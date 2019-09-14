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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3965396639673968 Додано: Суб 14 вер, 2019 20:05 flyman написав: Фюрер анексував у 1938 Судети, а у 1939 Богемію і Моравію, захищав дойчешпрехерів,

совпадіє - не думаю.

Фюрер анексував у 1938 Судети, а у 1939 Богемію і Моравію, захищав дойчешпрехерів,совпадіє - не думаю.



Так кейсы похожие, кто ж спорит. Только ты, тролльчик, почему то упускаешь ключевую деталь, что и там, и там язык - это предлог, а не причина!



Американцы используют английский и не хотят в Англию. Австрийцы используют немецкий, и не хотят в Германию.



Эти страны самодостаточные при том, что доминируют там чужие языки. И их самодостаточность определяют работающие государственные институты и экономика, а не фольк-историческая пропаганда и культурный диктат! Так кейсы похожие, кто ж спорит. Только ты, тролльчик, почему то упускаешь ключевую деталь, что и там, и там язык - это предлог, а не причина!Американцы используют английский и не хотят в Англию. Австрийцы используют немецкий, и не хотят в Германию.Эти страны самодостаточные при том, что доминируют там чужие языки. И их самодостаточность определяют работающие государственные институты и экономика, а не фольк-историческая пропаганда и культурный диктат! zРадио

Повідомлень: 3453 З нами з: 02.05.18 Подякував: 783 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 20:09 Kudrjavuy написав: Собранные средства по сути оказались в руках "Свинарчуков"...

В результате по улицам пошли ЛГБТ парады,...

"Семьи", оправившись от Майдана, продолжают с неистовым остервенением уничтожать любую производственную деятельность на территории Украины позволяющей сохранять статус "Государства".

"Земля", так и не вернувшаяся в собственность населения - объявлена "товаром".

Враг, захвативший 20% территории и 50% ещё живой экономики - празднует победу.

Щакалы во власти форсируют прибыльные "темы".

Население - вынуждено бежать "по заробітки" на чужбину.



Да бы не устраивать "социалистическую революцию" население, по безвыходу проголосовало против По, но .... -? Собранные средства по сути оказались в руках "Свинарчуков"...В результате по улицам пошли ЛГБТ парады,..."Семьи", оправившись от Майдана, продолжают с неистовым остервенением уничтожать любую производственную деятельность на территории Украины позволяющей сохранять статус "Государства"."Земля", так и не вернувшаяся в собственность населения - объявлена "товаром".Враг, захвативший 20% территории и 50% ещё живой экономики - празднует победу.Щакалы во власти форсируют прибыльные "темы".Население - вынуждено бежать "по заробітки" на чужбину.Да бы не устраивать "социалистическую революцию" население, по безвыходу проголосовало против По, но .... -?



Это в смысле армия так и осталась на уровне 14 года по финансированию?

Земля объявлена товаром до выбора зелени?

Население уже возвращается?

Население по безвыходу раскупало в столице новострои?

Или голосовали за сказки, получили беню на шею, тупоголовую раду и победу врага? Это в смысле армия так и осталась на уровне 14 года по финансированию?Земля объявлена товаром до выбора зелени?Население уже возвращается?Население по безвыходу раскупало в столице новострои?Или голосовали за сказки, получили беню на шею, тупоголовую раду и победу врага? vano80 Повідомлень: 1457 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 20:13 zРадио написав: flyman написав: Фюрер анексував у 1938 Судети, а у 1939 Богемію і Моравію, захищав дойчешпрехерів,

совпадіє - не думаю.

Фюрер анексував у 1938 Судети, а у 1939 Богемію і Моравію, захищав дойчешпрехерів,совпадіє - не думаю.



Так кейсы похожие, кто ж спорит. Только ты, тролльчик, почему то упускаешь ключевую деталь, что и там, и там язык - это предлог, а не причина!



Американцы используют английский и не хотят в Англию. Австрийцы используют немецкий, и не хотят в Германию.



