RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3965396639673968
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 20:05

  flyman написав:Фюрер анексував у 1938 Судети, а у 1939 Богемію і Моравію, захищав дойчешпрехерів,
совпадіє - не думаю.


Так кейсы похожие, кто ж спорит. Только ты, тролльчик, почему то упускаешь ключевую деталь, что и там, и там язык - это предлог, а не причина!

Американцы используют английский и не хотят в Англию. Австрийцы используют немецкий, и не хотят в Германию.

Эти страны самодостаточные при том, что доминируют там чужие языки. И их самодостаточность определяют работающие государственные институты и экономика, а не фольк-историческая пропаганда и культурный диктат!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3453
З нами з: 02.05.18
Подякував: 783 раз.
Подякували: 1867 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 20:09

  Kudrjavuy написав:Собранные средства по сути оказались в руках "Свинарчуков"...
В результате по улицам пошли ЛГБТ парады,...
"Семьи", оправившись от Майдана, продолжают с неистовым остервенением уничтожать любую производственную деятельность на территории Украины позволяющей сохранять статус "Государства".
"Земля", так и не вернувшаяся в собственность населения - объявлена "товаром".
Враг, захвативший 20% территории и 50% ещё живой экономики - празднует победу.
Щакалы во власти форсируют прибыльные "темы".
Население - вынуждено бежать "по заробітки" на чужбину.

Да бы не устраивать "социалистическую революцию" население, по безвыходу проголосовало против По, но .... -?


Это в смысле армия так и осталась на уровне 14 года по финансированию?
Земля объявлена товаром до выбора зелени?
Население уже возвращается?
Население по безвыходу раскупало в столице новострои?
Или голосовали за сказки, получили беню на шею, тупоголовую раду и победу врага?
vano80
 
Повідомлень: 1457
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 20:13

  zРадио написав:
  flyman написав:Фюрер анексував у 1938 Судети, а у 1939 Богемію і Моравію, захищав дойчешпрехерів,
совпадіє - не думаю.


Так кейсы похожие, кто ж спорит. Только ты, тролльчик, почему то упускаешь ключевую деталь, что и там, и там язык - это предлог, а не причина!

Американцы используют английский и не хотят в Англию. Австрийцы используют немецкий, и не хотят в Германию.

Эти страны самодостаточные при том, что доминируют там чужие языки. И их самодостаточность определяют работающие государственные институты и экономика, а не фольк-историческая пропаганда и культурный диктат!


https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/10/24/60277/

Тимоті Снайдер: "В Україні було два голодомори - радянський і нацистський"
"...Україна стоїть у центрі найбільшої катастрофи Західного світу. З 17 млн убитих 14 млн було знищено там, де побували і радянська, і німецька адміністрації. В 1930-40-их Україна була найнебезпечнішим для життя місцем у світі..."

але в методичці пише "це був громадяньський конфлікт"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16218
З нами з: 09.03.14
Подякував: 951 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 20:19

  Kudrjavuy написав:Правильно трактовать не "автобусы с крымчанами"
А официально первые отряды "росийских наёмников", завуалированные под местное население.


Ерунда полная. Пример российских наемников - это гиркинцы. Они стреляли в украинцев и захватывали украинские административные здания - обученные диверсанты.

А это что за диверсанты такие, которые даже малейшего сопротивления не оказали, когда их дубинами били и автобусы жгли?

Они наемники - да. Но не российские, а крымские, за деньги януковича приехавшие на т.н. антимайдан. Зачем их, вовзращающихся (!!!) в Крым, нужно было дубасить под камеру - чтобы страха на остальных крымчан нагнать?? Получилось на ура!

Крым аннексировал путин - это его ответственность. Так же, как и устроил конфликт на Донбассе. Но вот не нужно тут откровенно клеветать, что ему не помогли в этом горе-патриоты с майдана своей агрессивностью по отношению к юго-восточным регионам, не поддержавшим их авантюру
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3453
З нами з: 02.05.18
Подякував: 783 раз.
Подякували: 1867 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 20:20

  flyman написав:
https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/10/24/60277/

Тимоті Снайдер: "В Україні було два голодомори - радянський і нацистський"
"...Україна стоїть у центрі найбільшої катастрофи Західного світу. З 17 млн убитих 14 млн було знищено там, де побували і радянська, і німецька адміністрації. В 1930-40-их Україна була найнебезпечнішим для життя місцем у світі..."

але в методичці пише "це був громадяньський конфлікт"


Такое ощущение, что ты на своей волне. Кто отрицал рукотворный советский голодомор в Украине??? Кто говорит о "гражданском конфликте"? Показывай и приводи цитаты, тролль!!!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3453
З нами з: 02.05.18
Подякував: 783 раз.
Подякували: 1867 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 20:22

  vano80 написав:
  Kudrjavuy написав:Собранные средства по сути оказались в руках "Свинарчуков"...
В результате по улицам пошли ЛГБТ парады,...
"Семьи", оправившись от Майдана, продолжают с неистовым остервенением уничтожать любую производственную деятельность на территории Украины позволяющей сохранять статус "Государства".
"Земля", так и не вернувшаяся в собственность населения - объявлена "товаром".
Враг, захвативший 20% территории и 50% ещё живой экономики - празднует победу.
Щакалы во власти форсируют прибыльные "темы".
Население - вынуждено бежать "по заробітки" на чужбину.

