредитный, а также ресурс газового транзита», - считает политолог. По его словам, в настоящее время ресурсы уже исчерпаны.

Кредиты, которые получает Украина, или проедаются, или идут на выплату предыдущих долгов. Невозможность совместить устойчивость государства с интересами олигархов в итоге приведет к тому, что-либо погибнут олигархи, либо само государство. Вопрос заключается лишь в том, что из этого случится раньше.

це як організм з паразитами,
поки їх мало, то все О.К. як тільки паразитів стає занадто,
то гине організм а потім і паразити,
так що олігархам тре думати, про організм, щоб не здохнути разом з ним
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:57

  shapo написав:
  vano80 написав:Это же не помешало пенсам выбрать уклониста, все это время рубившего баблецо и прятавшего его в офшорках.


А Порошенко вместе с сыном и многочисленными приближенными к его власти, конечно, повоевал на всех фронтах и об офшорках ни сном, ни духом.

і знов Порошенко насрав у штани.
та вже 100+ днів Зе команда, а ви все в обісраних ватяних штанях...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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