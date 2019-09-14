Додано: Нед 15 вер, 2019 18:52

budivelnik написав:

А давайте покинемо історію і повернемось в наші дні.

Отже

1 Якщо людина бореться за приєднання землі до України - вона український герой...

А якщо бореться за відєднання від України - вона герой тієї Держави на користь якої бореться

2 Хмельницький,Бандера - боролись за Україну

Захарченко-Аксєнов- за відторгнення від України земель на користь росії



Може тепер з допомогою цього простого алгоритму поділимо тутешніх мешканців на тих хто є героєм росії і тих хто є героєм України? А давайте покинемо історію і повернемось в наші дні.Отже1 Якщо людина бореться за приєднання землі до України - вона український герой...А якщо бореться за відєднання від України - вона герой тієї Держави на користь якої бореться2 Хмельницький,Бандера - боролись за УкраїнуЗахарченко-Аксєнов- за відторгнення від України земель на користь росіїМоже тепер з допомогою цього простого алгоритму поділимо тутешніх мешканців на тих хто є героєм росії і тих хто є героєм України?

Логично. Но ты же сам понимаешь, почему многие становятся на дыбы лишь при произнесении фамилий Бандеры и Шухевича - из-за их сегодняшних неадекватных поклонников.Если бы в Украине тихо-мирно ставили памятники Бандере, уверен, не было бы никакого конфликта. Но ведь его сторонники больше ломают, чем строят! Если Бандера - герой, то почему Ватутин - враг???Ватутин никогда не воевал против Украины - во времена УНР был еще юнцом. А во времена ВМВ он перва защищал Украину от нацистов, а затем освобождал ее от них!PS: таких примеров тьма. Если хочешь, чтобы чтили предлагаемых тобой личностей, научись с уважением относиться к памяти других!