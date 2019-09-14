Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:правые радикалы - сожгли автобусы с крымчанами под Корсунем
Хотілось би ссилочку на цей епізод.. А то про розпятих хлопчиків і згвалтованих пенсіонерок-вже якось підзабули Хотілось би побачити що ще читає киянин-радист.
Только не говори, что раньше не видел. ТВ не показывало, но на ютюбе было во всех трендах
Так я навіть по телевізору бачив про розпятого хлопчика і про згвалтовану пенсіонерку-еліптичку... Так що нічого нового ,крім того що ти харчуєшся помиями російської пропаганди-я не побачив...
ПС Маленький нюансик Не людей спалили в автобусах , аавтобуси спалили... Так у Львові спалили прокуратуру і відділення міліції В Києві спалили бронетранспортер А в ОРДЛО спалили десятки тисяч людей...- і що це доводить,що твій працедавець правий?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Так я навіть по телевізору бачив про розпятого хлопчика і про згвалтовану пенсіонерку-еліптичку... Так що нічого нового ,крім того що ти харчуєшся помиями російської пропаганди-я не побачив...
Чудак-человек - сам вспомнил фейк про распятого мальчика, а обвинил в потреблении российских помоев меня Если ты всерьез считаешь, что на такие детские риторические приемчики здесь кто-то ведется, то ты ошибся ресурсом - пропагандируй на цензоре, там прокатит...
budivelnik написав:Маленький нюансик Не людей спалили в автобусах , аавтобуси спалили...
Я и написал, что спалили автобусы, а не крымчан. Тут важно 2 момента: 1) какой это эффект имело на крымчан на полуострове (а приукрасить российские и местные СМИ умеют - ни мне тебе об этом говорить); 2) и как известно, "мы в ответе за тех, кого приручили" (с) Не парни с битами виноваты в инциденте и его последстиях, а их лидеры - те, кто в своих корыстных интересах вложили им в головы мысль о том, что противники майдана - это нелюди, которых нежалко...
Интересно, Вася у Вас в игноре, но Вы его цитируете.
И вопрос - мне как-то слабо верится, что Вы всерьёз относитесь к опросам на сайтах. Даже если там 15 тыс. проголосовавших. По-моему, Вы прекрасно понимаете, что социологическая ценность такого опроса близка к нулю. Хороший пример был здесь с голосовалкой за президента.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав: Но неужели Вы как учёный не видите, что статья ни о чём?
Громко сказано, ИМХО. Ученый вряд ли бы допускал личный опыт в анализ системных проблем - причем регулярно. А уж сколько было типичных "ошибок выжившего" в аргументации, я даже не вспомню...
Я специалист в своей области. В остальном я обычный обыватель без особых знаний в экономике - они мне не очень-то и нужны. Но со своим мнением, отличным от 73%. Насчет Франта и других недругов ЛАДа -неужели вы думаете, что я перечитываю все ссылки, которые приводятся на форуме? Что-то просто скучно читать, что-то явный фейк.
Правильно трактовать не "автобусы с крымчанами" А официально первые отряды "росийских наёмников", завуалированные под местное население. Жаль в Донецке запретили их вырезать - вот и маємо, що маємо
Простите, можно уточнить Ваши политические взгляды?
Увы, они неизменны уже половину столетия. (хотя, кто много знает- тот долго не живёт, и это не байка)
ЛАД написав:Порой создаётся впечатление, что Вы наци. Или я ошибаюсь?
Просто многого не в состоянии осознать. Что-то хуже, указанного Вами. Спасибо мондеру кастрирующему то малое, что Вам выкладываю. (Раньше такое называлось, где бы ты не был "слуга государев" - высшим было только "Виче запоржцев")
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 15 вер, 2019 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав: Что-то просто скучно читать, что-то явный фейк.
Или глупость навязываемая малообразованным. Или просто людские ошибки. - Людей много и каждый имеет Право ошибаться, но это не должно приносить проблемы другим. - Если человек вменяемый и имеет образование он способен в диалоге осознать свои проблемы, если нет - то это уже клиника.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак выступил за выполнение минских договоренностей по так называемой «формуле Штайнмайера», соблюдение которой требует Россия и против которой резко возражала предыдущая власть Украины при президенте Петре Порошенко, информирует «Радіо Свобода».
Выступая на 16-й встрече форума «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, Лайчак заявил, что этот план, предусматривающий местные выборы на оккупированной территории без вывода российских гибридных сил и без перекрытия границы с Россией, является «хорошим принципом» и «хорошей основой» для того, как, по его словам, «правильно читать минские договоренности».
При этом в кулуарах форума он уточнил такую позицию.
«У нас есть минские договоренности, но мы также видели, что есть разные интерпретации их. То, что предлагал господин Штайнмайер, было предложением, как идти вперед шаг за шагом. И на данный момент это самая серьезная, если не единственная серьезная, интерпретация минских договоренностей. Я также считаю, что она реалистична. И, похоже, это может быть тот путь, которым можно прийти к полному выполнению минских договоренностей», — сказал он.
На вопрос о том, можно ли доверять России и ее руководству в том, что она выполнит все свои обязательства, в случае воплощения «формулы Штайнмайера», Лайчак заявил: «Я не могу здесь заниматься спекуляциями. Но от российской стороны я несколько раз слышал, что она поддерживает «формулу Штайнмайера». И теперь пришло время работать над ней … У нас есть план, и давайте начнем работать над его воплощением. Давайте добьемся того, чтобы не потерять импульс».
По формуле о порядке выполнения минских договоренностей, которую предлагал в свое время тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, закон о так называемом «особом статусе» оккупированных территорий Донбасса (закон об особом порядке местного самоуправления на них) должен начать временно действовать уже в день таких местных выборов там, а после отчета ОБСЕ об этих выборах – постоянно.
Соблюдение именно такой последовательности добивается Россия. Сам же украинский закон, действующий в настоящее время до 31 декабря, предусматривает, что основная его часть начнет действовать только со дня обретения полномочий органами местного самоуправления, избранными на таких выборах, которые должны состояться при ряде условий, в частности – безопасности.
Украина никогда не брала на себя никаких обязательств по так называемой «формуле Штанймаера». Эта формула фактически предлагает параллельное выполнение безопасности и политических пунктов минских договоренностей. Украина до сих пор твердо настаивала на необходимости сначала решить вопрос безопасности: прекращение огня, освобождение заложников, вывод российских войск и вооружений с оккупированных территорий, разоружения незаконных вооруженных формирований и передачу неподконтрольной части российско-украинской границы под контроль ОБСЕ или миссии ООН, – прежде чем можно будет переходить к местным выборам и другим политическим вопросам.
Как сообщала группа «ИС»,
- У них, уже "всё хорошо".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.