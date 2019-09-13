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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3964396539663967 Додано: Суб 14 вер, 2019 17:42 ЛАД написав: flyman написав: .......

які українці, що ти мелеш, там РККА була ... гомо совєтікус, раби Сталіна .......які українці, що ти мелеш, там РККА була ... гомо совєтікус, раби Сталіна

...а русские откуда? до 1991 і Єльтцина їх не було, "адіннарот",

Была РККА, был и "один народ", но существование наций и национальностей никогда не отрицалось. Была РККА, был и "один народ", но существование наций и национальностей никогда не отрицалось.



Да, как бы, и территориально-административное устройство в виде отдельных республик с собственными органами управления, не позволяет всерьез рассматривать бред человека-мухи...



А утверждение сабжа об отсутствии украинцев до 1991-го года вообще должно рассматриваться как достаточное основание для принудительной госпитализации в психиатрический стационар! Да, как бы, и территориально-административное устройство в виде отдельных республик с собственными органами управления, не позволяет всерьез рассматривать бред человека-мухи...А утверждение сабжа об отсутствии украинцев до 1991-го года вообще должно рассматриваться как достаточное основание для принудительной госпитализации в психиатрический стационар! zРадио

Повідомлень: 3449 З нами з: 02.05.18 Подякував: 783 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 17:56 ЛАД написав: flyman написав: .......

які українці, що ти мелеш, там РККА була ... гомо совєтікус, раби Сталіна .......які українці, що ти мелеш, там РККА була ... гомо совєтікус, раби Сталіна

...а русские откуда? до 1991 і Єльтцина їх не було, "адіннарот",

Была РККА, был и "один народ", но существование наций и национальностей никогда не отрицалось. Была РККА, был и "один народ", но существование наций и национальностей никогда не отрицалось.



zРадио написав: ЛАД написав: flyman написав: .......

які українці, що ти мелеш, там РККА була ... гомо совєтікус, раби Сталіна .......які українці, що ти мелеш, там РККА була ... гомо совєтікус, раби Сталіна

...а русские откуда? до 1991 і Єльтцина їх не було, "адіннарот",

Была РККА, был и "один народ", но существование наций и национальностей никогда не отрицалось. Была РККА, был и "один народ", но существование наций и национальностей никогда не отрицалось.



Да, как бы, и территориально-административное устройство в виде отдельных республик с собственными органами управления, не позволяет всерьез рассматривать бред человека-мухи...



А утверждение сабжа об отсутствии украинцев до 1991-го года вообще должно рассматриваться как достаточное основание для принудительной госпитализации в психиатрический стационар! Да, как бы, и территориально-административное устройство в виде отдельных республик с собственными органами управления, не позволяет всерьез рассматривать бред человека-мухи...А утверждение сабжа об отсутствии украинцев до 1991-го года вообще должно рассматриваться как достаточное основание для принудительной госпитализации в психиатрический стационар!





ну да, був один нарот, а в паспорті була графа "націоальність", якої тепер нема, отже українців не існує, бо нема такої графи.



і взагалі, якби не мова, то Крим і ОРДЛО би був наш, а не ваш ... а так, скотиняки насаджували силоміць мову, прийшлось защітіть руських от ганьби ну да, був один нарот, а в паспорті була графа "націоальність", якої тепер нема, отже українців не існує, бо нема такої графи.і взагалі, якби не мова, то Крим і ОРДЛО би був наш, а не ваш ... а так, скотиняки насаджували силоміць мову, прийшлось защітіть руських от ганьби В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16213 З нами з: 09.03.14 Подякував: 951 раз. Подякували: 958 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 18:04 budivelnik написав: 2 А чому якщо насилували - то українці , бо фронт український , а визволяли - то росіяни? 2 А чому якщо насилували - то українці , бо фронт український , а визволяли - то росіяни?



Где я такое писал, лжец?

Я писал, что в ВМВ победил СССР, а не украинцы или россияне.И насиловали не украинцы или русские и точно не в Болгарии ,где за это полагался расстрел, в отличие от Пруссии когда это поощрялось для зачистки населения.







budivelnik написав: 3 Якщо Чечня вимагає референдум - то бомбами її

Якщо Україна проти референдуму на частині своїх територій-то бомбами Україну 3 Якщо Чечня вимагає референдум - то бомбами їїЯкщо Україна проти референдуму на частині своїх територій-то бомбами Україну



Опять вранье.

Кто и когда бомбил Украину? ( или ты не понимаешь что бомбы падают с самолетов?)

В Чечне часть тейпов продалась Путину, да и во времена Ельцина там не было единства,как ,собственно, и в среде крымских татар сейчас в Крыму.

Это только несколько главных функционеров Меджлиса изображают в украинских СМИ единую борьбу крымских татар против оккупантов, в то время как многие крымские татары сбегали и получили российские паспорта сразу в 2014г.

