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Тракторист Потуги каганата, по грабежу заробитчан трансформируются в реальные "Законы":
Заробитчан заставят содержать целое министерство Рада нового созыва предлагает ввести обязательный взнос для украинских заробитчан NEWFORMAT 14.09.2019 22:18:54 https://hvylya.net/news/exclusive/zarob ... rstvo.html Группа депутатов Верховной Рады во главе с представительницей «Европейской солидарности» Оксаной Билозир предложили создать Министерство по делам трудовых эмигрантов.
Как сообщает интернет-издание NewFormat, ссылаясь на сообщение информационного агентства «Лига закон», законопроект №10153 с пафосным названием «О поддержке украинцев за границей», зарегистрированный в Раде, предусматривает не просто создание вышеупомянутого министерства, но и ввод обязательных вносов для эмигрантов в «Фонд благосостояния».
Группа депутатов предлагает парламенту создать новое министерство для реализации госполитики в сфере внешней трудовой миграции. Также, новый законопроект после принятия обяжет украинских заробитчан платить ежегодные взносы в «Фонд благосостояния украинских мигрантов».
По расчетам авторов законопроекта создание «Фонда благосостояния» позволит ежегодно получать по 100 млн. долларов, которые будут использоваться для помощи украинцам, попавшим в трудную ситуацию за пределами страны.
По словам законодателей, законопроект предусматривает использование денег из «Фонда благосостояния» не только на содержание нового министерства, но и для выплаты страховок, компенсаций, больничных и т.д. В разные страны мира ежегодно путешествуют сотни тысяч украинцев, а за пределами Украины проживает большая украинская диаспора. Время от времени эти люди попадают в сложные ситуации, но украинские депутаты решили поддержать именно заробитчан.
Кроме того, удивление заробитчан вызывает не создание нового министерства, а необходимость отдавать по 1% от заработков в какой-то Фонд и за свои же деньги получить то, что по закону граждане Украины должны получать бесплатно.
Теоретически, такая помощь заробитчанам нужна, однако эксперты советуют не спешить с принятием этого закона, поскольку это может привести к тому, что рынок попросту уйдет в тень.
Т.Е. не поддерживать "дойную корову", а доить её активнее, не только на границе, таможне, обменках, ....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.