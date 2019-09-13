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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 вер, 2019 15:27
shapo написав:
Вообще удивительная способность здешних "патриотов" обгадить все, что было в СССР пользуясь его инфраструктурой и пр. наследием. А про решающую роль СССР во ВМВ говорят самые западные и самые антироссийские страны
1 А хтось заперечує що СРСР добре воював?
2 А чому якщо насилували - то українці , бо фронт український , а визволяли - то росіяни?
3 Якщо Чечня вимагає референдум - то бомбами її
Якщо Україна проти референдуму на частині своїх територій-то бомбами Україну
4 Якщо мама шабо народилась в Києві - то він приїхавши з Казахстану має право вимагати підтримки його російської мови
А моя жінка народилась в Новосибірску-чи можуть її діти і внуки вимагати рівноправного з російською використання там української?
5 Якщо Крим- то російський і пофіг що за його розвиток відповідала 40 років Україна..
А Тюмень з Сургутом-також російська і пофіг що там українців більше ніж росіян...
І таких прикладів-хоч греблю гати
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 14 вер, 2019 15:57
budivelnik написав:
2 А чому якщо насилували - то українці , бо фронт український , а визволяли - то росіяни?
Что-то совсем ты плох стал - эту чушь начал лепить друг твой Соммер. Он обвинил советских солдат, в т.ч. украинцев, в изнасилованиях болгар - ему и адресуй претензии
budivelnik написав:
3 Якщо Чечня вимагає референдум - то бомбами її
Якщо Україна проти референдуму на частині своїх територій-то бомбами Україну
Откуда ты это откопал - из ФБ Бабченко?
Покажи хоть одного автора, кроме россиянина-волгаря, который бы так рассуждал
budivelnik написав:
5 Якщо Крим- то російський і пофіг що за його розвиток відповідала 40 років Україна..
Очередной бредок порохоботского пошива - сколько читаю форум, не видел никого, кто бы подвергал сомнению украинскую принадлежность Крыма
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Додано: Суб 14 вер, 2019 16:05
В ольгіно істерика і нова методичка
Якщо зловили на брехні-кажи що це не ти писав а оппонент..
1 В стертому адміністрацією повідомлення радист
а - звинувачував українців в згвалтуваннях в Болгарії
б - переконував що раз фронт носив назву Український-значить в основному він комплектувався українцями
2 На моє зауваження , що з такою логікою зрозуміло чому росіян не запросили в Польщу , бо Польщу визволяли Українські+Білоруські+Прибалтійський фронт , а так як російських не було то нефіг і заявляти про перемогу- цей самий штемп знову почав викручуватись
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 14 вер, 2019 16:14
budivelnik написав:
1 В стертому адміністрацією повідомлення радист
а - звинувачував українців в згвалтуваннях в Болгарії
б - переконував що раз фронт носив назву Український-значить в основному він комплектувався українцями
2 На моє зауваження , що з такою логікою зрозуміло чому росіян не запросили в Польщу , бо Польщу визволяли Українські+Білоруські+Прибалтійський фронт , а так як російських не було то нефіг і заявляти про перемогу- цей самий штемп знову почав викручуватись
1. Лжец и провокатор! Я обвинял Соммера за его ложь о изнасилованиях болгар советскими солдатами, в том числе украинцами (это клеветническое украинофобское сообщение до сих пор не удалено!). И shapo, к слову, обвинял его в этом же.
2. То, что 3-Укр - это переименованный ЮЗФ, знает любой, мало-мальски изучавший историю ВМВ, или ВОВ
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