Да бы не устраивать "социалистическую революцию" население, по безвыходу проголосовало против По, но .... -?


Это в смысле армия так и осталась на уровне 14 года по финансированию?

- Ещё раз где в моём тексте звучит "армия"?
Есть темы, под которые заложена бомба - и Вам не рекомендую затрагивать, не зависимо от вашего уровня.

  vano80 написав:Земля объявлена товаром до выбора зелени?

Земля объявлена товаром до конца 19го - не возвратившись в собственность хозяев.(а за последние 4 года ППЦ, что стало происходить с "арендаторами" - весь мусор стал удачливым)

  vano80 написав:Население уже возвращается?

С заработков на чужбине? (по моему большинство дембельнувшихся наоборот "выехало")
С оккупированных земель? (наоборот выгоняют всех - назад, ибо тут самим делать нечего - особенно чувствуется по Киеву, даже банально по службе такси)
  vano80 написав:Население по безвыходу раскупало в столице новострои?

В Украине, на сегодня разграблено ВСЁ. Большинство готовы бросить всё и в Киев, ибо там, хоть что-то решается, по всем областям полная ж.опа - насильственное обезденежье, и принудительная безработица. Физическая ликвидация производств(а не активная работа на оборонку).
Для молодёжи - Киев, это единственная ступень для прыжка из Украины.
Украина врагом в правлении превращена в Мексику(это сравнение я уже приводил).
На местах, сегодня, физически ничего не решается - только с автоматом Калашникова или РГД5.(что я то же не приветствую)
  vano80 написав:Или голосовали за сказки, получили беню на шею, тупоголовую раду и победу врага?

Уточню, не тупоголовую, а наёмную(Вы упустили десяток постов удалённых мондером)
Чем один отличается от другого?


И все, забывают о слове "Завтра"?
Ждут "манны небесной" от "большой сиськи"(а может и не сиськи).
Трактуют "заграница нам поможет" - словно мантру, вырезая последний завод.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 14 вер, 2019 20:33, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7053
З нами з: 20.09.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 842 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 20:23

  zРадио написав:
  Kudrjavuy написав:Правильно трактовать не "автобусы с крымчанами"
А официально первые отряды "росийских наёмников", завуалированные под местное население.


Ерунда полная. Пример российских наемников - это гиркинцы. Они стреляли в украинцев и захватывали украинские административные здания - обученные диверсанты.

А это что за диверсанты такие, которые даже малейшего сопротивления не оказали, когда их дубинами били и автобусы жгли?

Они наемники - да. Но не российские, а крымские, за деньги януковича приехавшие на т.н. антимайдан. Зачем их, вовзращающихся (!!!) в Крым, нужно было дубасить под камеру - чтобы страха на остальных крымчан нагнать?? Получилось на ура!

Крым аннексировал путин - это его ответственность. Так же, как и устроил конфликт на Донбассе. Но вот не нужно тут откровенно клеветать, что ему не помогли в этом горе-патриоты с майдана своей агрессивностью по отношению к юго-восточным регионам, не поддержавшим их авантюру




Крылов в начале 19 века писал эту басню про Наполеона, как он покоряет слабые страны. С этой басней перекликается другая басня великого поэта - "Волк на псарне". Прошло 200 лет- сильные бъют слабых. а когда находится управа на сильных - они становятся похожи на волка на псарне. Но есть на свете правда, как говорил Бодров, сила в правде, брат. И на агрессора будет управа.


https://pedtehno.ru/content/obraz-volka-v-basnyah-iakrylova

Для показа же не просто силы, а силы безнравственной, лицемерной и этим особенно страшной в моральном плане, Крылов изображает Волка, который настойчиво стремится оправдать свое отношение к беззащитному Ягненку какими-то, если и не моральными, то хотя бы "законными" основаниями. Именно с помощью использования эпитета "законный" и раскрывается нравственно-эстетическая позиция Крылова. Само значение этого слова, сама "законность" подразумевает, что Волк хочет с помощью высоких мотивов оправдать свое поведение в глазах... того же самого Ягненка.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16218
З нами з: 09.03.14
Подякував: 951 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 21:02

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:правые радикалы - сожгли автобусы с крымчанами под Корсунем
Хотілось би ссилочку на цей епізод..
А то про розпятих хлопчиків і згвалтованих пенсіонерок-вже якось підзабули
Хотілось би побачити що ще читає киянин-радист.

Только не говори, что раньше не видел. ТВ не показывало, но на ютюбе было во всех трендах
Так я навіть по телевізору бачив про розпятого хлопчика і про згвалтовану пенсіонерку-еліптичку...
Так що нічого нового ,крім того що ти харчуєшся помиями російської пропаганди-я не побачив...

ПС
Маленький нюансик
Не людей спалили в автобусах , аавтобуси спалили...
Так у Львові спалили прокуратуру і відділення міліції
В Києві спалили бронетранспортер
А в ОРДЛО спалили десятки тисяч людей...- і що це доводить,що твій працедавець правий?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21365
З нами з: 15.01.09
Подякував: 146 раз.
Подякували: 2126 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3965396639673968
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76270)
14.09.2019 21:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.