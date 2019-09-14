Заробитчан заставят содержать целое министерствоРада нового созыва предлагает ввести обязательный взнос для украинских заробитчанNEWFORMAT 14.09.2019 22:18:54Как сообщает интернет-издание NewFormat, ссылаясь на сообщение информационного агентства «Лига закон», законопроект №10153 с пафосным названием «О поддержке украинцев за границей», зарегистрированный в Раде, предусматривает не просто создание вышеупомянутого министерства, но и ввод обязательных вносов для эмигрантов в «Фонд благосостояния».Группа депутатов предлагает парламенту создать новое министерство для реализации госполитики в сфере внешней трудовой миграции. Также, новый законопроект после принятия обяжет украинских заробитчан платить ежегодные взносы в «Фонд благосостояния украинских мигрантов».По расчетам авторов законопроекта создание «Фонда благосостояния» позволит ежегодно получать по 100 млн. долларов, которые будут использоваться для помощи украинцам, попавшим в трудную ситуацию за пределами страны.По словам законодателей, законопроект предусматривает использование денег из «Фонда благосостояния» не только на содержание нового министерства, но и для выплаты страховок, компенсаций, больничных и т.д.В разные страны мира ежегодно путешествуют сотни тысяч украинцев, а за пределами Украины проживает большая украинская диаспора. Время от времени эти люди попадают в сложные ситуации, но украинские депутаты решили поддержать именно заробитчан.Кроме того, удивление заробитчан вызывает не создание нового министерства, а необходимость отдавать по 1% от заработков в какой-то Фонд и за свои же деньги получить то, что по закону граждане Украины должны получать бесплатно.Теоретически, такая помощь заробитчанам нужна, однако эксперты советуют не спешить с принятием этого закона, поскольку это может привести к тому, что рынок попросту уйдет в тень.