Есть и про-российское самоуправление с Русланом Бальбеком.







budivelnik написав: 4 Якщо мама шабо народилась в Києві - то він приїхавши з Казахстану має право вимагати підтримки його російської мови 4 Якщо мама шабо народилась в Києві - то він приїхавши з Казахстану має право вимагати підтримки його російської мови



Мама shapo родилась в г. Красноград Харьковской области и если бы в Украине был закон о реституции,то мне бы так полагался там квартал домов конфискованной нехорошей еврейско-советской властью у моего прадеда.

Никакой поддержки русского языка мне не нужно,т.к. украинский прекрасно понимаю, пишу и говорю с ошибками, но в госслужбу не собираюсь.

А вот лезть в Киев со своими мифами, надеюсь, твои земляки больше не будут.







budivelnik написав: А моя жінка народилась в Новосибірску-чи можуть її діти і внуки вимагати рівноправного з російською використання там української? А моя жінка народилась в Новосибірску-чи можуть її діти і внуки вимагати рівноправного з російською використання там української?



Пусть приедут в Новосибирск и потребуют, какие проблемы?

Помнится, в Казахстане жили много украинцев переехавших туда еще со времен Столыпина ,потом привезенных в ГУЛАГ западенцев, последних прислали как молодых специалистов на медные рудники и угольные шахты из Донбасса и Днепра.

Но почему-то особенного стремления к изучению украинского я у них там не заметил. Где я такое писал, лжец?Я писал, что в ВМВ победил СССР, а не украинцы или россияне.И насиловали не украинцы или русские и точно не в Болгарии ,где за это полагался расстрел, в отличие от Пруссии когда это поощрялось для зачистки населения.Опять вранье.Кто и когда бомбил Украину? ( или ты не понимаешь что бомбы падают с самолетов?)В Чечне часть тейпов продалась Путину, да и во времена Ельцина там не было единства,как ,собственно, и в среде крымских татар сейчас в Крыму.Это только несколько главных функционеров Меджлиса изображают в украинских СМИ единую борьбу крымских татар против оккупантов, в то время как многие крымские татары сбегали и получили российские паспорта сразу в 2014г.Есть и про-российское самоуправление с Русланом Бальбеком.Мама shapo родилась в г. Красноград Харьковской области и если бы в Украине был закон о реституции,то мне бы так полагался там квартал домов конфискованной нехорошей еврейско-советской властью у моего прадеда.Никакой поддержки русского языка мне не нужно,т.к. украинский прекрасно понимаю, пишу и говорю с ошибками, но в госслужбу не собираюсь.А вот лезть в Киев со своими мифами, надеюсь, твои земляки больше не будут.Пусть приедут в Новосибирск и потребуют, какие проблемы?Помнится, в Казахстане жили много украинцев переехавших туда еще со времен Столыпина ,потом привезенных в ГУЛАГ западенцев, последних прислали как молодых специалистов на медные рудники и угольные шахты из Донбасса и Днепра.Но почему-то особенного стремления к изучению украинского я у них там не заметил. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1927 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 18:24 flyman написав: ну да, був один нарот, а в паспорті була графа "націоальність", якої тепер нема, отже українців не існує, бо нема такої графи.

ну да, був один нарот, а в паспорті була графа "націоальність", якої тепер нема, отже українців не існує, бо нема такої графи.



Украинцы - это граждане Украины. А во времена СССР - это граждане УССР. Что непонятно? Причем здесь графа национальность? Опять вкладываешь в понятие "украинцы" нацистский евгенистический смысл??



flyman написав: і взагалі, якби не мова, то Крим і ОРДЛО би був наш, а не ваш ... і взагалі, якби не мова, то Крим і ОРДЛО би був наш, а не ваш ...



Тролль не может без троллинга и одного предложения - чей ваш? Адресуй свои претензии россиянам, аннексировавшим Крым и устроителям майдана, поспособствовавшим этому. А мне, киевлянину, не нужно. Возможно, если бы твои кумиры - правые радикалы - не сожгли автобусы с крымчанами под Корсунем, те бы вместо поддержки зеленых человечков заблокировали их на выезде из Севастополя. Крым был русскоязычным все годы независимости Украины, но почему то аннексировать его у россиян получилось в аккурат после майдана! Украинцы - это граждане Украины. А во времена СССР - это граждане УССР. Что непонятно? Причем здесь графа национальность? Опять вкладываешь в понятие "украинцы" нацистский евгенистический смысл??Тролль не может без троллинга и одного предложения - чей ваш? Адресуй свои претензии россиянам, аннексировавшим Крым и устроителям майдана, поспособствовавшим этому. А мне, киевлянину, не нужно. Возможно, если бы твои кумиры - правые радикалы - не сожгли автобусы с крымчанами под Корсунем, те бы вместо поддержки зеленых человечков заблокировали их на выезде из Севастополя. Крым был русскоязычным все годы независимости Украины, но почему то аннексировать его у россиян получилось в аккурат после майдана! zРадио

Повідомлень: 3449 З нами з: 02.05.18 Подякував: 783 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 18:54 Re: Політичні дискусії zРадио написав: правые радикалы - сожгли автобусы с крымчанами под Корсунем правые радикалы - сожгли автобусы с крымчанами под Корсунем Хотілось би ссилочку на цей епізод..

