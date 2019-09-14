Глава ОБСЕ считает, что выборы на Донбассе можно провести под дулом российского оружия09:30 | 15.09.2019446Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак выступил за выполнение минских договоренностей по так называемой «формуле Штайнмайера», соблюдение которой требует Россия и против которой резко возражала предыдущая власть Украины при президенте Петре Порошенко, информирует «Радіо Свобода».Выступая на 16-й встрече форума «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, Лайчак заявил, что этот план, предусматривающий местные выборы на оккупированной территории без вывода российских гибридных сил и без перекрытия границы с Россией, является «хорошим принципом» и «хорошей основой» для того, как, по его словам, «правильно читать минские договоренности».При этом в кулуарах форума он уточнил такую позицию.«У нас есть минские договоренности, но мы также видели, что есть разные интерпретации их. То, что предлагал господин Штайнмайер, было предложением, как идти вперед шаг за шагом. И на данный момент это самая серьезная, если не единственная серьезная, интерпретация минских договоренностей. Я также считаю, что она реалистична. И, похоже, это может быть тот путь, которым можно прийти к полному выполнению минских договоренностей», — сказал он.На вопрос о том, можно ли доверять России и ее руководству в том, что она выполнит все свои обязательства, в случае воплощения «формулы Штайнмайера», Лайчак заявил: «Я не могу здесь заниматься спекуляциями. Но от российской стороны я несколько раз слышал, что она поддерживает «формулу Штайнмайера». И теперь пришло время работать над ней … У нас есть план, и давайте начнем работать над его воплощением. Давайте добьемся того, чтобы не потерять импульс».По формуле о порядке выполнения минских договоренностей, которую предлагал в свое время тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, закон о так называемом «особом статусе» оккупированных территорий Донбасса (закон об особом порядке местного самоуправления на них) должен начать временно действовать уже в день таких местных выборов там, а после отчета ОБСЕ об этих выборах – постоянно.Соблюдение именно такой последовательности добивается Россия. Сам же украинский закон, действующий в настоящее время до 31 декабря, предусматривает, что основная его часть начнет действовать только со дня обретения полномочий органами местного самоуправления, избранными на таких выборах, которые должны состояться при ряде условий, в частности – безопасности.Украина никогда не брала на себя никаких обязательств по так называемой «формуле Штанймаера». Эта формула фактически предлагает параллельное выполнение безопасности и политических пунктов минских договоренностей. Украина до сих пор твердо настаивала на необходимости сначала решить вопрос безопасности: прекращение огня, освобождение заложников, вывод российских войск и вооружений с оккупированных территорий, разоружения незаконных вооруженных формирований и передачу неподконтрольной части российско-украинской границы под контроль ОБСЕ или миссии ООН, – прежде чем можно будет переходить к местным выборам и другим политическим вопросам.Как сообщала группа «ИС»,