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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3965396639673968 Додано: Суб 14 вер, 2019 21:02 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: правые радикалы - сожгли автобусы с крымчанами под Корсунем правые радикалы - сожгли автобусы с крымчанами под Корсунем Хотілось би ссилочку на цей епізод..

А то про розпятих хлопчиків і згвалтованих пенсіонерок-вже якось підзабули

Хотілось би побачити що ще читає киянин-радист. Хотілось би ссилочку на цей епізод..А то про розпятих хлопчиків і згвалтованих пенсіонерок-вже якось підзабулиХотілось би побачити що ще читає киянин-радист.

Только не говори, что раньше не видел. ТВ не показывало, но на ютюбе было во всех трендах Только не говори, что раньше не видел. ТВ не показывало, но на ютюбе было во всех трендах Так я навіть по телевізору бачив про розпятого хлопчика і про згвалтовану пенсіонерку-еліптичку...

Так що нічого нового ,крім того що ти харчуєшся помиями російської пропаганди-я не побачив...



ПС

Маленький нюансик

Не людей спалили в автобусах , аавтобуси спалили...

Так у Львові спалили прокуратуру і відділення міліції

В Києві спалили бронетранспортер

А в ОРДЛО спалили десятки тисяч людей...- і що це доводить,що твій працедавець правий? Так я навіть по телевізору бачив про розпятого хлопчика і про згвалтовану пенсіонерку-еліптичку...Так що нічого нового ,крім того що ти харчуєшся помиями російської пропаганди-я не побачив...ПСМаленький нюансикНе людей спалили в автобусах , аавтобуси спалили...Так у Львові спалили прокуратуру і відділення міліціїВ Києві спалили бронетранспортерА в ОРДЛО спалили десятки тисяч людей...- і що це доводить,що твій працедавець правий? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21364 З нами з: 15.01.09 Подякував: 146 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 22:00 budivelnik написав: Так я навіть по телевізору бачив про розпятого хлопчика і про згвалтовану пенсіонерку-еліптичку...

Так що нічого нового ,крім того що ти харчуєшся помиями російської пропаганди-я не побачив...

Так я навіть по телевізору бачив про розпятого хлопчика і про згвалтовану пенсіонерку-еліптичку...Так що нічого нового ,крім того що ти харчуєшся помиями російської пропаганди-я не побачив...



Чудак-человек - сам вспомнил фейк про распятого мальчика, а обвинил в потреблении российских помоев меня Если ты всерьез считаешь, что на такие детские риторические приемчики здесь кто-то ведется, то ты ошибся ресурсом - пропагандируй на цензоре, там прокатит...







budivelnik написав: Маленький нюансик

Не людей спалили в автобусах , аавтобуси спалили...

Маленький нюансикНе людей спалили в автобусах , аавтобуси спалили...



Я и написал, что спалили автобусы, а не крымчан. Тут важно 2 момента:

1) какой это эффект имело на крымчан на полуострове (а приукрасить российские и местные СМИ умеют - ни мне тебе об этом говорить);

2) и как известно, "мы в ответе за тех, кого приручили" (с) Не парни с битами виноваты в инциденте и его последстиях, а их лидеры - те, кто в своих корыстных интересах вложили им в головы мысль о том, что противники майдана - это нелюди, которых нежалко... Чудак-человек - сам вспомнил фейк про распятого мальчика, а обвинил в потреблении российских помоев меняЕсли ты всерьез считаешь, что на такие детские риторические приемчики здесь кто-то ведется, то ты ошибся ресурсом - пропагандируй на цензоре, там прокатит...Я и написал, что спалили автобусы, а не крымчан. Тут важно 2 момента:1) какой это эффект имело на крымчан на полуострове (а приукрасить российские и местные СМИ умеют - ни мне тебе об этом говорить);2) и как известно, "мы в ответе за тех, кого приручили" (с) Не парни с битами виноваты в инциденте и его последстиях, а их лидеры - те, кто в своих корыстных интересах вложили им в головы мысль о том, что противники майдана - это нелюди, которых нежалко... zРадио

Повідомлень: 3451 З нами з: 02.05.18 Подякував: 783 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 23:06 Kudrjavuy

Правильно трактовать не "автобусы с крымчанами"

А официально первые отряды "росийских наёмников", завуалированные под местное население.

Жаль в Донецке запретили их вырезать - вот и маємо, що маємо

Простите, можно уточнить Ваши политические взгляды?

Порой создаётся впечатление, что Вы наци.

Или я ошибаюсь? Простите, можно уточнить Ваши политические взгляды?Порой создаётся впечатление, что Вы наци.Или я ошибаюсь? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14061 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4256 раз. Подякували: 3954 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 23:14 flyman написав: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4747154#p4747154

Василь-Рівне написав: freeze написав: Я наблюдаю и отслеживаю состояние дел внутри фракции СН Я наблюдаю и отслеживаю состояние дел внутри фракции СН

https://glavcom.ua/economics/finances/u ... 25217.html



Интересно, Вася у Вас в игноре, но Вы его цитируете.



И вопрос - мне как-то слабо верится, что Вы всерьёз относитесь к опросам на сайтах. Даже если там 15 тыс. проголосовавших.

По-моему, Вы прекрасно понимаете, что социологическая ценность такого опроса близка к нулю.

Хороший пример был здесь с голосовалкой за президента. Интересно, Вася у Вас в игноре, но Вы его цитируете.И вопрос - мне как-то слабо верится, что Вы всерьёз относитесь к опросам на сайтах. Даже если там 15 тыс. проголосовавших.По-моему, Вы прекрасно понимаете, что социологическая ценность такого опроса близка к нулю.Хороший пример был здесь с голосовалкой за президента. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14061 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4256 раз. Подякували: 3954 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3965396639673968 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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