А то про розпятих хлопчиків і згвалтованих пенсіонерок-вже якось підзабули

Хотілось би побачити що ще читає киянин-радист. Хотілось би ссилочку на цей епізод..А то про розпятих хлопчиків і згвалтованих пенсіонерок-вже якось підзабулиХотілось би побачити що ще читає киянин-радист. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21363 З нами з: 15.01.09 Подякував: 146 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 18:59 zРадио написав: Крым был русскоязычным все годы независимости Украины, но почему то аннексировать его у россиян получилось в аккурат после майдана! Крым был русскоязычным все годы независимости Украины, но почему то аннексировать его у россиян получилось в аккурат после майдана!

странно да?

Фюрер анексував у 1938 Судети, а у 1939 Богемію і Моравію, захищав дойчешпрехерів,

совпадіє - не думаю.



https://www.istpravda.com.ua/articles/2016/03/21/149023/view_print/



Першим етапом гібридної окупації Чехословацької держави стало захоплення її прикордонних регіонів. Третій рейх претендував на Судети - західну область країни, найбільш промислову розвинену і зі значним німецькомовним населенням.



"Співвітчизники" зі складу судетських німців були незадоволені економічною кризою, яка особливо вдарила по промисловості. Їм набридло "годувати Чехословаччину".



Вони не хотіли вчити чеську мову і мріяли про імперські робочі місця з високими зарплатами та іншими кисельними берегами.



Вони не любили свою молоду демократичну державу, зате їм подобалося, як велично встає з колін Священний Німецький Рейх.





....





Це була блискуча дипломатична перемога Гітлера. Фюрер не мав достатньої військової потуги, зате умів блефувати. "Найбільше я жадаю миру, але готовий до світової війни".



І це був епік-фейл британського прем'єр-міністра Чемберлена, який вважав, що підписаний у Мюнхені документ порятує людство від повторення окопних жахіть Першої світової.



"Я привіз мир для цілого покоління!" - заявив Чемберлен, демонструючи підписаний документ на лондонському аеродромі. Через два роки на британську столицю впадуть перші німецькі авіабомби.



Залишившись без підтримки Заходу, Прага не наважилася вступити у відкритий військовий конфлікт із Берліном.



Чехословаки підкорилися тиску власних союзників, добровільно втративши третину промисловості і п'яту частину території.



...



У міжвоєнний час Україна була для них чимось на зразок сучасного Курдистану – найбільшою нацією, розділеною кордонами інших держав, зі свіжим досвідом збройної боротьби за свободу і незадоволеним попитом на незалежність.



Журналіст Ланселот Лоутон у доповідях в британському парламенті (1935 і 1939 рр.) називав Україну головною проблемою Європи. Доки українське питання не знайде належного розв’язання, про мир і стабільність на континенті можна забути, стверджував він. странно да?Фюрер анексував у 1938 Судети, а у 1939 Богемію і Моравію, захищав дойчешпрехерів,совпадіє - не думаю.Першим етапом гібридної окупації Чехословацької держави стало захоплення її прикордонних регіонів. Третій рейх претендував на Судети - західну область країни, найбільш промислову розвинену і зі значним німецькомовним населенням."Співвітчизники" зі складу судетських німців були незадоволені економічною кризою, яка особливо вдарила по промисловості. Їм набридло "годувати Чехословаччину".Вони не хотіли вчити чеську мову і мріяли про імперські робочі місця з високими зарплатами та іншими кисельними берегами.Вони не любили свою молоду демократичну державу, зате їм подобалося, як велично встає з колін Священний Німецький Рейх.....Це була блискуча дипломатична перемога Гітлера. Фюрер не мав достатньої військової потуги, зате умів блефувати. "Найбільше я жадаю миру, але готовий до світової війни".І це був епік-фейл британського прем'єр-міністра Чемберлена, який вважав, що підписаний у Мюнхені документ порятує людство від повторення окопних жахіть Першої світової."Я привіз мир для цілого покоління!" - заявив Чемберлен, демонструючи підписаний документ на лондонському аеродромі. Через два роки на британську столицю впадуть перші німецькі авіабомби.Залишившись без підтримки Заходу, Прага не наважилася вступити у відкритий військовий конфлікт із Берліном.Чехословаки підкорилися тиску власних союзників, добровільно втративши третину промисловості і п'яту частину території....У міжвоєнний час Україна була для них чимось на зразок сучасного Курдистану – найбільшою нацією, розділеною кордонами інших держав, зі свіжим досвідом збройної боротьби за свободу і незадоволеним попитом на незалежність.Журналіст Ланселот Лоутон у доповідях в британському парламенті (1935 і 1939 рр.) називав Україну головною проблемою Європи. Доки українське питання не знайде належного розв’язання, про мир і стабільність на континенті можна забути, стверджував він. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16213 З нами з: 09.03.14 Подякував: 951 раз. Подякували: 958 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3964396539663967 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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