Эти страны самодостаточные при том, что доминируют там чужие языки. И их самодостаточность определяют работающие государственные институты и экономика, а не фольк-историческая пропаганда и культурный диктат! Так кейсы похожие, кто ж спорит. Только ты, тролльчик, почему то упускаешь ключевую деталь, что и там, и там язык - это предлог, а не причина!Американцы используют английский и не хотят в Англию. Австрийцы используют немецкий, и не хотят в Германию.Эти страны самодостаточные при том, что доминируют там чужие языки. И их самодостаточность определяют работающие государственные институты и экономика, а не фольк-историческая пропаганда и культурный диктат!



https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/10/24/60277/



Тимоті Снайдер: "В Україні було два голодомори - радянський і нацистський"

"...Україна стоїть у центрі найбільшої катастрофи Західного світу. З 17 млн убитих 14 млн було знищено там, де побували і радянська, і німецька адміністрації. В 1930-40-их Україна була найнебезпечнішим для життя місцем у світі..."



але в методичці пише "це був громадяньський конфлікт" Тимоті Снайдер: "В Україні було два голодомори - радянський і нацистський""...Україна стоїть у центрі найбільшої катастрофи Західного світу. З 17 млн убитих 14 млн було знищено там, де побували і радянська, і німецька адміністрації. В 1930-40-их Україна була найнебезпечнішим для життя місцем у світі..."але в методичці пише "це був громадяньський конфлікт" В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16218 З нами з: 09.03.14 Подякував: 951 раз. Подякували: 958 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 20:19 Kudrjavuy написав: Правильно трактовать не "автобусы с крымчанами"

А официально первые отряды "росийских наёмников", завуалированные под местное население.

Правильно трактовать не "автобусы с крымчанами"А официально первые отряды "росийских наёмников", завуалированные под местное население.



Ерунда полная. Пример российских наемников - это гиркинцы. Они стреляли в украинцев и захватывали украинские административные здания - обученные диверсанты.



А это что за диверсанты такие, которые даже малейшего сопротивления не оказали, когда их дубинами били и автобусы жгли?



Они наемники - да. Но не российские, а крымские, за деньги януковича приехавшие на т.н. антимайдан. Зачем их, вовзращающихся (!!!) в Крым, нужно было дубасить под камеру - чтобы страха на остальных крымчан нагнать?? Получилось на ура!



Крым аннексировал путин - это его ответственность. Так же, как и устроил конфликт на Донбассе. Но вот не нужно тут откровенно клеветать, что ему не помогли в этом горе-патриоты с майдана своей агрессивностью по отношению к юго-восточным регионам, не поддержавшим их авантюру Ерунда полная. Пример российских наемников - это гиркинцы. Они стреляли в украинцев и захватывали украинские административные здания - обученные диверсанты.А это что за диверсанты такие, которые даже малейшего сопротивления не оказали, когда их дубинами били и автобусы жгли?Они наемники - да. Но не российские, а крымские, за деньги януковича приехавшие на т.н. антимайдан. Зачем их, вовзращающихся (!!!) в Крым, нужно было дубасить под камеру - чтобы страха на остальных крымчан нагнать?? Получилось на ура!Крым аннексировал путин - это его ответственность. Так же, как и устроил конфликт на Донбассе. Но вот не нужно тут откровенно клеветать, что ему не помогли в этом горе-патриоты с майдана своей агрессивностью по отношению к юго-восточным регионам, не поддержавшим их авантюру zРадио

Повідомлень: 3453 З нами з: 02.05.18 Подякував: 783 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 20:20 flyman написав:

https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/10/24/60277/



Тимоті Снайдер: "В Україні було два голодомори - радянський і нацистський"

"...Україна стоїть у центрі найбільшої катастрофи Західного світу. З 17 млн убитих 14 млн було знищено там, де побували і радянська, і німецька адміністрації. В 1930-40-их Україна була найнебезпечнішим для життя місцем у світі..."



