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#<1 ... 3966396739683969 Додано: Нед 15 вер, 2019 12:33 Аlександр написав: Всплыл похищенный золотой унитаз Януковича





вы ещё верите в бредни про золотой унитаз и золотой батон? пора уже понять что такие вбросы делаються когда грабят вас... вы ещё верите в бредни про золотой унитаз и золотой батон? пора уже понять что такие вбросы делаються когда грабят вас... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4153 З нами з: 06.08.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 675 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 12:42 Тракторист

Потуги каганата, по грабежу заробитчан трансформируются в реальные "Законы":



Рада нового созыва предлагает ввести обязательный взнос для украинских заробитчан

NEWFORMAT 14.09.2019 22:18:54 https://hvylya.net/news/exclusive/zarob ... rstvo.html

Группа депутатов Верховной Рады во главе с представительницей «Европейской солидарности» Оксаной Билозир предложили создать Министерство по делам трудовых эмигрантов.



Как сообщает интернет-издание NewFormat, ссылаясь на сообщение информационного агентства «Лига закон», законопроект №10153 с пафосным названием «О поддержке украинцев за границей», зарегистрированный в Раде, предусматривает не просто создание вышеупомянутого министерства, но и ввод обязательных вносов для эмигрантов в «Фонд благосостояния».



Группа депутатов предлагает парламенту создать новое министерство для реализации госполитики в сфере внешней трудовой миграции. Также, новый законопроект после принятия обяжет украинских заробитчан платить ежегодные взносы в «Фонд благосостояния украинских мигрантов».



По расчетам авторов законопроекта создание «Фонда благосостояния» позволит ежегодно получать по 100 млн. долларов, которые будут использоваться для помощи украинцам, попавшим в трудную ситуацию за пределами страны.



По словам законодателей, законопроект предусматривает использование денег из «Фонда благосостояния» не только на содержание нового министерства, но и для выплаты страховок, компенсаций, больничных и т.д.

В разные страны мира ежегодно путешествуют сотни тысяч украинцев, а за пределами Украины проживает большая украинская диаспора. Время от времени эти люди попадают в сложные ситуации, но украинские депутаты решили поддержать именно заробитчан.



Кроме того, удивление заробитчан вызывает не создание нового министерства, а необходимость отдавать по 1% от заработков в какой-то Фонд и за свои же деньги получить то, что по закону граждане Украины должны получать бесплатно.



Теоретически, такая помощь заробитчанам нужна, однако эксперты советуют не спешить с принятием этого закона, поскольку это может привести к тому, что рынок попросту уйдет в тень. Заробитчан заставят содержать целое министерствоРада нового созыва предлагает ввести обязательный взнос для украинских заробитчанNEWFORMAT 14.09.2019 22:18:54Как сообщает интернет-издание NewFormat, ссылаясь на сообщение информационного агентства «Лига закон», законопроект №10153 с пафосным названием «О поддержке украинцев за границей», зарегистрированный в Раде, предусматривает не просто создание вышеупомянутого министерства, но и ввод обязательных вносов для эмигрантов в «Фонд благосостояния».Группа депутатов предлагает парламенту создать новое министерство для реализации госполитики в сфере внешней трудовой миграции. Также, новый законопроект после принятия обяжет украинских заробитчан платить ежегодные взносы в «Фонд благосостояния украинских мигрантов».По расчетам авторов законопроекта создание «Фонда благосостояния» позволит ежегодно получать по 100 млн. долларов, которые будут использоваться для помощи украинцам, попавшим в трудную ситуацию за пределами страны.По словам законодателей, законопроект предусматривает использование денег из «Фонда благосостояния» не только на содержание нового министерства, но и для выплаты страховок, компенсаций, больничных и т.д.В разные страны мира ежегодно путешествуют сотни тысяч украинцев, а за пределами Украины проживает большая украинская диаспора. Время от времени эти люди попадают в сложные ситуации, но украинские депутаты решили поддержать именно заробитчан.Кроме того, удивление заробитчан вызывает не создание нового министерства, а необходимость отдавать по 1% от заработков в какой-то Фонд и за свои же деньги получить то, что по закону граждане Украины должны получать бесплатно.Теоретически, такая помощь заробитчанам нужна, однако эксперты советуют не спешить с принятием этого закона, поскольку это может привести к тому, что рынок попросту уйдет в тень.

Т.Е. не поддерживать "дойную корову", а доить её активнее, не только на границе, таможне, обменках, .... Потуги каганата, по грабежу заробитчан трансформируются в реальные "Законы":Т.Е. не поддерживать "дойную корову", а доить её активнее, не только на границе, таможне, обменках, .... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7055 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3966396739683969 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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