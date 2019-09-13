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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 вер, 2019 17:42
ЛАД написав: flyman написав:
.......
які українці, що ти мелеш, там РККА була ... гомо совєтікус, раби Сталіна
...а русские откуда? до 1991 і Єльтцина їх не було, "адіннарот",
Была РККА, был и "один народ", но существование наций и национальностей никогда не отрицалось.
Да, как бы, и территориально-административное устройство в виде отдельных республик с собственными органами управления, не позволяет всерьез рассматривать бред человека-мухи...
А утверждение сабжа об отсутствии украинцев до 1991-го года вообще должно рассматриваться как достаточное основание для принудительной госпитализации в психиатрический стационар!
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Додано: Суб 14 вер, 2019 17:56
ЛАД написав: flyman написав:
.......
які українці, що ти мелеш, там РККА була ... гомо совєтікус, раби Сталіна
...а русские откуда? до 1991 і Єльтцина їх не було, "адіннарот",
Была РККА, был и "один народ", но существование наций и национальностей никогда не отрицалось.
zРадио написав: ЛАД написав: flyman написав:
.......
які українці, що ти мелеш, там РККА була ... гомо совєтікус, раби Сталіна
...а русские откуда? до 1991 і Єльтцина їх не було, "адіннарот",
Была РККА, был и "один народ", но существование наций и национальностей никогда не отрицалось.
Да, как бы, и территориально-административное устройство в виде отдельных республик с собственными органами управления, не позволяет всерьез рассматривать бред человека-мухи...
А утверждение сабжа об отсутствии украинцев до 1991-го года вообще должно рассматриваться как достаточное основание для принудительной госпитализации в психиатрический стационар!
ну да, був один нарот, а в паспорті була графа "націоальність", якої тепер нема, отже українців не існує, бо нема такої графи.
і взагалі, якби не мова, то Крим і ОРДЛО би був наш, а не ваш ... а так, скотиняки насаджували силоміць мову, прийшлось защітіть руських от ганьби
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 18:04
budivelnik написав:
2 А чому якщо насилували - то українці , бо фронт український , а визволяли - то росіяни?
Где я такое писал, лжец?
Я писал, что в ВМВ победил СССР, а не украинцы или россияне.И насиловали не украинцы или русские и точно не в Болгарии ,где за это полагался расстрел, в отличие от Пруссии когда это поощрялось для зачистки населения.
budivelnik написав:
3 Якщо Чечня вимагає референдум - то бомбами її
Якщо Україна проти референдуму на частині своїх територій-то бомбами Україну
Опять вранье.
Кто и когда бомбил Украину? ( или ты не понимаешь что бомбы падают с самолетов?)
В Чечне часть тейпов продалась Путину, да и во времена Ельцина там не было единства,как ,собственно, и в среде крымских татар сейчас в Крыму.
Это только несколько главных функционеров Меджлиса изображают в украинских СМИ единую борьбу крымских татар против оккупантов, в то время как многие крымские татары сбегали и получили российские паспорта сразу в 2014г.
Есть и про-российское самоуправление с Русланом Бальбеком.
budivelnik написав:
4 Якщо мама шабо народилась в Києві - то він приїхавши з Казахстану має право вимагати підтримки його російської мови
Мама shapo родилась в г. Красноград Харьковской области и если бы в Украине был закон о реституции,то мне бы так полагался там квартал домов конфискованной нехорошей еврейско-советской властью у моего прадеда.
Никакой поддержки русского языка мне не нужно,т.к. украинский прекрасно понимаю, пишу и говорю с ошибками, но в госслужбу не собираюсь.
А вот лезть в Киев со своими мифами, надеюсь, твои земляки больше не будут.
budivelnik написав:
А моя жінка народилась в Новосибірску-чи можуть її діти і внуки вимагати рівноправного з російською використання там української?
Пусть приедут в Новосибирск и потребуют, какие проблемы?
Помнится, в Казахстане жили много украинцев переехавших туда еще со времен Столыпина ,потом привезенных в ГУЛАГ западенцев, последних прислали как молодых специалистов на медные рудники и угольные шахты из Донбасса и Днепра.
Но почему-то особенного стремления к изучению украинского я у них там не заметил.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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