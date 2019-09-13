Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:....... які українці, що ти мелеш, там РККА була ... гомо совєтікус, раби Сталіна
...а русские откуда? до 1991 і Єльтцина їх не було, "адіннарот",
Была РККА, был и "один народ", но существование наций и национальностей никогда не отрицалось.
zРадио написав:
ЛАД написав:
flyman написав:....... які українці, що ти мелеш, там РККА була ... гомо совєтікус, раби Сталіна
...а русские откуда? до 1991 і Єльтцина їх не було, "адіннарот",
Была РККА, был и "один народ", но существование наций и национальностей никогда не отрицалось.
Да, как бы, и территориально-административное устройство в виде отдельных республик с собственными органами управления, не позволяет всерьез рассматривать бред человека-мухи...
А утверждение сабжа об отсутствии украинцев до 1991-го года вообще должно рассматриваться как достаточное основание для принудительной госпитализации в психиатрический стационар!
ну да, був один нарот, а в паспорті була графа "націоальність", якої тепер нема, отже українців не існує, бо нема такої графи.
і взагалі, якби не мова, то Крим і ОРДЛО би був наш, а не ваш ... а так, скотиняки насаджували силоміць мову, прийшлось защітіть руських от ганьби
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
budivelnik написав:2 А чому якщо насилували - то українці , бо фронт український , а визволяли - то росіяни?
Где я такое писал, лжец? Я писал, что в ВМВ победил СССР, а не украинцы или россияне.И насиловали не украинцы или русские и точно не в Болгарии ,где за это полагался расстрел, в отличие от Пруссии когда это поощрялось для зачистки населения.
budivelnik написав:3 Якщо Чечня вимагає референдум - то бомбами її Якщо Україна проти референдуму на частині своїх територій-то бомбами Україну
Опять вранье. Кто и когда бомбил Украину? ( или ты не понимаешь что бомбы падают с самолетов?) В Чечне часть тейпов продалась Путину, да и во времена Ельцина там не было единства,как ,собственно, и в среде крымских татар сейчас в Крыму. Это только несколько главных функционеров Меджлиса изображают в украинских СМИ единую борьбу крымских татар против оккупантов, в то время как многие крымские татары сбегали и получили российские паспорта сразу в 2014г. Есть и про-российское самоуправление с Русланом Бальбеком.
budivelnik написав:4 Якщо мама шабо народилась в Києві - то він приїхавши з Казахстану має право вимагати підтримки його російської мови
Мама shapo родилась в г. Красноград Харьковской области и если бы в Украине был закон о реституции,то мне бы так полагался там квартал домов конфискованной нехорошей еврейско-советской властью у моего прадеда. Никакой поддержки русского языка мне не нужно,т.к. украинский прекрасно понимаю, пишу и говорю с ошибками, но в госслужбу не собираюсь. А вот лезть в Киев со своими мифами, надеюсь, твои земляки больше не будут.
budivelnik написав:А моя жінка народилась в Новосибірску-чи можуть її діти і внуки вимагати рівноправного з російською використання там української?
Пусть приедут в Новосибирск и потребуют, какие проблемы? Помнится, в Казахстане жили много украинцев переехавших туда еще со времен Столыпина ,потом привезенных в ГУЛАГ западенцев, последних прислали как молодых специалистов на медные рудники и угольные шахты из Донбасса и Днепра. Но почему-то особенного стремления к изучению украинского я у них там не заметил.
flyman написав:ну да, був один нарот, а в паспорті була графа "націоальність", якої тепер нема, отже українців не існує, бо нема такої графи.
Украинцы - это граждане Украины. А во времена СССР - это граждане УССР. Что непонятно? Причем здесь графа национальность? Опять вкладываешь в понятие "украинцы" нацистский евгенистический смысл??
flyman написав:і взагалі, якби не мова, то Крим і ОРДЛО би був наш, а не ваш ...
Тролль не может без троллинга и одного предложения - чей ваш? Адресуй свои претензии россиянам, аннексировавшим Крым и устроителям майдана, поспособствовавшим этому. А мне, киевлянину, не нужно. Возможно, если бы твои кумиры - правые радикалы - не сожгли автобусы с крымчанами под Корсунем, те бы вместо поддержки зеленых человечков заблокировали их на выезде из Севастополя. Крым был русскоязычным все годы независимости Украины, но почему то аннексировать его у россиян получилось в аккурат после майдана!
Першим етапом гібридної окупації Чехословацької держави стало захоплення її прикордонних регіонів. Третій рейх претендував на Судети - західну область країни, найбільш промислову розвинену і зі значним німецькомовним населенням.
"Співвітчизники" зі складу судетських німців були незадоволені економічною кризою, яка особливо вдарила по промисловості. Їм набридло "годувати Чехословаччину".
Вони не хотіли вчити чеську мову і мріяли про імперські робочі місця з високими зарплатами та іншими кисельними берегами.
Вони не любили свою молоду демократичну державу, зате їм подобалося, як велично встає з колін Священний Німецький Рейх.
....
Це була блискуча дипломатична перемога Гітлера. Фюрер не мав достатньої військової потуги, зате умів блефувати. "Найбільше я жадаю миру, але готовий до світової війни".
І це був епік-фейл британського прем'єр-міністра Чемберлена, який вважав, що підписаний у Мюнхені документ порятує людство від повторення окопних жахіть Першої світової.
"Я привіз мир для цілого покоління!" - заявив Чемберлен, демонструючи підписаний документ на лондонському аеродромі. Через два роки на британську столицю впадуть перші німецькі авіабомби.
Залишившись без підтримки Заходу, Прага не наважилася вступити у відкритий військовий конфлікт із Берліном.
Чехословаки підкорилися тиску власних союзників, добровільно втративши третину промисловості і п'яту частину території.
...
У міжвоєнний час Україна була для них чимось на зразок сучасного Курдистану – найбільшою нацією, розділеною кордонами інших держав, зі свіжим досвідом збройної боротьби за свободу і незадоволеним попитом на незалежність.
Журналіст Ланселот Лоутон у доповідях в британському парламенті (1935 і 1939 рр.) називав Україну головною проблемою Європи. Доки українське питання не знайде належного розв’язання, про мир і стабільність на континенті можна забути, стверджував він.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.