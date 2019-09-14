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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3966396739683969
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:33


вы ещё верите в бредни про золотой унитаз и золотой батон? пора уже понять что такие вбросы делаються когда грабят вас...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:42

Тракторист
Потуги каганата, по грабежу заробитчан трансформируются в реальные "Законы":
Заробитчан заставят содержать целое министерство
Рада нового созыва предлагает ввести обязательный взнос для украинских заробитчан
NEWFORMAT 14.09.2019 22:18:54 https://hvylya.net/news/exclusive/zarob ... rstvo.html
Группа депутатов Верховной Рады во главе с представительницей «Европейской солидарности» Оксаной Билозир предложили создать Министерство по делам трудовых эмигрантов.

Как сообщает интернет-издание NewFormat, ссылаясь на сообщение информационного агентства «Лига закон», законопроект №10153 с пафосным названием «О поддержке украинцев за границей», зарегистрированный в Раде, предусматривает не просто создание вышеупомянутого министерства, но и ввод обязательных вносов для эмигрантов в «Фонд благосостояния».

Группа депутатов предлагает парламенту создать новое министерство для реализации госполитики в сфере внешней трудовой миграции. Также, новый законопроект после принятия обяжет украинских заробитчан платить ежегодные взносы в «Фонд благосостояния украинских мигрантов».

По расчетам авторов законопроекта создание «Фонда благосостояния» позволит ежегодно получать по 100 млн. долларов, которые будут использоваться для помощи украинцам, попавшим в трудную ситуацию за пределами страны.

По словам законодателей, законопроект предусматривает использование денег из «Фонда благосостояния» не только на содержание нового министерства, но и для выплаты страховок, компенсаций, больничных и т.д.
В разные страны мира ежегодно путешествуют сотни тысяч украинцев, а за пределами Украины проживает большая украинская диаспора. Время от времени эти люди попадают в сложные ситуации, но украинские депутаты решили поддержать именно заробитчан.

Кроме того, удивление заробитчан вызывает не создание нового министерства, а необходимость отдавать по 1% от заработков в какой-то Фонд и за свои же деньги получить то, что по закону граждане Украины должны получать бесплатно.

Теоретически, такая помощь заробитчанам нужна, однако эксперты советуют не спешить с принятием этого закона, поскольку это может привести к тому, что рынок попросту уйдет в тень.

Т.Е. не поддерживать "дойную корову", а доить её активнее, не только на границе, таможне, обменках, ....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 13:37

Re: Політичні дискусії

Кроваму офшорному баризі-клоуну жертвували на компанію фірми, керівники яких про це не знали:
Майже половину всіх вкладів, 44 600 000 гривень, партія "Слуга народу" отримала від приватних підприємств.
Серед них зокрема - київські компанії "Ветеко-Київ" і "Ставрайс", які торгують харчовими продуктами. Вони перерахували понад 6,6 мільйона гривень. Обидві фірми мають спільну адресу і спільного власника і керівника - Василя Ставського. Але він заявив журналістам "Слідство.Info", що жодних фінансових внесків одній партії його компанії ніколи не робили. "Я такого не пам'ятаю", - сказав він.
Компанії "Раєвіт" і "Мілагро Україна" разом переказали "Слузі народу" понад 5 млн гривень. Підприємства займаються будівельними матеріалами і хімічними продуктами. Ці фірми фігурують у кримінальному провадженні, відкритому в травні 2019 року. За даними слідчих, засновник "Мілагро Україна" організував діяльність конвертаційного центру, виводив кошти з рахунків низки компаній, тобто, знімав готівку з їхніх банківських рахунків.
Одеські фірми, які займаються оптовою торгівлею, "Амбра Імпекс" і "Барака трейдинг" пожертвували "Слузі народу" понад 6 млн гривень. Ці компанії також фігурують у кримінальному провадженні. Йдеться про мінімізацію податків. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3146987
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 13:46

  Ой+ написав:Кроваму офшорному баризі-клоуну жертвували на компанію фірми, керівники яких про це не знали:


Объективно говоря, это утверждение странное, поскольку все платежи в предприятиях средней руки, как перечисленные, подписываются руководителем предприятия. Так что руководитель предприятия не мог не знать о перечислениях в несколько миллионов гривен.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:32

freeze Так в тому то і справа, що було фіктивно-підставне перерахування і навіть не розтлумачили жертводавцю, про його благодійність. Питання чи це мають розслідувати тільки журналісти, чи багаточисельні силові структури мали би почухатись. Також хтось розказував, чи то шуткував, що піде у відставку, якщо порушить закон.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 15:35

  ЛАД написав: Просто интересно, Вы тоже считаете Бандеру и Шухевича героями Украины и согласны с мнением, что Украина в Союзе являлась колонией России?

ЛАД,
У вас есть что сказать по теме?
Или привести интересную ссылку по теме?

Ваши (и отчасти зРадио) посты на 90% - обсуждение личных качеств и политических взглядов участников форума. На подобные посты в мой адрес я в дальнейшем не отвечаю.
На 10% - споры об истории (ВОВ, СССР).
И ни слова о том, что сейчас происходит в стране и вокруг нее.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 15:58

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Просто интересно, Вы тоже считаете Бандеру и Шухевича героями Украины и согласны с мнением, что Украина в Союзе являлась колонией России?

ЛАД,
У вас есть что сказать по теме?
Или привести интересную ссылку по теме?

Ваши (и отчасти зРадио) посты на 90% - обсуждение личных качеств и политических взглядов участников форума. На подобные посты в мой адрес я в дальнейшем не отвечаю.
На 10% - споры об истории (ВОВ, СССР).
И ни слова о том, что сейчас происходит в стране и вокруг нее.

)))
Добавлено: Сб 14 сен, 2019 16:37
Добавлено: Сб 14 сен, 2019 16:56
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:16

  ЛАД написав:Просто интересно, Вы тоже считаете Бандеру и Шухевича героями Украины и согласны с мнением, что Украина в Союзе являлась колонией России?

героизация польского террориста очень сомнительна и противоречит законодательству Украины, так как эта сомнительная личность никогда не была гражданином Украины...

ну а в колониальный статус Украины в СССР верят или только за деньги или из-за недостатка образования... :)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:16

  Starikan написав:У вас есть что сказать по теме?
Или привести интересную ссылку по теме?

https://www.facebook.com/dostali.hvatit ... 742996216/
Данное видео имеет невероятное количество "Вопросов", при чём не только по действиям данного учасника, но и по факту происходящего.

Попробуйте на это взглянуть "со всех сторон": происходящее невероятно кошмарно, с происходящим на территории с казёнными шахтами принудительно банкротящиеся.(и на половом органе "они" вертели "Государство Украина")

"Деньги не пахнут" - ну и публичная ...опа Государству Украина.(энергетика, транспорт, экономика, торговля,....)

Сегодня на юге Украины ночью выпал первый снег(!), а спросите - доступно ли бытовое топливо "уголь"? населению? Купили американские "паровозы", но перед этим сняли с хранения, и вырезали на металлолом свои паровозы(дикость несусветная - вот где враг системно подходит к уничтожению Украины... - такого, нет ни в одной стране мира.)

"Слуги народные", вместо форсирования восстановления Государства форсируют его окончательную ликвидацию https://censor.net.ua/news/3148440/zory ... nalistskih

Вместо ревизионисткой политики деятельности "инвесторов" по ФГИ - новые заробитчане...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:36

  Starikan написав:ЛАД,
У вас есть что сказать по теме?
Или привести интересную ссылку по теме?
И ни слова о том, что сейчас происходит в стране и вокруг нее.


А что в стране происходит?
Вам и вправду кажется, что вы об этом узнаете из какого-то источника кроме собственных глаз?
Все, что вкидывается "аналитиками,экспертами,журналистами" не говоря о политиках в СМИ или инете это заказуха или навеивание с конкретными целями.
Идет вал информации, а где зерна которые можно отделить от плевел?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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