Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
.... ну ок! - давайте мої варіанти (неправильні? ) відкладемо, а ваші ПРАВИЛЬНІ - послухаємо/почитаємо? - а то, як буде погано - я почув! - а як буде добре з вашими запропонованими варіантами - не бачу!
... Юра з будівельником просто написали припущення, а як розрулити ситуацію/війну - конкретно запропонованих варіантів так і не бачу! - і від інших - теж!
- то ще раз запитую: як саме/в який спосіб розрулити це? (про санкції, я вище писав! - і ще додам: так, пуйлу санкції роблять шкоду, АЛЕ! - тим часом у нас солдати гинуть!!! - майже щодня!!!)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
В Україні вимирають чоловіки: озвучені страшні цифри "У чому є демографічна катастрофа – це занадто висока смертність. Особливо чоловіків, особливо працездатного і молодшого працездатного віку. Тут страшні цифри. У нас в такому віці помирають в 4-5-7 разів більше чоловіків, ніж у Швеції чи Швейцарії. Навіть удвічі більше, ніж у Польщі", – зазначила Лібанова.
Вона звернула увагу, що мова йде не тільки про захворювання – молоді частіше гинуть з інших причин, зокрема, в результаті дорожньо-транспортних пригод.
ЛАД написав:Просто интересно, Вы тоже считаете Бандеру и Шухевича героями Украины и согласны с мнением, что Украина в Союзе являлась колонией России?
героизация польского террориста очень сомнительна и противоречит законодательству Украины, так как эта сомнительная личность никогда не была гражданином Украины... ну а в колониальный статус Украины в СССР верят или только за деньги или из-за недостатка образования...
Якщо назвати Бандеру-польським терористом То хто тоді Богдан Хмельницький? - також польський терорист бо вбивав поляків під час війни результатом якої було відокремлення Центральної України від Польщі? Бандера боровся з поляками+німцями+росіянами- маючи на меті відєднати Західну Україну від Польщі Ще був Швецький терорист Мазепа-той пробував відірвати від Росії Східну Україну...
А давайте покинемо історію і повернемось в наші дні. Отже 1 Якщо людина бореться за приєднання землі до України - вона український герой... А якщо бореться за відєднання від України - вона герой тієї Держави на користь якої бореться 2 Хмельницький,Бандера - боролись за Україну Захарченко-Аксєнов- за відторгнення від України земель на користь росії
Може тепер з допомогою цього простого алгоритму поділимо тутешніх мешканців на тих хто є героєм росії і тих хто є героєм України?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:3 Гроші від заробітчан-заслуга безвізу Порошенка
Надо же, а я думал, что это заслуга самих заробитчан, влачивших нищенское существование у себя на родине - собственно, именно поэтому они и не поехали.
В чем тут заслуга Порошенко, конкретизируй - без него у заробитчан не было бы возможности, или необходимости?
Якщо бути повністю коректним то 1 Заслуга путіна в тому що він почав закривати російські ринки для українських товарів 2 Заслуга Порошенка в тому ,що він добив введення безвізу . чим нівелював спроби росії викликати економічний бунт в Україні 3 Заслуга заробітчан в тому що вони а - швидко зорієнтувались б - не забули про свої родини
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
shapo написав:А что в стране происходит? Вам и вправду кажется, что вы об этом узнаете из какого-то источника кроме собственных глаз? Все, что вкидывается "аналитиками,экспертами,журналистами" не говоря о политиках в СМИ или инете это заказуха или навеивание с конкретными целями.
А про то, что Порошенко жадный - это заказуха или навеивание с конкретными целями ? или вброс ? Свинарчуки уже посажены ? Зеленский ездит на работу на велосипеде ? Президентские самолёты проданы ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Які твої-здатись... Так ти давно вже здався а - в армії не служив і служити не збираєшся б - податки не платив (1500 грн в місяць єдиного+ЄСВ) це не податок,це курам на сміх - значить державу не розбудовував Ти ніхто в розрізі Держави і Патріотизму, а до пустих місць ніколи й не прислухаються.
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Как видно, именно до введения безвиза отмечаются высокие темпы прироста. После они снижаются.
Эта динамика вместе с динамикой средней зарплаты (которая в 2015-м опускалась ниже 200 долларов) говорит о том, что трудовая эмиграция является ответом на рост бедности, а безвизовый въезд - дело десятое. В таком непростом как с моральной, так и с технической точки зрения мероприятии - смене страны жительства и работы - усилия по получению визы не имеют никакого значения
zРадио написав:Как видно, именно до введения безвиза отмечаются высокие темпы прироста. После они снижаются.
є факт, є ітерпритація факту 1 З моменту введення безвізу- розмір офіційних переказів збільшився на 0,5 млрд доларів - це факт 2 Для зрадофіла - це не факт 3 Є така штука як насиченість ринку... Якщо Польський ринок міг прийняти заробітчан на 4 млрд переказів в Україну, то ясно ,що поки було 1,3 - то ріст був більшим ніж коли стало 3,9.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69