але в методичці пише "це був громадяньський конфлікт" Тимоті Снайдер: "В Україні було два голодомори - радянський і нацистський""...Україна стоїть у центрі найбільшої катастрофи Західного світу. З 17 млн убитих 14 млн було знищено там, де побували і радянська, і німецька адміністрації. В 1930-40-их Україна була найнебезпечнішим для життя місцем у світі..."але в методичці пише "це був громадяньський конфлікт"



Такое ощущение, что ты на своей волне. Кто отрицал рукотворный советский голодомор в Украине??? Кто говорит о "гражданском конфликте"? Показывай и приводи цитаты, тролль!!! Такое ощущение, что ты на своей волне. Кто отрицал рукотворный советский голодомор в Украине??? Кто говорит о "гражданском конфликте"? Показывай и приводи цитаты, тролль!!! zРадио

Повідомлень: 3453 З нами з: 02.05.18 Подякував: 783 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 20:22 vano80 написав: Kudrjavuy написав: Собранные средства по сути оказались в руках "Свинарчуков"...

В результате по улицам пошли ЛГБТ парады,...

"Семьи", оправившись от Майдана, продолжают с неистовым остервенением уничтожать любую производственную деятельность на территории Украины позволяющей сохранять статус "Государства".

"Земля", так и не вернувшаяся в собственность населения - объявлена "товаром".

Враг, захвативший 20% территории и 50% ещё живой экономики - празднует победу.

Щакалы во власти форсируют прибыльные "темы".

Население - вынуждено бежать "по заробітки" на чужбину.



Да бы не устраивать "социалистическую революцию" население, по безвыходу проголосовало против По, но .... -? Собранные средства по сути оказались в руках "Свинарчуков"...В результате по улицам пошли ЛГБТ парады,..."Семьи", оправившись от Майдана, продолжают с неистовым остервенением уничтожать любую производственную деятельность на территории Украины позволяющей сохранять статус "Государства"."Земля", так и не вернувшаяся в собственность населения - объявлена "товаром".Враг, захвативший 20% территории и 50% ещё живой экономики - празднует победу.Щакалы во власти форсируют прибыльные "темы".Население - вынуждено бежать "по заробітки" на чужбину.Да бы не устраивать "социалистическую революцию" население, по безвыходу проголосовало против По, но .... -?



Это в смысле армия так и осталась на уровне 14 года по финансированию? Это в смысле армия так и осталась на уровне 14 года по финансированию?

- Ещё раз где в моём тексте звучит "армия"?

Есть темы, под которые заложена бомба - и Вам не рекомендую затрагивать, не зависимо от вашего уровня.



vano80 написав: Земля объявлена товаром до выбора зелени? Земля объявлена товаром до выбора зелени?

Земля объявлена товаром до конца 19го - не возвратившись в собственность хозяев.(а за последние 4 года ППЦ, что стало происходить с "арендаторами" - весь мусор стал удачливым)



vano80 написав: Население уже возвращается? Население уже возвращается?

С заработков на чужбине? (по моему большинство дембельнувшихся наоборот "выехало")

С оккупированных земель? (наоборот выгоняют всех - назад, ибо тут самим делать нечего - особенно чувствуется по Киеву, даже банально по службе такси)

vano80 написав: Население по безвыходу раскупало в столице новострои? Население по безвыходу раскупало в столице новострои?

В Украине, на сегодня разграблено ВСЁ. Большинство готовы бросить всё и в Киев, ибо там, хоть что-то решается, по всем областям полная ж.опа - насильственное обезденежье, и принудительная безработица. Физическая ликвидация производств(а не активная работа на оборонку).

Для молодёжи - Киев, это единственная ступень для прыжка из Украины.

Украина врагом в правлении превращена в Мексику(это сравнение я уже приводил).

