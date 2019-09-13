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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3963396439653966 Додано: Суб 14 вер, 2019 15:27 Re: Політичні дискусії shapo написав: Вообще удивительная способность здешних "патриотов" обгадить все, что было в СССР пользуясь его инфраструктурой и пр. наследием. А про решающую роль СССР во ВМВ говорят самые западные и самые антироссийские страны Вообще удивительная способность здешних "патриотов" обгадить все, что было в СССР пользуясь его инфраструктурой и пр. наследием. А про решающую роль СССР во ВМВ говорят самые западные и самые антироссийские страны 1 А хтось заперечує що СРСР добре воював?

2 А чому якщо насилували - то українці , бо фронт український , а визволяли - то росіяни?

3 Якщо Чечня вимагає референдум - то бомбами її

Якщо Україна проти референдуму на частині своїх територій-то бомбами Україну

4 Якщо мама шабо народилась в Києві - то він приїхавши з Казахстану має право вимагати підтримки його російської мови

А моя жінка народилась в Новосибірску-чи можуть її діти і внуки вимагати рівноправного з російською використання там української?

5 Якщо Крим- то російський і пофіг що за його розвиток відповідала 40 років Україна..

А Тюмень з Сургутом-також російська і пофіг що там українців більше ніж росіян...



І таких прикладів-хоч греблю гати 1 А хтось заперечує що СРСР добре воював?2 А чому якщо насилували - то українці , бо фронт український , а визволяли - то росіяни?3 Якщо Чечня вимагає референдум - то бомбами їїЯкщо Україна проти референдуму на частині своїх територій-то бомбами Україну4 Якщо мама шабо народилась в Києві - то він приїхавши з Казахстану має право вимагати підтримки його російської мовиА моя жінка народилась в Новосибірску-чи можуть її діти і внуки вимагати рівноправного з російською використання там української?5 Якщо Крим- то російський і пофіг що за його розвиток відповідала 40 років Україна..А Тюмень з Сургутом-також російська і пофіг що там українців більше ніж росіян...І таких прикладів-хоч греблю гати в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21361 З нами з: 15.01.09 Подякував: 146 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 15:57 budivelnik написав: 2 А чому якщо насилували - то українці , бо фронт український , а визволяли - то росіяни?

2 А чому якщо насилували - то українці , бо фронт український , а визволяли - то росіяни?



Что-то совсем ты плох стал - эту чушь начал лепить друг твой Соммер. Он обвинил советских солдат, в т.ч. украинцев, в изнасилованиях болгар - ему и адресуй претензии



budivelnik написав: 3 Якщо Чечня вимагає референдум - то бомбами її

Якщо Україна проти референдуму на частині своїх територій-то бомбами Україну

3 Якщо Чечня вимагає референдум - то бомбами їїЯкщо Україна проти референдуму на частині своїх територій-то бомбами Україну



Откуда ты это откопал - из ФБ Бабченко? Покажи хоть одного автора, кроме россиянина-волгаря, который бы так рассуждал



budivelnik написав: 5 Якщо Крим- то російський і пофіг що за його розвиток відповідала 40 років Україна..

5 Якщо Крим- то російський і пофіг що за його розвиток відповідала 40 років Україна..



Очередной бредок порохоботского пошива - сколько читаю форум, не видел никого, кто бы подвергал сомнению украинскую принадлежность Крыма Что-то совсем ты плох стал - эту чушь начал лепить друг твой Соммер. Он обвинил советских солдат, в т.ч. украинцев, в изнасилованиях болгар - ему и адресуй претензииОткуда ты это откопал - из ФБ Бабченко?Покажи хоть одного автора, кроме россиянина-волгаря, который бы так рассуждалОчередной бредок порохоботского пошива - сколько читаю форум, не видел никого, кто бы подвергал сомнению украинскую принадлежность Крыма zРадио

Повідомлень: 3446 З нами з: 02.05.18 Подякував: 783 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 16:05 В ольгіно істерика і нова методичка

Якщо зловили на брехні-кажи що це не ти писав а оппонент..

1 В стертому адміністрацією повідомлення радист

а - звинувачував українців в згвалтуваннях в Болгарії

б - переконував що раз фронт носив назву Український-значить в основному він комплектувався українцями

2 На моє зауваження , що з такою логікою зрозуміло чому росіян не запросили в Польщу , бо Польщу визволяли Українські+Білоруські+Прибалтійський фронт , а так як російських не було то нефіг і заявляти про перемогу- цей самий штемп знову почав викручуватись в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21361 З нами з: 15.01.09 Подякував: 146 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 16:14 budivelnik написав: 1 В стертому адміністрацією повідомлення радист

а - звинувачував українців в згвалтуваннях в Болгарії

б - переконував що раз фронт носив назву Український-значить в основному він комплектувався українцями

2 На моє зауваження , що з такою логікою зрозуміло чому росіян не запросили в Польщу , бо Польщу визволяли Українські+Білоруські+Прибалтійський фронт , а так як російських не було то нефіг і заявляти про перемогу- цей самий штемп знову почав викручуватись 1 В стертому адміністрацією повідомлення радиста - звинувачував українців в згвалтуваннях в Болгаріїб - переконував що раз фронт носив назву Український-значить в основному він комплектувався українцями2 На моє зауваження , що з такою логікою зрозуміло чому росіян не запросили в Польщу , бо Польщу визволяли Українські+Білоруські+Прибалтійський фронт , а так як російських не було то нефіг і заявляти про перемогу- цей самий штемп знову почав викручуватись



1. Лжец и провокатор! Я обвинял Соммера за его ложь о изнасилованиях болгар советскими солдатами, в том числе украинцами (это клеветническое украинофобское сообщение до сих пор не удалено!). И shapo, к слову, обвинял его в этом же.



2. То, что 3-Укр - это переименованный ЮЗФ, знает любой, мало-мальски изучавший историю ВМВ, или ВОВ 1. Лжец и провокатор! Я обвинял Соммера за его ложь о изнасилованиях болгар советскими солдатами, в том числе украинцами (это клеветническое украинофобское сообщение до сих пор не удалено!). И shapo, к слову, обвинял его в этом же.2. То, что 3-Укр - это переименованный ЮЗФ, знает любой, мало-мальски изучавший историю ВМВ, или ВОВ zРадио

Повідомлень: 3446 З нами з: 02.05.18 Подякував: 783 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3963396439653966 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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