Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:Фюрер анексував у 1938 Судети, а у 1939 Богемію і Моравію, захищав дойчешпрехерів, совпадіє - не думаю.
Так кейсы похожие, кто ж спорит. Только ты, тролльчик, почему то упускаешь ключевую деталь, что и там, и там язык - это предлог, а не причина!
Американцы используют английский и не хотят в Англию. Австрийцы используют немецкий, и не хотят в Германию.
Эти страны самодостаточные при том, что доминируют там чужие языки. И их самодостаточность определяют работающие государственные институты и экономика, а не фольк-историческая пропаганда и культурный диктат!
Kudrjavuy написав:Собранные средства по сути оказались в руках "Свинарчуков"... В результате по улицам пошли ЛГБТ парады,... "Семьи", оправившись от Майдана, продолжают с неистовым остервенением уничтожать любую производственную деятельность на территории Украины позволяющей сохранять статус "Государства". "Земля", так и не вернувшаяся в собственность населения - объявлена "товаром". Враг, захвативший 20% территории и 50% ещё живой экономики - празднует победу. Щакалы во власти форсируют прибыльные "темы". Население - вынуждено бежать "по заробітки" на чужбину.
Да бы не устраивать "социалистическую революцию" население, по безвыходу проголосовало против По, но .... -?
Это в смысле армия так и осталась на уровне 14 года по финансированию? Земля объявлена товаром до выбора зелени? Население уже возвращается? Население по безвыходу раскупало в столице новострои? Или голосовали за сказки, получили беню на шею, тупоголовую раду и победу врага?
flyman написав:Фюрер анексував у 1938 Судети, а у 1939 Богемію і Моравію, захищав дойчешпрехерів, совпадіє - не думаю.
Так кейсы похожие, кто ж спорит. Только ты, тролльчик, почему то упускаешь ключевую деталь, что и там, и там язык - это предлог, а не причина!
Американцы используют английский и не хотят в Англию. Австрийцы используют немецкий, и не хотят в Германию.
Эти страны самодостаточные при том, что доминируют там чужие языки. И их самодостаточность определяют работающие государственные институты и экономика, а не фольк-историческая пропаганда и культурный диктат!
Тимоті Снайдер: "В Україні було два голодомори - радянський і нацистський" "...Україна стоїть у центрі найбільшої катастрофи Західного світу. З 17 млн убитих 14 млн було знищено там, де побували і радянська, і німецька адміністрації. В 1930-40-их Україна була найнебезпечнішим для життя місцем у світі..."
але в методичці пише "це був громадяньський конфлікт"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Kudrjavuy написав:Правильно трактовать не "автобусы с крымчанами" А официально первые отряды "росийских наёмников", завуалированные под местное население.
Ерунда полная. Пример российских наемников - это гиркинцы. Они стреляли в украинцев и захватывали украинские административные здания - обученные диверсанты.
А это что за диверсанты такие, которые даже малейшего сопротивления не оказали, когда их дубинами били и автобусы жгли?
Они наемники - да. Но не российские, а крымские, за деньги януковича приехавшие на т.н. антимайдан. Зачем их, вовзращающихся (!!!) в Крым, нужно было дубасить под камеру - чтобы страха на остальных крымчан нагнать?? Получилось на ура!
Крым аннексировал путин - это его ответственность. Так же, как и устроил конфликт на Донбассе. Но вот не нужно тут откровенно клеветать, что ему не помогли в этом горе-патриоты с майдана своей агрессивностью по отношению к юго-восточным регионам, не поддержавшим их авантюру
Тимоті Снайдер: "В Україні було два голодомори - радянський і нацистський" "...Україна стоїть у центрі найбільшої катастрофи Західного світу. З 17 млн убитих 14 млн було знищено там, де побували і радянська, і німецька адміністрації. В 1930-40-их Україна була найнебезпечнішим для життя місцем у світі..."
але в методичці пише "це був громадяньський конфлікт"
Такое ощущение, что ты на своей волне. Кто отрицал рукотворный советский голодомор в Украине??? Кто говорит о "гражданском конфликте"? Показывай и приводи цитаты, тролль!!!
Kudrjavuy написав:Собранные средства по сути оказались в руках "Свинарчуков"... В результате по улицам пошли ЛГБТ парады,... "Семьи", оправившись от Майдана, продолжают с неистовым остервенением уничтожать любую производственную деятельность на территории Украины позволяющей сохранять статус "Государства". "Земля", так и не вернувшаяся в собственность населения - объявлена "товаром". Враг, захвативший 20% территории и 50% ещё живой экономики - празднует победу. Щакалы во власти форсируют прибыльные "темы". Население - вынуждено бежать "по заробітки" на чужбину.
