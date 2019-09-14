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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3966396739683969
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:33


вы ещё верите в бредни про золотой унитаз и золотой батон? пора уже понять что такие вбросы делаються когда грабят вас...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:42

Тракторист
Потуги каганата, по грабежу заробитчан трансформируются в реальные "Законы":
Заробитчан заставят содержать целое министерство
Рада нового созыва предлагает ввести обязательный взнос для украинских заробитчан
NEWFORMAT 14.09.2019 22:18:54 https://hvylya.net/news/exclusive/zarob ... rstvo.html
Группа депутатов Верховной Рады во главе с представительницей «Европейской солидарности» Оксаной Билозир предложили создать Министерство по делам трудовых эмигрантов.

Как сообщает интернет-издание NewFormat, ссылаясь на сообщение информационного агентства «Лига закон», законопроект №10153 с пафосным названием «О поддержке украинцев за границей», зарегистрированный в Раде, предусматривает не просто создание вышеупомянутого министерства, но и ввод обязательных вносов для эмигрантов в «Фонд благосостояния».

Группа депутатов предлагает парламенту создать новое министерство для реализации госполитики в сфере внешней трудовой миграции. Также, новый законопроект после принятия обяжет украинских заробитчан платить ежегодные взносы в «Фонд благосостояния украинских мигрантов».

По расчетам авторов законопроекта создание «Фонда благосостояния» позволит ежегодно получать по 100 млн. долларов, которые будут использоваться для помощи украинцам, попавшим в трудную ситуацию за пределами страны.

По словам законодателей, законопроект предусматривает использование денег из «Фонда благосостояния» не только на содержание нового министерства, но и для выплаты страховок, компенсаций, больничных и т.д.
В разные страны мира ежегодно путешествуют сотни тысяч украинцев, а за пределами Украины проживает большая украинская диаспора. Время от времени эти люди попадают в сложные ситуации, но украинские депутаты решили поддержать именно заробитчан.

Кроме того, удивление заробитчан вызывает не создание нового министерства, а необходимость отдавать по 1% от заработков в какой-то Фонд и за свои же деньги получить то, что по закону граждане Украины должны получать бесплатно.

Теоретически, такая помощь заробитчанам нужна, однако эксперты советуют не спешить с принятием этого закона, поскольку это может привести к тому, что рынок попросту уйдет в тень.

Т.Е. не поддерживать "дойную корову", а доить её активнее, не только на границе, таможне, обменках, ....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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