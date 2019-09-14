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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3967396839693970
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 17:51

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Просто интересно, Вы тоже считаете Бандеру и Шухевича героями Украины и согласны с мнением, что Украина в Союзе являлась колонией России?
героизация польского террориста очень сомнительна и противоречит законодательству Украины, так как эта сомнительная личность никогда не была гражданином Украины...
ну а в колониальный статус Украины в СССР верят или только за деньги или из-за недостатка образования... :)
Якщо назвати Бандеру-польським терористом
То хто тоді Богдан Хмельницький? - також польський терорист бо вбивав поляків під час війни результатом якої було відокремлення Центральної України від Польщі?
Бандера боровся з поляками+німцями+росіянами- маючи на меті відєднати Західну Україну від Польщі
Ще був Швецький терорист Мазепа-той пробував відірвати від Росії Східну Україну...

А давайте покинемо історію і повернемось в наші дні.
Отже
1 Якщо людина бореться за приєднання землі до України - вона український герой...
А якщо бореться за відєднання від України - вона герой тієї Держави на користь якої бореться
2 Хмельницький,Бандера - боролись за Україну
Захарченко-Аксєнов- за відторгнення від України земель на користь росії

Може тепер з допомогою цього простого алгоритму поділимо тутешніх мешканців на тих хто є героєм росії і тих хто є героєм України?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 17:57

  shapo написав:А что в стране происходит?
Вам и вправду кажется, что вы об этом узнаете из какого-то источника кроме собственных глаз?
Все, что вкидывается "аналитиками,экспертами,журналистами" не говоря о политиках в СМИ или инете это заказуха или навеивание с конкретными целями.

А про то, что Порошенко жадный - это заказуха или навеивание с конкретными целями ? или вброс ?
Свинарчуки уже посажены ?
Зеленский ездит на работу на велосипеде ?
Президентские самолёты проданы ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:02

Re: Політичні дискусії

Проект госбюджета-2020 предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4723 гривень
Новая команда, новые лица. Кінець епохи бідності
Оказывается, для такой минимальной суммы есть экономические обоснования.
А ведь как раньше-то было, то Порошенко виноват, то Гройсман :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:37

  Starikan написав:
Ваши (и отчасти зРадио) посты на 90% - обсуждение личных качеств и политических взглядов участников форума. На подобные посты в мой адрес я в дальнейшем не отвечаю.
На 10% - споры об истории (ВОВ, СССР).
И ни слова о том, что сейчас происходит в стране и вокруг нее.


Мое обсуждение личных качеств на 90% ограничивается констатацией лживости утверждений оппонентов. Полагаю, что ответственность за ложь все-таки лежит на лжеце, а не на том, кто называет вещи своими именами. Да, и мои обвинения во лжи в 100% случаев сопровождаются доказательствами фактов лжи.

Что касается исторических дискуссий - я их не завожу. Однако не могу и не реагировать на вбросы вроде сделанного позавчера Франтом ("об оккупации Болгарии советскими солдатами")
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:43

  zРадио написав:Мое обсуждение личных качеств на 90% ограничивается констатацией лживости утверждений оппонентов. Полагаю, что ответственность за ложь все-таки лежит на лжеце, а не на том, кто называет вещи своими именами. Да, и мои обвинения во лжи в 100% случаев сопровождаются доказательствами фактов лжи.

Тебя на лжи в лужу садили неоднократно.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:52

  budivelnik написав:
А давайте покинемо історію і повернемось в наші дні.
Отже
1 Якщо людина бореться за приєднання землі до України - вона український герой...
А якщо бореться за відєднання від України - вона герой тієї Держави на користь якої бореться
2 Хмельницький,Бандера - боролись за Україну
Захарченко-Аксєнов- за відторгнення від України земель на користь росії

Може тепер з допомогою цього простого алгоритму поділимо тутешніх мешканців на тих хто є героєм росії і тих хто є героєм України?


Логично. Но ты же сам понимаешь, почему многие становятся на дыбы лишь при произнесении фамилий Бандеры и Шухевича - из-за их сегодняшних неадекватных поклонников.

Если бы в Украине тихо-мирно ставили памятники Бандере, уверен, не было бы никакого конфликта. Но ведь его сторонники больше ломают, чем строят! Если Бандера - герой, то почему Ватутин - враг???

Ватутин никогда не воевал против Украины - во времена УНР был еще юнцом. А во времена ВМВ он перва защищал Украину от нацистов, а затем освобождал ее от них!

PS: таких примеров тьма. Если хочешь, чтобы чтили предлагаемых тобой личностей, научись с уважением относиться к памяти других!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:56

  pesikot написав:
  zРадио написав:Мое обсуждение личных качеств на 90% ограничивается констатацией лживости утверждений оппонентов. Полагаю, что ответственность за ложь все-таки лежит на лжеце, а не на том, кто называет вещи своими именами. Да, и мои обвинения во лжи в 100% случаев сопровождаются доказательствами фактов лжи.

Тебя на лжи в лужу садили неоднократно.


Смешно читать это под моим комментарием о доказательствах. Только тролли не трудятся сопровождать ими свои обвинения!
zРадио
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  #<1 ... 3967396839693970
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