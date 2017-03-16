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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 397139723973397439753976>
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:58

... чого вартують людські життя?!

.... ну ок!
- давайте мої варіанти (неправильні? ) відкладемо, а ваші ПРАВИЛЬНІ - послухаємо/почитаємо? :)
- а то, як буде погано - я почув!
- а як буде добре з вашими запропонованими варіантами - не бачу!

... Юра з будівельником просто написали припущення, а як розрулити ситуацію/війну - конкретно запропонованих варіантів так і не бачу!
- і від інших - теж!

- то ще раз запитую: як саме/в який спосіб розрулити це?
(про санкції, я вище писав! - і ще додам: так, пуйлу санкції роблять шкоду, АЛЕ! - тим часом у нас солдати гинуть!!! - майже щодня!!!)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 17:02

Долярчик
ответь уже написали, повторю - продолжать санкции, тем временем способствовать инвестициям в Украину и продолжать наращивать армию
kostyansasha
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 17:13

В Україні вимирають чоловіки: озвучені страшні цифри
"У чому є демографічна катастрофа – це занадто висока смертність. Особливо чоловіків, особливо працездатного і молодшого працездатного віку. Тут страшні цифри. У нас в такому віці помирають в 4-5-7 разів більше чоловіків, ніж у Швеції чи Швейцарії. Навіть удвічі більше, ніж у Польщі", – зазначила Лібанова.

Вона звернула увагу, що мова йде не тільки про захворювання – молоді частіше гинуть з інших причин, зокрема, в результаті дорожньо-транспортних пригод.

"Але навіть коли ми говоримо про захворювання, то практично від усіх хвороб наші люди вмирають на кілька років раніше, ніж іноземці", – наголосила професор.
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... tsifri.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 17:51

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Просто интересно, Вы тоже считаете Бандеру и Шухевича героями Украины и согласны с мнением, что Украина в Союзе являлась колонией России?
героизация польского террориста очень сомнительна и противоречит законодательству Украины, так как эта сомнительная личность никогда не была гражданином Украины...
ну а в колониальный статус Украины в СССР верят или только за деньги или из-за недостатка образования... :)
Якщо назвати Бандеру-польським терористом
То хто тоді Богдан Хмельницький? - також польський терорист бо вбивав поляків під час війни результатом якої було відокремлення Центральної України від Польщі?
Бандера боровся з поляками+німцями+росіянами- маючи на меті відєднати Західну Україну від Польщі
Ще був Швецький терорист Мазепа-той пробував відірвати від Росії Східну Україну...

А давайте покинемо історію і повернемось в наші дні.
Отже
1 Якщо людина бореться за приєднання землі до України - вона український герой...
А якщо бореться за відєднання від України - вона герой тієї Держави на користь якої бореться
2 Хмельницький,Бандера - боролись за Україну
Захарченко-Аксєнов- за відторгнення від України земель на користь росії

Може тепер з допомогою цього простого алгоритму поділимо тутешніх мешканців на тих хто є героєм росії і тих хто є героєм України?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 17:55

  zРадио написав:
  budivelnik написав:3 Гроші від заробітчан-заслуга безвізу Порошенка
Надо же, а я думал, что это заслуга самих заробитчан, влачивших нищенское существование у себя на родине - собственно, именно поэтому они и не поехали.

В чем тут заслуга Порошенко, конкретизируй - без него у заробитчан не было бы возможности, или необходимости? :mrgreen:
Якщо бути повністю коректним то
1 Заслуга путіна в тому що він почав закривати російські ринки для українських товарів
2 Заслуга Порошенка в тому ,що він добив введення безвізу . чим нівелював спроби росії викликати економічний бунт в Україні
3 Заслуга заробітчан в тому що вони
а - швидко зорієнтувались
б - не забули про свої родини
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 17:57

  shapo написав:А что в стране происходит?
Вам и вправду кажется, что вы об этом узнаете из какого-то источника кроме собственных глаз?
Все, что вкидывается "аналитиками,экспертами,журналистами" не говоря о политиках в СМИ или инете это заказуха или навеивание с конкретными целями.

А про то, что Порошенко жадный - это заказуха или навеивание с конкретными целями ? или вброс ?
Свинарчуки уже посажены ?
Зеленский ездит на работу на велосипеде ?
Президентские самолёты проданы ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:02

Re: Політичні дискусії

Проект госбюджета-2020 предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4723 гривень
Новая команда, новые лица. Кінець епохи бідності
Оказывается, для такой минимальной суммы есть экономические обоснования.
А ведь как раньше-то было, то Порошенко виноват, то Гройсман :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:12

  Долярчик написав:проте мої - розкритикували...
Які твої-здатись...
Так ти давно вже здався
а - в армії не служив і служити не збираєшся
б - податки не платив (1500 грн в місяць єдиного+ЄСВ) це не податок,це курам на сміх - значить державу не розбудовував
Ти ніхто в розрізі Держави і Патріотизму, а до пустих місць ніколи й не прислухаються.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:13

  budivelnik написав:2 Заслуга Порошенка в тому ,що він добив введення безвізу . чим нівелював спроби росії викликати економічний бунт в Україні


Чушь.

Вот тебе данные по переводам из Польши (в млрд долларов):
2015 = 1,33
2016 = 1,99
2017 = 3,16
2018 = 3,65.

https://index.minfin.com.ua/economy/transfer/2018/

Как видно, именно до введения безвиза отмечаются высокие темпы прироста. После они снижаются.

Эта динамика вместе с динамикой средней зарплаты (которая в 2015-м опускалась ниже 200 долларов) говорит о том, что трудовая эмиграция является ответом на рост бедности, а безвизовый въезд - дело десятое. В таком непростом как с моральной, так и с технической точки зрения мероприятии - смене страны жительства и работы - усилия по получению визы не имеют никакого значения
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:17

  zРадио написав:Как видно, именно до введения безвиза отмечаются высокие темпы прироста. После они снижаются.
є факт, є ітерпритація факту
1 З моменту введення безвізу- розмір офіційних переказів збільшився на 0,5 млрд доларів - це факт
2 Для зрадофіла - це не факт
3 Є така штука як насиченість ринку...
Якщо Польський ринок міг прийняти заробітчан на 4 млрд переказів в Україну, то ясно ,що поки було 1,3 - то ріст був більшим ніж коли стало 3,9.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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