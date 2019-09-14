Додано: Суб 14 вер, 2019 22:00

budivelnik написав: Так я навіть по телевізору бачив про розпятого хлопчика і про згвалтовану пенсіонерку-еліптичку...

Так що нічого нового ,крім того що ти харчуєшся помиями російської пропаганди-я не побачив...

Так я навіть по телевізору бачив про розпятого хлопчика і про згвалтовану пенсіонерку-еліптичку...Так що нічого нового ,крім того що ти харчуєшся помиями російської пропаганди-я не побачив...

budivelnik написав: Маленький нюансик

Не людей спалили в автобусах , аавтобуси спалили...

Маленький нюансикНе людей спалили в автобусах , аавтобуси спалили...

Чудак-человек - сам вспомнил фейк про распятого мальчика, а обвинил в потреблении российских помоев меняЕсли ты всерьез считаешь, что на такие детские риторические приемчики здесь кто-то ведется, то ты ошибся ресурсом - пропагандируй на цензоре, там прокатит...Я и написал, что спалили автобусы, а не крымчан. Тут важно 2 момента:1) какой это эффект имело на крымчан на полуострове (а приукрасить российские и местные СМИ умеют - ни мне тебе об этом говорить);2) и как известно, "мы в ответе за тех, кого приручили" (с) Не парни с битами виноваты в инциденте и его последстиях, а их лидеры - те, кто в своих корыстных интересах вложили им в головы мысль о том, что противники майдана - это нелюди, которых нежалко...