На местах, сегодня, физически ничего не решается - только с автоматом Калашникова или РГД5.(что я то же не приветствую)

vano80 написав: Или голосовали за сказки, получили беню на шею, тупоголовую раду и победу врага? Или голосовали за сказки, получили беню на шею, тупоголовую раду и победу врага?

Уточню, не тупоголовую, а наёмную(Вы упустили десяток постов удалённых мондером)

Чем один отличается от другого?





И все, забывают о слове "Завтра"?

Ждут "манны небесной" от "большой сиськи"(а может и не сиськи).

Трактуют "заграница нам поможет" - словно мантру, вырезая последний завод. - Ещё раз где в моём тексте звучит "армия"?Есть темы, под которые заложена бомба - и Вам не рекомендую затрагивать, не зависимо от вашего уровня.Земля объявлена товаром до конца 19го - не возвратившись в собственность хозяев.(а за последние 4 года ППЦ, что стало происходить с "арендаторами" - весь мусор стал удачливым)С заработков на чужбине? (по моему большинство дембельнувшихся наоборот "выехало")С оккупированных земель? (наоборот выгоняют всех - назад, ибо тут самим делать нечего - особенно чувствуется по Киеву, даже банально по службе такси)В Украине, на сегодня разграблено ВСЁ. Большинство готовы бросить всё и в Киев, ибо там, хоть что-то решается, по всем областям полная ж.опа - насильственное обезденежье, и принудительная безработица. Физическая ликвидация производств(а не активная работа на оборонку).Для молодёжи - Киев, это единственная ступень для прыжка из Украины.Украина врагом в правлении превращена в Мексику(это сравнение я уже приводил).На местах, сегодня, физически ничего не решается - только с автоматом Калашникова или РГД5.(что я то же не приветствую)Уточню, не тупоголовую, а наёмную(Вы упустили десяток постов удалённых мондером)Чем один отличается от другого?И все, забывают о слове "Завтра"?Ждут "манны небесной" от "большой сиськи"(а может и не сиськи).Трактуют "заграница нам поможет" - словно мантру, вырезая последний завод. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 14 вер, 2019 20:33, всього редагувалось 2 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7053 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 20:23 zРадио написав: Kudrjavuy написав: Правильно трактовать не "автобусы с крымчанами"

А официально первые отряды "росийских наёмников", завуалированные под местное население.

Правильно трактовать не "автобусы с крымчанами"А официально первые отряды "росийских наёмников", завуалированные под местное население.



Ерунда полная. Пример российских наемников - это гиркинцы. Они стреляли в украинцев и захватывали украинские административные здания - обученные диверсанты.



А это что за диверсанты такие, которые даже малейшего сопротивления не оказали, когда их дубинами били и автобусы жгли?



Они наемники - да. Но не российские, а крымские, за деньги януковича приехавшие на т.н. антимайдан. Зачем их, вовзращающихся (!!!) в Крым, нужно было дубасить под камеру - чтобы страха на остальных крымчан нагнать?? Получилось на ура!



Крым аннексировал путин - это его ответственность. Так же, как и устроил конфликт на Донбассе. Но вот не нужно тут откровенно клеветать, что ему не помогли в этом горе-патриоты с майдана своей агрессивностью по отношению к юго-восточным регионам, не поддержавшим их авантюру Ерунда полная. Пример российских наемников - это гиркинцы. Они стреляли в украинцев и захватывали украинские административные здания - обученные диверсанты.А это что за диверсанты такие, которые даже малейшего сопротивления не оказали, когда их дубинами били и автобусы жгли?Они наемники - да. Но не российские, а крымские, за деньги януковича приехавшие на т.н. антимайдан. Зачем их, вовзращающихся (!!!) в Крым, нужно было дубасить под камеру - чтобы страха на остальных крымчан нагнать?? Получилось на ура!Крым аннексировал путин - это его ответственность. Так же, как и устроил конфликт на Донбассе. Но вот не нужно тут откровенно клеветать, что ему не помогли в этом горе-патриоты с майдана своей агрессивностью по отношению к юго-восточным регионам, не поддержавшим их авантюру