Да бы не устраивать "социалистическую революцию" население, по безвыходу проголосовало против По, но .... -?
Это в смысле армия так и осталась на уровне 14 года по финансированию?
- Ещё раз где в моём тексте звучит "армия"? Есть темы, под которые заложена бомба - и Вам не рекомендую затрагивать, не зависимо от вашего уровня.
vano80 написав:Земля объявлена товаром до выбора зелени?
Земля объявлена товаром до конца 19го - не возвратившись в собственность хозяев.(а за последние 4 года ППЦ, что стало происходить с "арендаторами" - весь мусор стал удачливым)
vano80 написав:Население уже возвращается?
С заработков на чужбине? (по моему большинство дембельнувшихся наоборот "выехало") С оккупированных земель? (наоборот выгоняют всех - назад, ибо тут самим делать нечего - особенно чувствуется по Киеву, даже банально по службе такси)
vano80 написав:Население по безвыходу раскупало в столице новострои?
В Украине, на сегодня разграблено ВСЁ. Большинство готовы бросить всё и в Киев, ибо там, хоть что-то решается, по всем областям полная ж.опа - насильственное обезденежье, и принудительная безработица. Физическая ликвидация производств(а не активная работа на оборонку). Для молодёжи - Киев, это единственная ступень для прыжка из Украины. Украина врагом в правлении превращена в Мексику(это сравнение я уже приводил). На местах, сегодня, физически ничего не решается - только с автоматом Калашникова или РГД5.(что я то же не приветствую)
vano80 написав:Или голосовали за сказки, получили беню на шею, тупоголовую раду и победу врага?
Уточню, не тупоголовую, а наёмную(Вы упустили десяток постов удалённых мондером) Чем один отличается от другого?
И все, забывают о слове "Завтра"? Ждут "манны небесной" от "большой сиськи"(а может и не сиськи). Трактуют "заграница нам поможет" - словно мантру, вырезая последний завод.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 14 вер, 2019 20:33, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Правильно трактовать не "автобусы с крымчанами" А официально первые отряды "росийских наёмников", завуалированные под местное население.
Ерунда полная. Пример российских наемников - это гиркинцы. Они стреляли в украинцев и захватывали украинские административные здания - обученные диверсанты.
А это что за диверсанты такие, которые даже малейшего сопротивления не оказали, когда их дубинами били и автобусы жгли?
Они наемники - да. Но не российские, а крымские, за деньги януковича приехавшие на т.н. антимайдан. Зачем их, вовзращающихся (!!!) в Крым, нужно было дубасить под камеру - чтобы страха на остальных крымчан нагнать?? Получилось на ура!
Крым аннексировал путин - это его ответственность. Так же, как и устроил конфликт на Донбассе. Но вот не нужно тут откровенно клеветать, что ему не помогли в этом горе-патриоты с майдана своей агрессивностью по отношению к юго-восточным регионам, не поддержавшим их авантюру
Крылов в начале 19 века писал эту басню про Наполеона, как он покоряет слабые страны. С этой басней перекликается другая басня великого поэта - "Волк на псарне". Прошло 200 лет- сильные бъют слабых. а когда находится управа на сильных - они становятся похожи на волка на псарне. Но есть на свете правда, как говорил Бодров, сила в правде, брат. И на агрессора будет управа.
Для показа же не просто силы, а силы безнравственной, лицемерной и этим особенно страшной в моральном плане, Крылов изображает Волка, который настойчиво стремится оправдать свое отношение к беззащитному Ягненку какими-то, если и не моральными, то хотя бы "законными" основаниями. Именно с помощью использования эпитета "законный" и раскрывается нравственно-эстетическая позиция Крылова. Само значение этого слова, сама "законность" подразумевает, что Волк хочет с помощью высоких мотивов оправдать свое поведение в глазах... того же самого Ягненка.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:правые радикалы - сожгли автобусы с крымчанами под Корсунем
Хотілось би ссилочку на цей епізод.. А то про розпятих хлопчиків і згвалтованих пенсіонерок-вже якось підзабули Хотілось би побачити що ще читає киянин-радист.
Только не говори, что раньше не видел. ТВ не показывало, но на ютюбе было во всех трендах
Так я навіть по телевізору бачив про розпятого хлопчика і про згвалтовану пенсіонерку-еліптичку... Так що нічого нового ,крім того що ти харчуєшся помиями російської пропаганди-я не побачив...
ПС Маленький нюансик Не людей спалили в автобусах , аавтобуси спалили... Так у Львові спалили прокуратуру і відділення міліції В Києві спалили бронетранспортер А в ОРДЛО спалили десятки тисяч людей...- і що це доводить,що твій працедавець правий?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69