Так я навіть по телевізору бачив про розпятого хлопчика і про згвалтовану пенсіонерку-еліптичку...zРадио написав:
Только не говори, что раньше не видел. ТВ не показывало, но на ютюбе было во всех трендах
Так що нічого нового ,крім того що ти харчуєшся помиями російської пропаганди-я не побачив...
ПС
Маленький нюансик
Не людей спалили в автобусах , аавтобуси спалили...
Так у Львові спалили прокуратуру і відділення міліції
В Києві спалили бронетранспортер
А в ОРДЛО спалили десятки тисяч людей...- і що це доводить,що твій працедавець правий?