Крылов в начале 19 века писал эту басню про Наполеона, как он покоряет слабые страны. С этой басней перекликается другая басня великого поэта - "Волк на псарне". Прошло 200 лет- сильные бъют слабых. а когда находится управа на сильных - они становятся похожи на волка на псарне. Но есть на свете правда, как говорил Бодров, сила в правде, брат. И на агрессора будет управа.





https://pedtehno.ru/content/obraz-volka-v-basnyah-iakrylova



Для показа же не просто силы, а силы безнравственной, лицемерной и этим особенно страшной в моральном плане, Крылов изображает Волка, который настойчиво стремится оправдать свое отношение к беззащитному Ягненку какими-то, если и не моральными, то хотя бы "законными" основаниями. Именно с помощью использования эпитета "законный" и раскрывается нравственно-эстетическая позиция Крылова. Само значение этого слова, сама "законность" подразумевает, что Волк хочет с помощью высоких мотивов оправдать свое поведение в глазах... того же самого Ягненка. Крылов в начале 19 века писал эту басню про Наполеона, как он покоряет слабые страны. С этой басней перекликается другая басня великого поэта - "Волк на псарне". Прошло 200 лет- сильные бъют слабых. а когда находится управа на сильных - они становятся похожи на волка на псарне. Но есть на свете правда, как говорил Бодров, сила в правде, брат. И на агрессора будет управа.Для показа же не просто силы, а силы безнравственной, лицемерной и этим особенно страшной в моральном плане, Крылов изображает Волка, который настойчиво стремится оправдать свое отношение к беззащитному Ягненку какими-то, если и не моральными, то хотя бы "законными" основаниями. Именно с помощью использования эпитета "законный" и раскрывается нравственно-эстетическая позиция Крылова. Само значение этого слова, сама "законность" подразумевает, что Волк хочет с помощью высоких мотивов оправдать свое поведение в глазах... того же самого Ягненка. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16218 З нами з: 09.03.14 Подякував: 951 раз. Подякували: 958 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 21:02 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: правые радикалы - сожгли автобусы с крымчанами под Корсунем правые радикалы - сожгли автобусы с крымчанами под Корсунем Хотілось би ссилочку на цей епізод..

А то про розпятих хлопчиків і згвалтованих пенсіонерок-вже якось підзабули

Хотілось би побачити що ще читає киянин-радист. Хотілось би ссилочку на цей епізод..А то про розпятих хлопчиків і згвалтованих пенсіонерок-вже якось підзабулиХотілось би побачити що ще читає киянин-радист.

Только не говори, что раньше не видел. ТВ не показывало, но на ютюбе было во всех трендах Только не говори, что раньше не видел. ТВ не показывало, но на ютюбе было во всех трендах Так я навіть по телевізору бачив про розпятого хлопчика і про згвалтовану пенсіонерку-еліптичку...

Так що нічого нового ,крім того що ти харчуєшся помиями російської пропаганди-я не побачив...



ПС

Маленький нюансик

Не людей спалили в автобусах , аавтобуси спалили...

Так у Львові спалили прокуратуру і відділення міліції

В Києві спалили бронетранспортер

А в ОРДЛО спалили десятки тисяч людей...- і що це доводить,що твій працедавець правий? Так я навіть по телевізору бачив про розпятого хлопчика і про згвалтовану пенсіонерку-еліптичку...Так що нічого нового ,крім того що ти харчуєшся помиями російської пропаганди-я не побачив...ПСМаленький нюансикНе людей спалили в автобусах , аавтобуси спалили...Так у Львові спалили прокуратуру і відділення міліціїВ Києві спалили бронетранспортерА в ОРДЛО спалили десятки тисяч людей...- і що це доводить,що твій працедавець правий? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21365 З нами з: 15.01.09 Подякував: 146 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3965396639673968 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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