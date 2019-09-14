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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3965396639673968
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 21:02

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:правые радикалы - сожгли автобусы с крымчанами под Корсунем
Хотілось би ссилочку на цей епізод..
А то про розпятих хлопчиків і згвалтованих пенсіонерок-вже якось підзабули
Хотілось би побачити що ще читає киянин-радист.

Только не говори, что раньше не видел. ТВ не показывало, но на ютюбе было во всех трендах
Так я навіть по телевізору бачив про розпятого хлопчика і про згвалтовану пенсіонерку-еліптичку...
Так що нічого нового ,крім того що ти харчуєшся помиями російської пропаганди-я не побачив...

ПС
Маленький нюансик
Не людей спалили в автобусах , аавтобуси спалили...
Так у Львові спалили прокуратуру і відділення міліції
В Києві спалили бронетранспортер
А в ОРДЛО спалили десятки тисяч людей...- і що це доводить,що твій працедавець правий?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 22:00

  budivelnik написав:Так я навіть по телевізору бачив про розпятого хлопчика і про згвалтовану пенсіонерку-еліптичку...
Так що нічого нового ,крім того що ти харчуєшся помиями російської пропаганди-я не побачив...


Чудак-человек - сам вспомнил фейк про распятого мальчика, а обвинил в потреблении российских помоев меня :mrgreen: Если ты всерьез считаешь, что на такие детские риторические приемчики здесь кто-то ведется, то ты ошибся ресурсом - пропагандируй на цензоре, там прокатит...



  budivelnik написав:Маленький нюансик
Не людей спалили в автобусах , аавтобуси спалили...


Я и написал, что спалили автобусы, а не крымчан. Тут важно 2 момента:
1) какой это эффект имело на крымчан на полуострове (а приукрасить российские и местные СМИ умеют - ни мне тебе об этом говорить);
2) и как известно, "мы в ответе за тех, кого приручили" (с) Не парни с битами виноваты в инциденте и его последстиях, а их лидеры - те, кто в своих корыстных интересах вложили им в головы мысль о том, что противники майдана - это нелюди, которых нежалко...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 23:06

Kudrjavuy
Правильно трактовать не "автобусы с крымчанами"
А официально первые отряды "росийских наёмников", завуалированные под местное население.
Жаль в Донецке запретили их вырезать - вот и маємо, що маємо

Простите, можно уточнить Ваши политические взгляды?
Порой создаётся впечатление, что Вы наци.
Или я ошибаюсь?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 23:14

  flyman написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4747154#p4747154
  Василь-Рівне написав:
  freeze написав:Я наблюдаю и отслеживаю состояние дел внутри фракции СН

https://glavcom.ua/economics/finances/u ... 25217.html
Зображення

Интересно, Вася у Вас в игноре, но Вы его цитируете. :)

И вопрос - мне как-то слабо верится, что Вы всерьёз относитесь к опросам на сайтах. Даже если там 15 тыс. проголосовавших.
По-моему, Вы прекрасно понимаете, что социологическая ценность такого опроса близка к нулю.
Хороший пример был здесь с голосовалкой за президента.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:12

Re: Політичні дискусії

Schmit
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